Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Волоколамске 20 школьников госпитализированы из-за выброса сероводорода

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 2

В Волоколамске 20 школьников госпитализированы из-за выброса сероводорода

Более 20 учеников одной из школ Волоколамска госпитализированы предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово", передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина - резкий запах сероводорода", - рассказал источник.

О том, что недомогание детей произошло из-за выброса газа подтвердила заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова. По ее словам, "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода". "Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", - сказала она.

При этом она отметила, что "ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации - и Министерство образования, и МЧС".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Думающий написал 21.03.2018 14:14
К сожалению, скорее всего спайсов обкурились. Это уже норма в школах для простолюдинов.
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 21.03.2018 14:10
Ты смотри, что делается! Еще мы не успели осмыслить победу в Свалкобалашихинской битве под руководством нашего мудрого вошьдя, а здесь новая напасть... новые победы! Cocи, загнивающая Гейропа!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
18.03.2018
Про выборA
Про выборA
18.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Левада-центр: работой Путина довольны 80% россиян (0)
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией (1)
Заммэра Москвы призвал лечить умирающих от рака больных за их собственный счет (6)
В Волоколамске 20 школьников госпитализированы из-за выброса сероводорода (2)
Путин получил 85% голосов россиян за рубежом (12)
Госдума отказалась приравнивать сожительство к браку (1)
В топ новостей вышло массовое отравление таллием работников оборонного завода (3)
Кудрин отвел новому правительству два года на проведение ключевых реформ (5)
Израиль признал, что бомбил Сирию еще 10 лет назад (6)
Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Сведём их с ума
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не призывать к участию в блошиных забегах
Максим Калашников Максим Калашников: Запад тоже оказался не готов к ХВ-2. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт и славненькo
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss