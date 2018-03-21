Комиссия Госдумы по этике не увидела ничего предосудительного в домогательствах Слуцкого

Думская комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого, которого ранее несколько журналисток обвинили в домогательствах. "Комиссия не усматривает нарушения Л. Э. Слуцким поведенческих норм", - цитирует ТАСС решение комиссии.
В документе отмечается, что комиссия рассмотрела две жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой. "Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - говорится в решении.
В решении также отмечается, что у комиссии нет "должного инструментария" для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей).
"Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в документе.
"Если коллеги-журналисты, подавшие заявления, считают, что их материалы, доказательства могут быть представлены правоохранительным органам, это их право", - сказал Аршба. "Мы в комиссии из тех материалов, которые были представлены, выслушав и Дарью Жук, и Фариду Рустамову, и Слуцкого, таких фактов не обнаружили", - заявил глава комиссии Отари Аршба.
Напомним, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого первоначально обвинили в домогательствах несколько журналисток не раскрывавшие своих имен. Затем о домогательствах парламентария заявила заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.
Позже обвинения поддержала корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, сообщившая, что записала диалог с парламентарием на диктофон.
О неуместном поведении Слуцкого также рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам парламентского пула сменить место работы, если они опасаются домогательств депутатов. "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - заявил "народный" избранник.
Святой Пигидий написал 21.03.2018 19:38
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некто МЕДИНСКИЙ - полуграмотный проходимец с липовой диссертацией, которого наш любимый вошьдь назначил руководить нашей культуркой;
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Л.НАРУСОВА, она же Собчак - мама небезызвестной артистки, участвовавшей в числе других клоунов на потанцовках у нашего вошьдя;
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ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ПОЛСТАКАНОВА - известная во всех смыслах дама, которая... короче, все подробности здесь:
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https://www.newsru.com/russia/21mar2018/narusovamedinskiy.html
Охотовед написал 21.03.2018 19:33
Харасментщиков на мыло! написал 21.03.2018 19:27
Дикие депутаты уже нападают на людей! И после этого кто-то что-то хочет хорошего от законов, которые они принимают?
А если депутаты нападут на самого Володина?
Нет экстремизму! написал 21.03.2018 19:24
dron написал 21.03.2018 19:21
Святой Пигидий написал 21.03.2018 19:07
макробий4-5 написал 21.03.2018 18:53
макробий4-5 написал 21.03.2018 18:51