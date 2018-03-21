В Волоколамске 20 школьников госпитализированы из-за выброса сероводорода

Более 20 учеников одной из школ Волоколамска госпитализированы предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово", передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина - резкий запах сероводорода", - рассказал источник.

О том, что недомогание детей произошло из-за выброса газа подтвердила заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова. По ее словам, "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода". "Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", - сказала она.

При этом она отметила, что "ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации - и Министерство образования, и МЧС".