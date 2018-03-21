Заммэра Москвы призвал лечить умирающих от рака больных за их собственный счет

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что условия медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, должны быть пересмотрены.
"Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - цитирует Интерфакс Печатникова.
При этом он счел "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счёт".
Он также отметил, что в нестоящее время средняя зарплата московского врача составляет 135 тысяч рублей.
"По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч", - сказал Печатников.
Мытарь написал 21.03.2018 15:19
Ой вей шлемазл написал 21.03.2018 14:58
-Эх. Это же была ее любимая поза.
Нефиг болеть раками написал 21.03.2018 14:54
Естественный отбор по российски. Украл - лечись. Не вор - помирай.
Пока живой написал 21.03.2018 14:33
Святой Пигидий написал 21.03.2018 14:31
Думающий написал 21.03.2018 14:20