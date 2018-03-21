Левада-центр: работой Путина довольны 80% россиян

У россиян растет удовлетворенность деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ, сообщает "Левада-Центр" по итогам мартовского исследования. Если в феврале об этом заявляли 76% наших сограждан, то уже в марте их число выросло до 80%. Работой главы государства недовольны 18%.

При этом растет недовольство деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. В марте его работу одобрили только 39% респондентов, что является худшим результатом с начала года. Одобряют деятельность правительства 45%, 54% не одобряют.

В том, что дела в стране идут в верном направлении, уверены 58% против 54% в феврале этого года и 52% в марте 2017 года. Убеждены в неверном пути, по которому движется страна, 27% респондентов.

Опрос проведен «Левада-центром» 7-12 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.