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Московский листок

Заммэра Москвы призвал лечить умирающих от рака больных за их собственный счет

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 6

Заммэра Москвы призвал лечить умирающих от рака больных за их собственный счет

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что условия медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, должны быть пересмотрены.

"Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - цитирует Интерфакс Печатникова.

При этом он счел "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счёт".

Он также отметил, что в нестоящее время средняя зарплата московского врача составляет 135 тысяч рублей.

"По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч", - сказал Печатников.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей.
Мытарь написал 21.03.2018 15:19
Странно, а знакомые врачи говорят, что 40 000 рублей. Врут наверное.
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(без названия)
Ой вей шлемазл написал 21.03.2018 14:58
-Изя. Какое горе. Моя Сара умерла от рака.
-Эх. Это же была ее любимая поза.
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Правильно
Нефиг болеть раками написал 21.03.2018 14:54
Тем более в последней стадии. Таких лечить - деньги на ветер.
Естественный отбор по российски. Украл - лечись. Не вор - помирай.
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(без названия)
Пока живой написал 21.03.2018 14:33
Выборы прошли успешно, с хорошей явкой. Теперь власть шесть лет может говорить честно. И смело делать то, что говорит. Но это все фигня. Главное, что 76 процентов за Путина! И за его, значит, команду.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 21.03.2018 14:31
Отличная идея - лечиться за свой счет! Потому как главное - не какие-то там болезни, а наша великая духовность! Ну, а если какие-то поклонники телесного мира таки озаботятся состоянием тела в ущерб духовности, то можно, скажем, включить жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ", где довольно часто в сеансах соловьиного помета всплывает пропагандон под ником "доктор Мясников" - так этот вообще бесплатно лечит, просто надо слушать и выздоравливать... делов-то! Ну, или сходить в гундяеву - серу понюхать, пока для выздоровления не завезли очередные импортные мослы, от целования которых тоже все выздоравливают... короче, способов тьма! Чай, мы живем не в какой-то загнивающей Гейропе! (Я только не понимаю, почему у доктора-патриота Мясникова сын учится во Франции, но это уже мелочи, если че).
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(без названия)
Думающий написал 21.03.2018 14:20
Если говорить об опыте азиатских стран, то там кое-кому из власть имущих коррупционеров и секирбашка делают. Как вам такой разумный опыт?
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