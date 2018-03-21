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Московский листок

РБК объявил об отзыве всех журналистов из Госдумы из-за решения по домогательствам Слуцкого

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 2

РБК объявил об отзыве всех журналистов из Госдумы из-за решения по домогательствам Слуцкого

Агентство РБК заявило об отзыве всех своих журналистов из Госдумы после того как думская комиссии по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого несколько парламентских журналисток обвинили в домогательствах, сообщает издание.

"Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

По ее словам, отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности.

Ранее 21 марта думская комиссия по этике заявила об отсутствии "поведенческих нарушений" со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого по итогам рассмотрения жалоб журналистов.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - говорится в решении комиссии.

В документе также отмечается, что у комиссии нет "должного инструментария" для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей).

"Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в документе.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Сомнений нет, что грязный и похабный еврей приставал грязными и похабными способами, но
так-то правильней написал 21.03.2018 21:33
такова участь бабья - стойко переносить тяготы своей бабской сущности, чай не сахарные, хотя и могли в отместку отмандить или въебать оплеуху этому пархатому уебану.
Можно сделать заключение, что разыгрывается вонючая жидиная возня с феминистским запашком и далеко идущими последствиями.
Первая попытка не прокатила, но жидье упрямое отродье в пакостях, не отступят.
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Не верню!
Пол Тейтум написал 21.03.2018 21:16
Никогда не поверю,что этот глухарь из ЛДПР приставал к девкам!
После ухода партнера Володина по сексу Грызлова свободное место
занял этот глухарь из ЛДПР. За дивиденды Жирик согласился молчать.
Если бы им нужны были девки,они бы драли во все щели Яровую-вон как
истощала без мужика,скоро дуба врежет!
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