У них совести нет, а у Грудинина пока не ясно

Надо бы дать окончание про Скрипаля, но это тема более насущна.

Я как-то не особо над этим задумывался, но, признаюсь, не сомневался, что за путина (артистов, играющих Путина) проголосовали три четверти пришедших на выборы 18 марта. Ну, а чего мне было в этом сомневаться, когда ярый враг режима Навальный свой прекрасный спич 20 марта начинает с подтверждения этого числа? https://www.youtube.com/watch?v=BplJQtpfero А ведь у Навального на деньги народа содержится сильнейшая социологическая служба и 30 тысяч одних курьеров… Хотя нет, это не у него 30 тысяч курьеров. У Навального 33 тысячи наблюдателей на участках. Ну, как сомневаться в том, что если бы за путина было подано на процент меньше голосов, чем объявлено ЦИК, то Навальный бы нам сообщил и об этом, а не только о сомнительных числах прихода на выборы?

Однако, если Навальный подтверждает данные ЦИК, что за путина проголосовало более 70% населения, то наука статистика с этим не согласна и утверждает, что «за путина вброшено 10 миллионов бюллетеней» https://www.svoboda.org/a/29111031.html. То есть, статистика утверждает и подтверждает - за путина не голосовало 70% пришедших на выборы избирателей

Но кого сегодня могут убедить аномалии в кривых нормального распределения Гаусса? То, что делает статистик С. Шпилькин, - это правильно, это необходимо, но сильно ли его работа повлияла, скажем, на итоги выборов 2011 года, когда о такой статистике впервые заговорили??

Для народных масс сегодня уже и арифметика стала непосильной наукой, так уж какая тут, к чёрту, статистика? Поэтому я эту работу Шпилькина просто просмотрел - всё равно не удастся применить её на практике как основу оспаривания итогов выборов, а не как дополнение.

Нужно какое-то более зримое и основательное доказательство фальсификации. И такое доказательство нашлось!

Как оказалось, за голосованием следила внимательная женщина Маргарита Образцова, подметившая необычайно важное обстоятельство https://pdsnpsr.ru/posts/politicheskie-issledovaniya/otkuda-u-putina-76-6-golosov-i-byli-li-oni-na-samom-dele_20032018 . Мало этого, ещё и сделавшая скрины со всех изменений.

Оказывается, на сайте Центризбиркома была официальная страница опросов уже проголосовавших избирателей (экзитполы), ЦИКа публиковала, вернее, начала было публиковать результаты этих опросов в ходе выборов 18 марта 2018 года. Экзитпол (это для тех, кто не способен составить русское понятие «устный опрос итогов») - процедура опроса граждан, производимая социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования. В ходе голосования 18 марта этот опрос проводили две организации: «Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ и «Фонд «Общественное мнение»», первая организация опросила 162601 человека, вторая - 112700 человек.

Но прежде чем вникать в полученные этими организациями числа, давайте задумаемся, насколько могут быть точны результаты этих опросов - насколько они могут совпадать с реальным голосованием, тем более, с голосованием более чем 70 миллионов человек?

Сначала просто о точности ответа. Вот человек выходит с избирательного участка, а «неизвестно кто» его в лоб: «Ты за кого голосовал?». Я думаю, что из тех, кто согласился ответить на этот вопрос, если кто-то и соврал, то соврал в пользу путина - в пользу «национального лидера». То есть, данные этих устных опросов итогов голосования по сравнению с истинными итогами должны быть скорее в пользу путина, нежели в пользу Грудинина.

Кроме этого, надо думать, что эти специалисты-социологи всё же знают, как получать точный результат опроса голосовавших, иначе их бы не привлекали к таким делам. Ведь заказчик этого опроса и сам может извратить результаты опроса после их получения от социологов и перед их публикацией, а от социологической организации требуется точность, поскольку заказчику нужно знать истинное положение дел.

Так вот, я в который уже раз вынужден возвращаться к теме дебилизма нынешней власти, теперь вынужден рассмотреть и дебилизм ЦИКи. Она заказала этот «экзитпол» совершенно не придавая ему значения - кому эти опросы, к чёрту, нужны, если к 20-00 будут известны результаты самого голосования? Эти «экзитполы» нужны, чтобы теле- и радиожурналистам было о чём болтать в течение дня. Думаю, что этот «экзитпол» был заказан ЦИК, чтобы израсходовать бюджет выборов и получить откаты. В любом случае, следить за этими экзитполами сначала поручили, ну уж совсем тупым работникам. И вот, что получилось.

В 11-00 московского времени, когда явка избирателей уже была 30%, опрос проголосовавших показал:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/20/medium_1.jpg

Сначала, видимо, никто не чесался, но время шло и весть, наконец, дошла до начальства, и в ЦИК, само собой, началась паника! Сначала, видимо, никто не понимал, что нужно делать, в результате к 16-00 не новые результаты добавили, а просто обнулили все результаты этого «экзитпола»!

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/22/medium_5.jpg

Через час, к 17-00 бросились в другую крайность и довели результаты до максимума, пообещав всё рассказать после окончания голосования:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/25/medium_3.jpg

А явка избирателей уже, как видите, подошла к 56%. Но через несколько мгновений, появились числа:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/26/medium_4_1.jpg

А ЦИК накручивает и накручивает явку, и при явке в 60% появляются числа:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/27/medium_4.jpg

Для специалиста это довольно смешная картинка. Дело в том, что эти опросы изначально приблизительны, и социологам писать к полученным числам знаки после запятой просто глупо - такая точность здесь неуместна. Но уж если и писать, то тем, у кого голосов около 1%, чтобы выстроить их в порядке полученных голосов. А тут видно, что в результаты, представляемые социологами, твёрдой рукой вмешался начальник из ЦИК. Этот начальник вписал такие данные путину и Грудинину, чтобы они были «похожи на точные», - с десятыми после запятой.

Полюбовавшись на эти картинки, давайте всю эту «хронику пикирующего бомбардировщика» представим в абсолютных числах - в миллионах голосовавших (умножим проценты на число явившихся к этому времени), ограничившись только путиным и Грудининым. Кроме этого, в конце дадим итог, объявленный ЦИК. Итак:

11-00

Явка - 32,7 млн, подано голосов за путина - 12,1 млн, за Грудинина - 13,7 млн.

17-00

Явка - 61,0 млн, подано голосов за путина - 31,7 млн, за Грудинина - 24,4 млн.

Около 18-00

Явка - 65,4 млн, подано голосов за путина - 48,3 млн, за Грудинина - 7,3 млн.

Итоги на 20-00, объявленные ЦИК

Явка - 73,6 млн, подано голосов за путина - 56,4 млн, за Грудинина - 8,7 млн.

И что же получается из анализа этих чисел?

С 17-00 по 20-00 на избирательные участки подошло ещё 12,6 млн избирателей, что привело к тому, что количество голосов, поданных за путина увеличилось на 24,7 млн, а количество голосов за Грудинина уменьшилось на 15,7 млн. Интересно, что в итоге у него голосов стало меньше, чем даже тогда, когда проголосовало всего 30% избирателей.

Ну и как вам эта арифметика имени Памфиловой?

Что обязан сделать Грудинин?

Я пишу «обязан», а не «может», потому, что теперь за ним стоят те тысячи людей, кто посылал ему деньги на выборы, те миллионы, кто шёл за него голосовать. И ему сейчас скрутить кувшинное рыло и начать говорить про то, что «всё равно ничего не поможет» (как это приято в КПРФ) - поздно! Это будет прямое предательство тех, кто в него поверил.

И Грудинин обязан:

- обратиться к Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против Памфиловой по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных докуентов».

- обратиться в Верховный Суд с требованием признать выборы незаконными.

А как иначе?

Выдумывать, почему ему не надо это делать, - не надо. Пусть Бастрыкин, Памфилова и судьи Верховного суда выдумывают. У них совести нет, а у Грудинина пока не ясно, есть она или нет.