Губернатор Подмосковья заявил об эвакуации детей из Волоколамска

Детей подмосковного Волоколамска планируется вывезти из города в связи выбросом газа на мусорном полигоне "Ядрово", сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить (из города). Для этого я сюда и приехал", - цитирует Воробьева Интерфакс.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что к медикам в среду 21 марта обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов в разговоре с агентством сообщил, что причиной плохого самочувствия школьников стал выброс свалочного газа из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово". "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - заявил Гаврилов.

В свою очередь РБК сообщает, что жители Волоколамска подали в суд на владельцев мусорного полигона. По данным агентства, иск в Волоколамский городской суд направили восемь человек. Пятеро из них отметили, что действуют в интересах своих детей.

В заявлении говорится, что истцы требуют закрыть мусорный полигон. По их словам, его работа нарушает их конституционные права.

Как следует из опубликованного на сайте Волоколамского городской суда иска, ответчиком по нему заявлено ООО "Ядрово", третьим лицом значится администрация Волоколамского района Московской области.

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