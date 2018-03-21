В топ новостей вышло массовое отравление таллием работников оборонного завода

Пресс-служба Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева объяснила массовое (факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников - прим.ред.) отравление таллием на заводе «следствием бытового конфликта», сообщает РИА Новости.

«Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление», — заявил агентству представитель ТАНТК.

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Точная цитата: "Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление", — пояснили в пресс-службе.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами начали поступать еще с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года - 2 месяца назад!

На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен.

Главный государственный санитарный врач по Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам Сергей Мусиенко заявил журналистам, что по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения.

С таллием не работает ни одно из предприятий Таганрога.

Полиция возбудила дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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Некто Анатолий Баранов, прибыв в Таганрог в начале марта, сообщил об этом чрезвычайном происшествии на ФОРУМе.мск.

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В тот момент новость была уже не слишком новой, но реальных версий попадания отравы в организм трудящихся не появилось ни тогда, ни сейчас. И что, нет никаких оснований предполагать умышленное отравление?

Более того, отравление таллием - это один из излюбленных методов для спецслужб целого ряда государств, в том числе США.

В том, уже давнем сообщении, есть и версия:

- Я полагаю, что никак нельзя сбрасывать со счетов версию умышленного отравления сотрудников оборонного предприятия, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Напомню, что все известные случаи массового отравления таллием у нас и за рубежом носили криминальный характер. Нет оснований полагать, что и отравление в Таганроге не может носить криминального характера. И на вопросы зачем и кому выгодно есть ответы - в сотне километров от Таганрога находится государство, ощущающее себя в состоянии войны с Россией. В то же время с нашей стороны границы сохраняется ощущение мирной жизни. Никто не хочет верить, что странные взрывы, а теперь вот и странное массовое отравление невесть откуда взявшимся ядом может носить характер диверсии.

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Но новость попадает в федеральный топ новостных агрегаторов (из которых ФОРУМ.мск предусмотрительно исключен) только спустя месяцы спустя, когда весь мир только и говорит об "отравителях из РФ", назначают стране новые санкции и так далее.

Это что, называется конкурентной информационной средой? Это называется защитой суверенного информационного пространства? Это вообще имеет какое-то отношение к безопасности государства, когда вообще еще нет даже никаких версий по поводу массового отравления работников оборонного завода, причем отравления веществом, которое обычно используют спецслужбы именно для отравлений...

Я подозреваю, что и о ядерной войне против нашего государства мы узнаем из Яндекса и Рамблера месяца через два после ее завершения. Ну кто останется, понятно...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск