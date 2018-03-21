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Московский листок

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 0

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Правительство Украины на заседании в среду, 21 марта разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, передает РИА новости.

"Принято единогласно", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после вынесения вопроса на обсуждение.

В сообщении кабмина отмечается, что Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины.

В тексте указывается, что в первую очередь, РФ нарушила территориальную целостность Украины, когда в 2014 году оккупировала Крым. Позже, в 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, сейчас действует запрет на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Программа экономического сотрудничества России и Украины была подписана в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

 



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