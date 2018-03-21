К засорению Подмосковья московским мусором приложил жирную лапу Чайка

В 2012–2014 годах мэрия Москвы провела девять тендеров на право заключения 15-летних контрактов по вывозу мусора на общую сумму более 142 млрд руб. Город оплачивает услуги по вывозу и утилизации мусора, а победители тендеров обязаны закупить новые мусоровозы, контейнеры для сбора отходов и построить сортировочные заводы и полигоны для захоронения отходов.

Два крупнейших по сумме лота (42,6 млрд руб.) — вывоз мусора в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы — выиграла зарегистрированная в 2012 году компания «Хартия» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Последние данные о ее финансовых показателях датированы 2013 годом. Тогда компания была убыточная: выручка составляла 1,8 млн руб., чистый убыток — 9,5 млн руб. Но в 2014 году все изменилось. Выиграв право на сбор мусора в СВАО и ВАО, «Хартия» обеспечила себе многомиллиардный оборот на 15 лет вперед.

Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы за 267 млн руб. комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе и компанию «Доминанта», владеющую парком старых мусоровозов. Источник инвестиций — кредит Банка Москвы, сообщил РБК генеральный директор «Хартии» Александр Никольский. Кроме того, по его словам, компания уже закупила около 50 новых мусоровозов и другую технику, установила 8,5 тыс. контейнеров для сбора мусора (всего предстоит установить 13 тыс.). К 2018 году Никольский планирует (этого требуют условия контракта) построить собственный полигон для захоронения твердых бытовых отходов и мусоросортировочную станцию. Также он рассматривает возможность аренды мусоросжигательного завода №4 в районе Некрасовка, принадлежащего городу.

Для подачи заявки требовалось внести обеспечение в размере 1 млрд руб., еще 2,2 млрд руб. победитель должен внести равными долями в течение 15 лет. Как неизвестная компания смогла выполнить условия тендера и прорваться на рынок мусорных господрядов?

По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем «Хартии» является Александр Цуркан. Гендиректор «Хартии» Александр Никольский сообщил РБК, что не знает, как связаться с Цурканом, так как сам «видел его два раза». На вопрос о том, почему Москва доверила вывоз мусора компании, о которой ничего не известно, пресс-служба правительства Москвы не ответила. Источник, близкий к мэрии, рассказал РБК, что «Хартию» контролирует сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь, это подтвердил и собеседник в одном из департаментов правительства Москвы. Об интересах Игоря Чайки в мусорном бизнесе столицы слышали еще один московский чиновник и еще один знакомый бизнесмена. Представитель мэрии обещал прокомментировать ситуацию утром в четверг.

Игорь Чайка — младший сын генерального прокурора Юрия Чайки. О его официальной биографии известно мало. Ему 26 лет, в 2011 году закончил юридическую академию имени Кутафина. В феврале 2014 года он стал работать в администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева советником на общественных началах по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи.

В интервью «Афише» летом 2014 года он говорил, что на этом посту занимается вопросами обновления городской среды подмосковных городов. Не проработав у Воробьева и года, Чайка покинул пост, объяснив это тем, что все это время не прекращал заниматься предпринимательской деятельностью и «эти проекты требуют ежедневного оперативного сопровождения».

Документальной связи между бизнесом Чайки и «Хартией» не прослеживается, есть лишь косвенные пересечения. В интервью «Известиям» Чайка рассказывал, что бизнес, которым он занимается, со второго курса связан с производством продуктов питания, благоустройством, развитием общественных пространств и созданием архитектурного облика городов. В 2010 году, по данным СПАРК, он зарегистрировал компанию «Инновации света», которая за три года получила несколько подрядов почти на 700 млн руб.

В частности, эта компания делала новогоднюю иллюминацию в Центральном и Южном округах Москвы, художественную подсветку Новоспасского и Крымского мостов и искусственное освещение трассы Адлер — Красная поляна в преддверии зимней Олимпиады-2014. Также «Инновации света» участвовали в тендерах подразделений комплекса городского хозяйства правительства Москвы, но несколько раз уступали победу калининградской «Ситистройсервис» и петербургской «БалтикСтройКомпани».

В 2013 году взаимоотношения трех перечисленных компаний привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Служба подозревала их в картельном сговоре при проведении одного из тендеров по благоустройству парка «Останкино» стоимостью 686 млн руб. В списке компаний, привлекших внимание ФАС, также значится московская «Городская среда» (занимается разработкой элементов уличной навигации). По данным СПАРК-Интерфакс, единственный владелец «Городской среды» — собственник «Хартии» Александр Цуркан. Антимонопольную службу обеспокоил тот факт, что заявки от этих четырех компаний были отправлены в один день и с одного IP-адреса.

Однако представители компаний убедили ФАС, что сговора с их стороны не было, просто все они воспользовались услугами компании «Тендер-информ», которая оказывает посреднические услуги при участии в госзакупках. В этой компании отказались комментировать свои «отношения с клиентами». Представитель ФАС в ответ на уточняющие вопросы РБК заявил лишь, что «результаты расследования изложены в решении комиссии ФАС, которое никто, включая заявителя, не обжаловал». Заявителем выступало ООО «Управляющая строительная компания Петербургской камнеобрабатывающей компании».

От редакции: Первейший закон бизнеса ("Бизнесмены развивают экономику России" - так говорил премьер-министр Медведев) - минимум издержек. Экономия на сортировке и переработке мусора - это хорошие деньги, это миллиарды. Может, поэтому так раздобрел фейсом Игорь Чайка, а Цуркан и вовсе стал невидим, как бледный таракан? Разгадка прибыльности мусорного бизнеса проста: буржуи сэкономили на здоровье проживающих в Подмосковье граждан РФ. Поскольку проблема загнивания мусора - долгоиграющая, вот она и накапливалась. А что делать с отравленной почвой, с грунтовыми водами, вбирающими все эти яды разложения?.. Регионального масштаба экологическая катастрофа-то.

Да, Воробьёву тут одной пиар-эвакуацией детей Волоколамска не отделаться - серьёзная и зловонная заваривается кашка, и главное - так испортить Светлейшему и Бесменному праздник от "победы" на выборАх! Кажется, тут-то Грудинин и пригодится... А что? И народу рот заткнуть, и поганую проблему "коммунистам", народно-патриотическим терпилам скинуть - в гУберы Подмосоквья всё намыливался В.И.Кашин, только вот фейсом, как Чайка, широковат был для такой должности. А вот Грудинин, изящный как Чаплин - сойдёт... Воробьёва - ну, куда-нибудь подальше. На Сахалин, может. И "проблема решена" - в пиарном измерении, куда Путин переселился безвозвратно. А снаружи - тучи мусора и растущий народный гнев.

Д.Ч.

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