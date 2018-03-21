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Московский листок

Комиссия Госдумы по этике не увидела ничего предосудительного в домогательствах Слуцкого

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 8

Комиссия Госдумы по этике не увидела ничего предосудительного в домогательствах Слуцкого

Думская комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого, которого ранее несколько журналисток обвинили в домогательствах. "Комиссия не усматривает нарушения Л. Э. Слуцким поведенческих норм", - цитирует ТАСС решение комиссии.

В документе отмечается, что комиссия рассмотрела две жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой. "Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - говорится в решении.

В решении также отмечается, что у комиссии нет "должного инструментария" для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей).

"Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в документе.

"Если коллеги-журналисты, подавшие заявления, считают, что их материалы, доказательства могут быть представлены правоохранительным органам, это их право", - сказал Аршба. "Мы в комиссии из тех материалов, которые были представлены, выслушав и Дарью Жук, и Фариду Рустамову, и Слуцкого, таких фактов не обнаружили", - заявил глава комиссии Отари Аршба.

Напомним, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого первоначально обвинили в домогательствах несколько журналисток не раскрывавшие своих имен. Затем о домогательствах парламентария заявила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.

Позже обвинения поддержала корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, сообщившая, что записала диалог с парламентарием на диктофон.

О неуместном поведении Слуцкого также рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам парламентского пула сменить место работы, если они опасаются домогательств депутатов. "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - заявил "народный" избранник.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Святой Пигидий написал 21.03.2018 19:38
Опять-таки, страсти кипят не только среди кобзонов. Вот, к примеру, какие шекспировские страсти кипят в конторке Валентины Ивановны! Значит, действующие лица:
.
некто МЕДИНСКИЙ - полуграмотный проходимец с липовой диссертацией, которого наш любимый вошьдь назначил руководить нашей культуркой;
.
Л.НАРУСОВА, она же Собчак - мама небезызвестной артистки, участвовавшей в числе других клоунов на потанцовках у нашего вошьдя;
.
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ПОЛСТАКАНОВА - известная во всех смыслах дама, которая... короче, все подробности здесь:
.
https://www.newsru.com/russia/21mar2018/narusovamedinskiy.html
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Звери в дебрях
Охотовед написал 21.03.2018 19:33
Т.е. если дикий Слуцкий нападет сзади и начнет валить какую-нибудь журналистку в дебрях Госдумы, то она спокойно может выстрелить в него из охотничьей берданки.
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Чужие там не ходят!
Харасментщиков на мыло! написал 21.03.2018 19:27
"Володин предложил журналисткам парламентского пула сменить место работы, если они опасаются домогательств депутатов".
Дикие депутаты уже нападают на людей! И после этого кто-то что-то хочет хорошего от законов, которые они принимают?
А если депутаты нападут на самого Володина?
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Коварный харасментщик
Нет экстремизму! написал 21.03.2018 19:24
Секс-экстремист Слуцкий покушался на секс-достоинство женщин... 282-я статья не про него?
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(без названия)
dron написал 21.03.2018 19:21
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://clicksbilling.ru/public/7726713741447522
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(без названия)
Святой Пигидий написал 21.03.2018 19:07
Ну, все правильно! Понятно же, что непристойные приставания могут быть только в мерзкой Омерике или загнивающей Гейропе, где нет ни наших духовных скреп, ни того экономического подъема, какой у нас. Там, у них в Голливуде, каждый второй режиссер/артист обязательно опускается до подобной низости. И разве можно представить, чтоб такое делал, к примеру, наш православный лижиссер Говорухин? Да ни в жизнь! Понятно же, что эта была клевета на Леню Слуцкого! А что Манька Захарова подписалась под обвинениями в адрес Лени, то Манька, возможно, была под коксом - какой с нее спрос?
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никем не подсудные
макробий4-5 написал 21.03.2018 18:53
Это знать РФ! Те кто правит бал и заказывает музыку.
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никем неподсудные
макробий4-5 написал 21.03.2018 18:51
Вот вам и знатные люди РФ! Это те, которые правят бал.
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