Заммэра Москвы призвал лечить умирающих от рака больных за их собственный счет

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что условия медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, должны быть пересмотрены.

"Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - цитирует Интерфакс Печатникова.

При этом он счел "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счёт".

Он также отметил, что в нестоящее время средняя зарплата московского врача составляет 135 тысяч рублей.

"По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч", - сказал Печатников.