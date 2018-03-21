Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Росстат заявил о рекордном росте зарплат россиян

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 0

Росстат заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в феврале 2018 г. выросли на 4,4% в годовом выражении, сообщает Росстат. Рост зафиксирован впервые с января 2017 года, когда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. До этого доходы росли в декабре 2015 г. и в ноябре 2014 г.

В январе текущего года этот показатель не изменился в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам, а с учетом данной выплаты упал на 7%.

Реальные доходы за январь-февраль 2018 года с учетом этой выплаты снизились на 0,8% к аналогичному периоду 2017 года. Если выплату не учитывать, то доходы выросли за два месяца на 2,5%.

Согласно данным Росстата, средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении сразу на 12,1% до 39 800 руб. В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 г. составили 31 472 руб. По отношению к январю они увеличились сразу на 34%.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что бюджетникам страны резко подняли заработную плату в связи с необходимостью выполнять майские указы главы государства перед выборами президента России.

Увеличение зарплат подтвердила и статистика Росстата. Согласно данным ведомства, средняя зарплата российского врача в январе увеличилась на 28% и составила 72,6 тыс. руб. в месяц. Зарплаты в научных организациях в январе были повышены на 21,2%, в административных учреждениях - на 13,3%, Учителя и педагоги получили прибавку в 17,8%.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
18.03.2018
Про выборA
Про выборA
18.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Губернатор Подмосковья заявил об эвакуации детей из Волоколамска (0)
Росстат заявил о рекордном росте зарплат россиян (0)
Левада-центр: работой Путина довольны 80% россиян (4)
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией (8)
Заммэра Москвы призвал лечить умирающих от рака больных за их собственный счет (12)
В Волоколамске 20 школьников госпитализированы из-за выброса сероводорода (3)
Путин получил 85% голосов россиян за рубежом (12)
Госдума отказалась приравнивать сожительство к браку (3)
В топ новостей вышло массовое отравление таллием работников оборонного завода (5)
Кудрин отвел новому правительству два года на проведение ключевых реформ (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Оглупление дорогих россиян
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Призыв: нападать? Как?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Сведём их с ума
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Не призывать к участию в блошиных забегах
Максим Калашников Максим Калашников: Запад тоже оказался не готов к ХВ-2. И от АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss