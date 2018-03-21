Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

К засорению Подмосковья московским мусором приложил жирную лапу Чайка

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 1

едро силовигархия подмосковье чайка воробьёв мусор волоколамск ядрово
К засорению Подмосковья московским мусором приложил жирную лапу Чайка

В 2012–2014 годах мэрия Москвы провела девять тендеров на право заключения 15-летних контрактов по вывозу мусора на общую сумму более 142 млрд руб. Город оплачивает услуги по вывозу и утилизации мусора, а победители тендеров обязаны закупить новые мусоровозы, контейнеры для сбора отходов и построить сортировочные заводы и полигоны для захоронения отходов. 

Два крупнейших по сумме лота (42,6 млрд руб.) — вывоз мусора в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы — выиграла зарегистрированная в 2012 году компания «Хартия» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Последние данные о ее финансовых показателях датированы 2013 годом. Тогда компания была убыточная: выручка составляла 1,8 млн руб., чистый убыток — 9,5 млн руб. Но в 2014 году все изменилось. Выиграв право на сбор мусора в СВАО и ВАО, «Хартия» обеспечила себе многомиллиардный оборот на 15 лет вперед.

Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы за 267 млн руб. комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе и компанию «Доминанта», владеющую парком старых мусоровозов. Источник инвестиций — кредит Банка Москвы, сообщил РБК генеральный директор «Хартии» Александр Никольский. Кроме того, по его словам, компания уже закупила около 50 новых мусоровозов и другую технику, установила 8,5 тыс. контейнеров для сбора мусора (всего предстоит установить 13 тыс.). К 2018 году Никольский планирует (этого требуют условия контракта) построить собственный полигон для захоронения твердых бытовых отходов и мусоросортировочную станцию. Также он рассматривает возможность аренды мусоросжигательного завода №4 в районе Некрасовка, принадлежащего городу. 

Для подачи заявки требовалось внести обеспечение в размере 1 млрд руб., еще 2,2 млрд руб. победитель должен внести равными долями в течение 15 лет. Как неизвестная компания смогла выполнить условия тендера и прорваться на рынок мусорных господрядов?

По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем «Хартии» является Александр Цуркан. Гендиректор «Хартии» Александр Никольский сообщил РБК, что не знает, как связаться с Цурканом, так как сам «видел его два раза». На вопрос о том, почему Москва доверила вывоз мусора компании, о которой ничего не известно, пресс-служба правительства Москвы не ответила. Источник, близкий к мэрии, рассказал РБК, что «Хартию» контролирует сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь, это подтвердил и собеседник в одном из департаментов правительства Москвы. Об интересах Игоря Чайки в мусорном бизнесе столицы слышали еще один московский чиновник и еще один знакомый бизнесмена. Представитель мэрии обещал прокомментировать ситуацию утром в четверг. 

Игорь Чайка — младший сын генерального прокурора Юрия Чайки. О его официальной биографии известно мало. Ему 26 лет, в 2011 году закончил юридическую академию имени Кутафина. В феврале 2014 года он стал работать в администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева советником на общественных началах по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи.

В интервью «Афише» летом 2014 года он говорил, что на этом посту занимается вопросами обновления городской среды подмосковных городов. Не проработав у Воробьева и года, Чайка покинул пост, объяснив это тем, что все это время не прекращал заниматься предпринимательской деятельностью и «эти проекты требуют ежедневного оперативного сопровождения». 

Документальной связи между бизнесом Чайки и «Хартией» не прослеживается, есть лишь косвенные пересечения. В интервью «Известиям» Чайка рассказывал, что бизнес, которым он занимается, со второго курса связан с производством продуктов питания, благоустройством, развитием общественных пространств и созданием архитектурного облика городов. В 2010 году, по данным СПАРК, он зарегистрировал компанию «Инновации света», которая за три года получила несколько подрядов почти на 700 млн руб.

В частности, эта компания делала новогоднюю иллюминацию в Центральном и Южном округах Москвы, художественную подсветку Новоспасского и Крымского мостов и искусственное освещение трассы Адлер — Красная поляна в преддверии зимней Олимпиады-2014. Также «Инновации света» участвовали в тендерах подразделений комплекса городского хозяйства правительства Москвы, но несколько раз уступали победу калининградской «Ситистройсервис» и петербургской «БалтикСтройКомпани». 

В 2013 году взаимоотношения трех перечисленных компаний привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Служба подозревала их в картельном сговоре при проведении одного из тендеров по благоустройству парка «Останкино» стоимостью 686 млн руб. В списке компаний, привлекших внимание ФАС, также значится московская «Городская среда» (занимается разработкой элементов уличной навигации). По данным СПАРК-Интерфакс, единственный владелец «Городской среды» — собственник «Хартии» Александр Цуркан. Антимонопольную службу обеспокоил тот факт, что заявки от этих четырех компаний были отправлены в один день и с одного IP-адреса.

Однако представители компаний убедили ФАС, что сговора с их стороны не было, просто все они воспользовались услугами компании «Тендер-информ», которая оказывает посреднические услуги при участии в госзакупках. В этой компании отказались комментировать свои «отношения с клиентами». Представитель ФАС в ответ на уточняющие вопросы РБК заявил лишь, что «результаты расследования изложены в решении комиссии ФАС, которое никто, включая заявителя, не обжаловал». Заявителем выступало ООО «Управляющая строительная компания Петербургской камнеобрабатывающей компании».

От редакции: Первейший закон бизнеса ("Бизнесмены развивают экономику России" - так говорил премьер-министр Медведев) - минимум издержек. Экономия на сортировке и переработке мусора - это хорошие деньги, это миллиарды. Может, поэтому так раздобрел фейсом Игорь Чайка, а Цуркан и вовсе стал невидим, как бледный таракан? Разгадка прибыльности мусорного бизнеса проста: буржуи сэкономили на здоровье проживающих в Подмосковье граждан РФ. Поскольку проблема загнивания мусора - долгоиграющая, вот она и накапливалась. А что делать с отравленной почвой, с грунтовыми водами, вбирающими все эти яды разложения?.. Регионального масштаба экологическая катастрофа-то.

Да, Воробьёву тут одной пиар-эвакуацией детей Волоколамска не отделаться - серьёзная и зловонная заваривается кашка, и главное - так испортить Светлейшему и Бесменному праздник от "победы" на выборАх! Кажется, тут-то Грудинин и пригодится... А что? И народу рот заткнуть, и поганую проблему "коммунистам", народно-патриотическим терпилам скинуть - в гУберы Подмосоквья всё намыливался В.И.Кашин, только вот фейсом, как Чайка, широковат был для такой должности. А вот Грудинин, изящный как Чаплин - сойдёт... Воробьёва - ну, куда-нибудь подальше. На Сахалин, может. И "проблема решена" - в пиарном измерении, куда Путин переселился безвозвратно. А снаружи - тучи мусора и растущий народный гнев. 

Д.Ч.

Материалы по теме:

Голос и кулак народа в Волоколамске 

Губернатор Подмосковья заявил об эвакуации детей из Волоколамска

После выборОв "Ядорово" стало отравлять детей Волоколамска смелее 

Родители отравленных миазмами капитализма детей в Волоколамске начинают стихийно митинговать (видео)



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Древний княжеский Волоколамск переименовать в Вонючеламск
С.П.Вдиван написал 21.03.2018 23:23
и тогда никто не будет обращать внимание на посторонние запахи в славном городке
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Губернатор Подмосковья заявил об эвакуации детей из Волоколамска
Губернатор Подмосковья заявил об эвакуации детей и...
21.03.2018
Голос и кулак народа в Волоколамске
Голос и кулак народа в Волоколамске
21.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К засорению Подмосковья московским мусором приложил жирную лапу Чайка (1)
РБК объявил об отзыве всех журналистов из Госдумы из-за решения по домогательствам Слуцкого (3)
Комиссия Госдумы по этике не увидела ничего предосудительного в домогательствах Слуцкого (10)
Губернатор Подмосковья заявил об эвакуации детей из Волоколамска (5)
Росстат заявил о рекордном росте зарплат россиян (1)
Левада-центр: работой Путина довольны 80% россиян (7)
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией (17)
Заммэра Москвы призвал лечить умирающих от рака больных за их собственный счет (16)
В Волоколамске 20 школьников госпитализированы из-за выброса сероводорода (4)
Путин получил 85% голосов россиян за рубежом (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кушайте, рассеяне
Дарья Митина Дарья Митина: Бoлдырев, - челoвек честный, нo cлегка наивный, - аццки рвёт пoкрoвы
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё oдин рейтинг Кoлoбка
Максим Калашников Максим Калашников: Скоро: наш ответ пропагандону Шевченко
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Оглупление дорогих россиян
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss