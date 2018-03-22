В честной борьбе Илюхин легко бы выиграл эти выборы у Путина

Имя прокурора Виктора Илюхина прогремело на весь Союз в ноябре 1991 года, когда он возбудил уголовное дело против генсека Горбачева по статье «измена Родине».
Это была сенсация! Его тут же уволили из Прокуратуры СССР, где Виктор Иванович возглавлял Управление по надзору за исполнением законов о государственной безопасности.
Не хухры-мухры. Это вам не в питерской мэрии за главным демократом чемоданы таскать.
А Владимира Путина гражданам России (15-я часть СССР) ночью 31 декабря 1999 г. представил отекший и обрюзгший «расстрельщик Ельцин». Назвал своим преемником. Призвал за него голосовать. А до этого кто его знал? Узкий круг ограниченных лиц.
Зампред комитета Госдумы по безопасности В.Илюхин скоропостижно скончался в ночь на 20 марта 2011 г. Уже 7 лет.
До этого 10-11 февраля провел Общественный военный трибунал по разрушительной деятельности В.Путина на посту президента. А на митинге 23 февраля подверг его очень резкой критике. Пообещал, что трибунал - это только начало...
Видно, потому в официальную версию «инфаркт» никто из его родных и близких, друзей и знакомых не поверил. У нас давно есть такие нукеры, которым ничего специально заказывать не надо. Все понимают без слов.
Причины покушения на политика Бориса Немцова не выяснил даже состоявшийся над убийцами суд. Точнее не стал выяснить. Или побоялся. Заказчики не найдены и не осуждены.
Известный писатель и публицист Юрий Мухин утверждает, что «гроза президентов» Илюхин был убит.
«Медэксперты, сообщившие, что смерть Илюхина наступила в результате «обширного затяжного инфаркта», не знали, что Илюхин как раз накануне закончил проходить диспансеризацию, и ее итоги показали, что он абсолютно здоров по всем статья (https://forum-msk.org/material/news/11572133.html ).
А честной борьбы на выборах у нас давно нет. Приказной тон «из-за зубцов» правит бал. Россия отличается от стран всего мира тем, что у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов.
Так было и на этот раз. Еще в прошлом марте зам.главы кремлевской тайной канцелярии «киндерсюрприз» Кириенко на особом совещании нацелил губернаторов на победу «главного кандидата» с результатом 70х70.
На эту установку весь год пахали, не щадя живота своего, официальные СМИ и телеканалы, кремлевский Агитпроп, опять же государственные ВЦИОМ и Центризбирком, а также губернаторский корпус.
Так каких цифр вы еще хотите? Белые медведи в Арктике и те за него голосовали. Помните, они с Димоном летали туда в прошлом марте их подговаривать? И то с явкой вышел прокол.
Я знал Виктора Илюхина 20 лет. Наш тогдашний главный редактор «Правды» Геннадий Селезнев не побоялся взять его в редакцию после позорного и трусливого увольнения из союзной Генпрокуратуры.
Как юрист высочайшей квалификации Виктор Иванович защищал «Правду» от наскоков «дерьмократов», которым так и не удалось закрыть газету «за поддержку ГКЧП». Но очень хотелось разорить исками за антиельцинские статьи.
За какие, например? Да хотя бы за Открытое письмо Ельцину, которое свергнутый председатель КГБ СССР Владимир Крючков прислал в редакцию из камеры «Матросской тишины» через своего адвоката.
Вдумайтесь на минуту. Арестованный по «расстрельной статье», свергнутый узник не испугался обвинить «всенародно пьющего» в развале СССР! За это однажды чуть не поплатился жизнью. Вместо глазных капель влили в глаза какую-то гадость, так что сознание потерял. Насилу откачали...
Отдельная эпопея, когда В.Илюхин был назначен председателем комиссии Госдумы по импичменту Ельцина и скрупулезно собирал факты по 5 выдвинутым против него обвинениям. Титанический труд!
Да, при голосовании ни один из пунктов не набрал нужного количества голосов. Но ведь «за зубцами» в этот день тоже не дремали. Тут, по сведениям, очень хорошо заплатили «лидеру соколов» и его «орлы» голосовали против.
Все эти годы ближайшие друзья Виктора Ивановича содержат и обновляют его именной сайт - http://viktor-iluhin.ru. И там все материалы общественного трибунала и приговор.
Только вот за 7 лет г-н Зюганов ни разу публично не вспомнил товарища по партии и фракции, не заикнулся о нашумевшем трибунале. Не был на похоронах и не принес цветы к его могиле на Троекуровском кладбище.
