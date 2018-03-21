Путин получил 85% голосов россиян за рубежом

Подавляющее большинство россиян за рубежом проголосовали за действующего главу государства Владимира Путина. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центризбиркома за пределами нашей страны Путин получил 84,99% голосов избирателей.

Как рассказал агентству член ЦИК РФ Василий Лихачев, на втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 5,04% голосов, на третьем — Владимир Жириновский с 1,75%.

Телеведущая Ксения Собчак получила 4,07% голосов, основатель «Яблока» Григорий Явлинский набрал 1,57% голосов, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,65% голосов, Сергей Бабурин - 0,42%. На последнем месте оказался Максим Сурайкин с 0,3% голосов. Всего на выборах за границей проголосовали около 475 000 граждан России, не менее 56 000 из них - досрочно, отметил Лихачев.