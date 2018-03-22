В честной борьбе Илюхин легко бы выиграл эти выборы у Путина

Имя прокурора Виктора Илюхина прогремело на весь Союз в ноябре 1991 года, когда он возбудил уголовное дело против генсека Горбачева по статье «измена Родине».

Это была сенсация! Его тут же уволили из Прокуратуры СССР, где Виктор Иванович возглавлял Управление по надзору за исполнением законов о государственной безопасности.

Не хухры-мухры. Это вам не в питерской мэрии за главным демократом чемоданы таскать.

А Владимира Путина гражданам России (15-я часть СССР) ночью 31 декабря 1999 г. представил отекший и обрюзгший «расстрельщик Ельцин». Назвал своим преемником. Призвал за него голосовать. А до этого кто его знал? Узкий круг ограниченных лиц.

Зампред комитета Госдумы по безопасности В.Илюхин скоропостижно скончался в ночь на 20 марта 2011 г. Уже 7 лет.

До этого 10-11 февраля провел Общественный военный трибунал по разрушительной деятельности В.Путина на посту президента. А на митинге 23 февраля подверг его очень резкой критике. Пообещал, что трибунал - это только начало...

Видно, потому в официальную версию «инфаркт» никто из его родных и близких, друзей и знакомых не поверил. У нас давно есть такие нукеры, которым ничего специально заказывать не надо. Все понимают без слов.

Причины покушения на политика Бориса Немцова не выяснил даже состоявшийся над убийцами суд. Точнее не стал выяснить. Или побоялся. Заказчики не найдены и не осуждены.

Известный писатель и публицист Юрий Мухин утверждает, что «гроза президентов» Илюхин был убит.

«Медэксперты, сообщившие, что смерть Илюхина наступила в результате «обширного затяжного инфаркта», не знали, что Илюхин как раз накануне закончил проходить диспансеризацию, и ее итоги показали, что он абсолютно здоров по всем статья (https://forum-msk.org/material/news/11572133.html ).

А честной борьбы на выборах у нас давно нет. Приказной тон «из-за зубцов» правит бал. Россия отличается от стран всего мира тем, что у нас итоги выборов известны задолго до самих выборов.

Так было и на этот раз. Еще в прошлом марте зам.главы кремлевской тайной канцелярии «киндерсюрприз» Кириенко на особом совещании нацелил губернаторов на победу «главного кандидата» с результатом 70х70.

На эту установку весь год пахали, не щадя живота своего, официальные СМИ и телеканалы, кремлевский Агитпроп, опять же государственные ВЦИОМ и Центризбирком, а также губернаторский корпус.

Так каких цифр вы еще хотите? Белые медведи в Арктике и те за него голосовали. Помните, они с Димоном летали туда в прошлом марте их подговаривать? И то с явкой вышел прокол.

Я знал Виктора Илюхина 20 лет. Наш тогдашний главный редактор «Правды» Геннадий Селезнев не побоялся взять его в редакцию после позорного и трусливого увольнения из союзной Генпрокуратуры.

Как юрист высочайшей квалификации Виктор Иванович защищал «Правду» от наскоков «дерьмократов», которым так и не удалось закрыть газету «за поддержку ГКЧП». Но очень хотелось разорить исками за антиельцинские статьи.

За какие, например? Да хотя бы за Открытое письмо Ельцину, которое свергнутый председатель КГБ СССР Владимир Крючков прислал в редакцию из камеры «Матросской тишины» через своего адвоката.

Вдумайтесь на минуту. Арестованный по «расстрельной статье», свергнутый узник не испугался обвинить «всенародно пьющего» в развале СССР! За это однажды чуть не поплатился жизнью. Вместо глазных капель влили в глаза какую-то гадость, так что сознание потерял. Насилу откачали...

Отдельная эпопея, когда В.Илюхин был назначен председателем комиссии Госдумы по импичменту Ельцина и скрупулезно собирал факты по 5 выдвинутым против него обвинениям. Титанический труд!

Да, при голосовании ни один из пунктов не набрал нужного количества голосов. Но ведь «за зубцами» в этот день тоже не дремали. Тут, по сведениям, очень хорошо заплатили «лидеру соколов» и его «орлы» голосовали против.

Все эти годы ближайшие друзья Виктора Ивановича содержат и обновляют его именной сайт - http://viktor-iluhin.ru. И там все материалы общественного трибунала и приговор.

Только вот за 7 лет г-н Зюганов ни разу публично не вспомнил товарища по партии и фракции, не заикнулся о нашумевшем трибунале. Не был на похоронах и не принес цветы к его могиле на Троекуровском кладбище.

Нынче 20 марта - тоже. Уверен, что все это ему запрещено.

Прокурор и депутат Виктор Илюхин был неутомимым борцом за интересы России, законность, справедливость и порядок. Именно их так сейчас не хватает стране, всем нам и каждому.

С самураями «совместное использование» Южных Курил, политых кровью советских солдат и офицеров. В страшном сне такое не приснится.

Вот почему я убежден: в честной борьбе Виктор Илюхин спокойно бы выиграл эти выборы в у В.Путина...

Народ устал от бессмысленности его правления. От берущей за глотку нищеты и бесправия. От беспредела и рвачества его олигархов, министров и коррумпированного чиновничества он уже просто стонет...

Р.S Для лучшего понимания мерзко-двуличной сущности Зюганова, выставившего вместо себя на выборы миллиардера Грудинина, очень советую прочесть книгу Надежды Гарифуллиной «АНТИ-ЗЮГИНГ». Там на бумаге 700 страниц, зато у вас исчезнут все вопросы о нем. (http://anti-zyging.narod.ru).