Росстат заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в феврале 2018 г. выросли на 4,4% в годовом выражении, сообщает Росстат. Рост зафиксирован впервые с января 2017 года, когда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. До этого доходы росли в декабре 2015 г. и в ноябре 2014 г.

В январе текущего года этот показатель не изменился в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам, а с учетом данной выплаты упал на 7%.

Реальные доходы за январь-февраль 2018 года с учетом этой выплаты снизились на 0,8% к аналогичному периоду 2017 года. Если выплату не учитывать, то доходы выросли за два месяца на 2,5%.

Согласно данным Росстата, средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении сразу на 12,1% до 39 800 руб. В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 г. составили 31 472 руб. По отношению к январю они увеличились сразу на 34%.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что бюджетникам страны резко подняли заработную плату в связи с необходимостью выполнять майские указы главы государства перед выборами президента России.

Увеличение зарплат подтвердила и статистика Росстата. Согласно данным ведомства, средняя зарплата российского врача в январе увеличилась на 28% и составила 72,6 тыс. руб. в месяц. Зарплаты в научных организациях в январе были повышены на 21,2%, в административных учреждениях - на 13,3%, Учителя и педагоги получили прибавку в 17,8%.