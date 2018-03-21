Комиссия Госдумы по этике не увидела ничего предосудительного в домогательствах Слуцкого

Думская комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого, которого ранее несколько журналисток обвинили в домогательствах. "Комиссия не усматривает нарушения Л. Э. Слуцким поведенческих норм", - цитирует ТАСС решение комиссии.

В документе отмечается, что комиссия рассмотрела две жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой. "Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - говорится в решении.

В решении также отмечается, что у комиссии нет "должного инструментария" для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей).

"Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в документе.

"Если коллеги-журналисты, подавшие заявления, считают, что их материалы, доказательства могут быть представлены правоохранительным органам, это их право", - сказал Аршба. "Мы в комиссии из тех материалов, которые были представлены, выслушав и Дарью Жук, и Фариду Рустамову, и Слуцкого, таких фактов не обнаружили", - заявил глава комиссии Отари Аршба.

Напомним, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого первоначально обвинили в домогательствах несколько журналисток не раскрывавшие своих имен. Затем о домогательствах парламентария заявила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.

Позже обвинения поддержала корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, сообщившая, что записала диалог с парламентарием на диктофон.

О неуместном поведении Слуцкого также рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам парламентского пула сменить место работы, если они опасаются домогательств депутатов. "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - заявил "народный" избранник.