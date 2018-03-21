Госдума отказалась приравнивать сожительство к браку

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект о приравнивании сожительства в течение пяти лет к официальному браку.

Проект закона, который внес на рассмотрение в Госдуму 22 января сенатор Антон Беляков, предполагает введение в Семейный кодекс нового термина "фактические брачные отношения", которыми являются не зарегистрированные в установленном порядке союзы мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.

Среди признаков фактических брачных отношений перечислены ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет или ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общих детей.

Законопроектом предлагается установить, что имущество, нажитое лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, в период их совместного проживания является их совместной собственностью (если договором не установлено иное).

"Необходимо сразу отметить, что указанные признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке. Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время, и не вести общее хозяйство", - цитирует Интерфакс председателя комитета Павла Крашенинникова.

По его словам, с точки зрения положений Семейного кодекса брак - это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный при соблюдении определенных условий в органах ЗАГС и порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности.

"Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины и достижение ими брачного возраста. Таким образом, брак можно определить как обдуманное и свободное действие мужчины и женщины, направленное на возникновение соответствующих правовых последствий, включая совместный режим имущества супругов и возможность наследования друг за другом. Приравнивание фактически брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан", - сказал он.

Кроме того, по его словам, предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений размыты - неясно, кто и с какого момента установит факт наличия брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы или лица), а этот момент очень важен, поскольку именно с него в соответствии с законопроектом имущество сожителей будет являться совместной собственностью.