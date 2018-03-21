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Московский листок

Губернатор Подмосковья заявил об эвакуации детей из Волоколамска

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 3

едро подмосковье воробьёв мусор ядрово

Детей подмосковного Волоколамска планируется вывезти из города в связи выбросом газа на мусорном полигоне "Ядрово", сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить (из города). Для этого я сюда и приехал", - цитирует Воробьева Интерфакс.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что к медикам в среду 21 марта обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов в разговоре с агентством сообщил, что причиной плохого самочувствия школьников стал выброс свалочного газа из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово". "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - заявил Гаврилов.

В свою очередь РБК сообщает, что жители Волоколамска подали в суд на владельцев мусорного полигона. По данным агентства, иск в Волоколамский городской суд направили восемь человек. Пятеро из них отметили, что действуют в интересах своих детей.

В заявлении говорится, что истцы требуют закрыть мусорный полигон. По их словам, его работа нарушает их конституционные права.

Как следует из опубликованного на сайте Волоколамского городской суда иска, ответчиком по нему заявлено ООО "Ядрово", третьим лицом значится администрация Волоколамского района Московской области.

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Всего комментариев к статье: 3
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сволочнОй газ - точнее
Д.Ч. написал 21.03.2018 19:56
эвакуировать - куда? а чем взрослые хуже? кажется, Воробья лапка увязла в этой мусорной проблеме, всей птичке- пропАсть
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(без названия)
Святой Пигидий написал 21.03.2018 19:33
"Участники митинга напали на главу Волоколамского района. К протестующим приехал ОМОН" - https://newsland.com/user/4297710442/content/uchastniki-mitinga-napali-na-glavu-volokolamskogo-raiona-k-protestuiushchim-priekhal-omon/6264511 - мля! еще вчера в едином порыве все вместе голосовали за нашего великого вошьдя, а сегодня уже разброд и шатание... и это тогда, когда кругом нас враги! О чем вообще думают эти жители Волоколамска?! Не жители, а какая-то пятая колонна...
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(без названия)
dron написал 21.03.2018 19:22
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://clicksbilling.ru/public/7726713741447522
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