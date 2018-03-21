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Московский листок

Левада-центр: работой Путина довольны 80% россиян

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 3

Левада-центр: работой Путина довольны 80% россиян

У россиян растет удовлетворенность деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ, сообщает "Левада-Центр" по итогам мартовского исследования. Если в феврале об этом заявляли 76% наших сограждан, то уже в марте их число выросло до 80%. Работой главы государства недовольны 18%.

При этом растет недовольство деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. В марте его работу одобрили только 39% респондентов, что является худшим результатом с начала года. Одобряют деятельность правительства 45%, 54% не одобряют.

В том, что дела в стране идут в верном направлении, уверены 58% против 54% в феврале этого года и 52% в марте 2017 года. Убеждены в неверном пути, по которому движется страна, 27% респондентов.

Опрос проведен «Левада-центром» 7-12 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Блевада-центр
Мытарь написал 21.03.2018 16:44
видимо получил новый транш из кремля и начал тут же осваивать. Но видно, что за этими цифрами стоят дебилы. Ведь умную ложь должно быть трудно отличить от правды. А тут с 80% на кого они рассчитывают? Если только на самого.
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 21.03.2018 16:39
Очередной пис-дешшш!По-официальным данным(что само по-себе не есть факт)на "выборах" за императора проголосовало 54214876человек.Это что,80% от населения?Врут,как дышат...
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(без названия)
стоик1137 написал 21.03.2018 16:25
Вдовы и сироты русских воинов, посланных на забой в Сирию , особенно довольны?
.
Нищие пенсионеры и миллионы сирот в детских домах еще больше довольны?
.
Десятки миллионов молодых магистров и инженеров, вынужденных работать продавцами, вообще довольны?
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