Нынче 20 марта - тоже. Уверен, что все это ему запрещено.
Прокурор и депутат Виктор Илюхин был неутомимым борцом за интересы России, законность, справедливость и порядок. Именно их так сейчас не хватает стране, всем нам и каждому.
С самураями «совместное использование» Южных Курил, политых кровью советских солдат и офицеров. В страшном сне такое не приснится.
Вот почему я убежден: в честной борьбе Виктор Илюхин спокойно бы выиграл эти выборы в у В.Путина...
Народ устал от бессмысленности его правления. От берущей за глотку нищеты и бесправия. От беспредела и рвачества его олигархов, министров и коррумпированного чиновничества он уже просто стонет...
Р.S Для лучшего понимания мерзко-двуличной сущности Зюганова, выставившего вместо себя на выборы миллиардера Грудинина, очень советую прочесть книгу Надежды Гарифуллиной «АНТИ-ЗЮГИНГ». Там на бумаге 700 страниц, зато у вас исчезнут все вопросы о нем. (http://anti-zyging.narod.ru).
без названия написал 22.03.2018 01:36
Потому что 20 лет зачищал вокруг себя поляну.
Смерти Илюхина он бы очень рад
Беляев-Ченских написал 22.03.2018 00:55
Так что ликвидация Илюхина явно носила предвыборный характер
причем друг без друга они немыслимы." Цезарь написал 22.03.2018 00:47
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ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ.
ВСЕ НАЕМНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ.
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ТРУСИТЕ БРАТЬ В РУКИ ОРУЖИЕ - БЫТЬ ВАМ ВЕЧНО РАБАМИ!
Игорь написал 22.03.2018 00:39
А Илюхина русские люди помнят и чтут. Светлый человек и смелый
мужик,борец,несгибаемый,честный.И Родину любил беззаветно,
и боролся
с ее внутренними страшными,лютыми врагами.
Путин не мог ни на что рассчитывать написал 22.03.2018 00:37
для избрания в более высокую должность нужно было пройти предыдущие должности, соблюдая не менее, чем двухлетний срок между избраниями (для невозможности использования т.н. "административного ресурса"),
требовались необходимое для должности образование и практика, год службы в армии, знатное происхождение и богатство.
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Все высшие должностные лица Римской республики были выборными.
(В России выбираются только президент и парламент, остальные назначаются президентом и утверждаются парламентом.)
Срок избрания - 1-1,5 года, избрание на два срока подряд было категорически запрещено (всякое засиживание в должности рассматривалось как стремление к узурпации власти, короткий избирательный срок не давал во власти возможности "снюхаться", т.е. создать групповые связи на основе общих преступлений).
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Претендент выставлял свою кандидатуру сам (в России для регистрации в качестве кандидата в президенты претенденту необходимо, чтобы его выдвинула партия, которая прошла в Госдуму, или надо собрать 300 тыс. подписей в свою поддержку).
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Все высшие должности были коллегиальными:
2 цензора (должность по смыслу близкая председателю центральной избирательной комиссии),
2 консула (должность по смыслу близкая президенту),
4 претора (должность по смыслу близкая верховному судье),
4 эдила (должность по смыслу близкая премьер-министру),
4 квестора (должность по смыслу близкая главному казначею),
10 народных трибунов (должность по смыслу близкая генеральному прокурору).
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Коллегиальное управление заключалось в следующем:
2 консула (президента) выбирались вдвоем на один срок в 1 год и правили по очереди: месяц - один, месяц - второй, опять, месяц - один, месяц - второй, и т.д., причем каждый имел право отменить любое распоряжение своего коллеги.
Чтобы не парализовать работу друг друга, они были вынуждены советоваться друг с другом (лат."consulo" - совещаюсь).
(Такая система защищала государственные интересы следующим образом.
Предложим, в России на один срок избраны 2 "сопрезидента",
в месяц своего правления 1-й "сопрезидент" подписывает своей жене-бизнесменше государственный подряд на 100 млн. рублей,
в следующий месяц уже своего правления 2-й "сопрезидент" аннулирует этот подряд и т.п.)
Также была построена работа других коллегий.
Коллегии не могли вмешиваться в дела друг друга: ими руководил Сенат, они отчитывались перед народным собранием ("сделал, что мог, и пусть , кто может, сделает лучше", - заканчивал консул свое выступление в народном собрании)."
Аркадий написал 22.03.2018 00:22