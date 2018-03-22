Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У них совести нет, а у Грудинина пока не ясно

Опубликовано 22.03.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

выборы зюганов цик явка грудинин
У них совести нет, а у Грудинина пока не ясно

Надо бы дать окончание про Скрипаля, но это тема более насущна.

Я как-то не особо над этим задумывался, но, признаюсь, не сомневался, что за путина (артистов, играющих Путина) проголосовали три четверти пришедших на выборы 18 марта. Ну, а чего мне было в этом сомневаться, когда ярый враг режима Навальный свой прекрасный спич 20 марта начинает с подтверждения этого числа? https://www.youtube.com/watch?v=BplJQtpfero А ведь у Навального на деньги народа содержится сильнейшая социологическая служба и 30 тысяч одних курьеров… Хотя нет, это не у него 30 тысяч курьеров. У Навального 33 тысячи наблюдателей на участках. Ну, как сомневаться в том, что если бы за путина было подано на процент меньше голосов, чем объявлено ЦИК, то Навальный бы нам сообщил и об этом, а не только о сомнительных числах прихода на выборы?

Однако, если Навальный подтверждает данные ЦИК, что за путина проголосовало более 70% населения, то наука статистика с этим не согласна и утверждает, что «за путина вброшено 10 миллионов бюллетеней» https://www.svoboda.org/a/29111031.html. То есть, статистика утверждает и подтверждает - за путина не голосовало 70% пришедших на выборы избирателей

Но кого сегодня могут убедить аномалии в кривых нормального распределения Гаусса? То, что делает статистик С. Шпилькин, - это правильно, это необходимо, но сильно ли его работа повлияла, скажем, на итоги выборов 2011 года, когда о такой статистике впервые заговорили??

Для народных масс сегодня уже и арифметика стала непосильной наукой, так уж какая тут, к чёрту, статистика? Поэтому я эту работу Шпилькина просто просмотрел - всё равно не удастся применить её на практике как основу оспаривания итогов выборов, а не как дополнение.

Нужно какое-то более зримое и основательное доказательство фальсификации. И такое доказательство нашлось!

Как оказалось, за голосованием следила внимательная женщина Маргарита Образцова, подметившая необычайно важное обстоятельство https://pdsnpsr.ru/posts/politicheskie-issledovaniya/otkuda-u-putina-76-6-golosov-i-byli-li-oni-na-samom-dele_20032018 . Мало этого, ещё и сделавшая скрины со всех изменений.

Оказывается, на сайте Центризбиркома была официальная страница опросов уже проголосовавших избирателей (экзитполы), ЦИКа публиковала, вернее, начала было публиковать результаты этих опросов в ходе выборов 18 марта 2018 года. Экзитпол (это для тех, кто не способен составить русское понятие «устный опрос итогов») - процедура опроса граждан, производимая социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования. В ходе голосования 18 марта этот опрос проводили две организации: «Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ и «Фонд «Общественное мнение»», первая организация опросила 162601 человека, вторая - 112700 человек.

Но прежде чем вникать в полученные этими организациями числа, давайте задумаемся, насколько могут быть точны результаты этих опросов - насколько они могут совпадать с реальным голосованием, тем более, с голосованием более чем 70 миллионов человек?

Сначала просто о точности ответа. Вот человек выходит с избирательного участка, а «неизвестно кто» его в лоб: «Ты за кого голосовал?». Я думаю, что из тех, кто согласился ответить на этот вопрос, если кто-то и соврал, то соврал в пользу путина - в пользу «национального лидера». То есть, данные этих устных опросов итогов голосования по сравнению с истинными итогами должны быть скорее в пользу путина, нежели в пользу Грудинина.

Кроме этого, надо думать, что эти специалисты-социологи всё же знают, как получать точный результат опроса голосовавших, иначе их бы не привлекали к таким делам. Ведь заказчик этого опроса и сам может извратить результаты опроса после их получения от социологов и перед их публикацией, а от социологической организации требуется точность, поскольку заказчику нужно знать истинное положение дел.

Так вот, я в который уже раз вынужден возвращаться к теме дебилизма нынешней власти, теперь вынужден рассмотреть и дебилизм ЦИКи. Она заказала этот «экзитпол» совершенно не придавая ему значения - кому эти опросы, к чёрту, нужны, если к 20-00 будут известны результаты самого голосования? Эти «экзитполы» нужны, чтобы теле- и радиожурналистам было о чём болтать в течение дня. Думаю, что этот «экзитпол» был заказан ЦИК, чтобы израсходовать бюджет выборов и получить откаты. В любом случае, следить за этими экзитполами сначала поручили, ну уж совсем тупым работникам. И вот, что получилось.

В 11-00 московского времени, когда явка избирателей уже была 30%, опрос проголосовавших показал:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/20/medium_1.jpg

 

Сначала, видимо, никто не чесался, но время шло и весть, наконец, дошла до начальства, и в ЦИК, само собой, началась паника! Сначала, видимо, никто не понимал, что нужно делать, в результате к 16-00 не новые результаты добавили, а просто обнулили все результаты этого «экзитпола»!

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/22/medium_5.jpg

 

Через час, к 17-00 бросились в другую крайность и довели результаты до максимума, пообещав всё рассказать после окончания голосования:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/25/medium_3.jpg

 

А явка избирателей уже, как видите, подошла к 56%. Но через несколько мгновений, появились числа:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/26/medium_4_1.jpg

 

А ЦИК накручивает и накручивает явку, и при явке в 60% появляются числа:

http://kprf.social/uploads/illustration/image/0/0/27/medium_4.jpg

Для специалиста это довольно смешная картинка. Дело в том, что эти опросы изначально приблизительны, и социологам писать к полученным числам знаки после запятой просто глупо - такая точность здесь неуместна. Но уж если и писать, то тем, у кого голосов около 1%, чтобы выстроить их в порядке полученных голосов. А тут видно, что в результаты, представляемые социологами, твёрдой рукой вмешался начальник из ЦИК. Этот начальник вписал такие данные путину и Грудинину, чтобы они были «похожи на точные», - с десятыми после запятой.

Полюбовавшись на эти картинки, давайте всю эту «хронику пикирующего бомбардировщика» представим в абсолютных числах - в миллионах голосовавших (умножим проценты на число явившихся к этому времени), ограничившись только путиным и Грудининым. Кроме этого, в конце дадим итог, объявленный ЦИК. Итак:

11-00

Явка - 32,7 млн, подано голосов за путина - 12,1 млн, за Грудинина - 13,7 млн.

17-00

Явка - 61,0 млн, подано голосов за путина - 31,7 млн, за Грудинина - 24,4 млн.

Около 18-00

Явка - 65,4 млн, подано голосов за путина - 48,3 млн, за Грудинина - 7,3 млн.

Итоги на 20-00, объявленные ЦИК

Явка - 73,6 млн, подано голосов за путина - 56,4 млн, за Грудинина - 8,7 млн.

И что же получается из анализа этих чисел?

С 17-00 по 20-00 на избирательные участки подошло ещё 12,6 млн избирателей, что привело к тому, что количество голосов, поданных за путина увеличилось на 24,7 млн, а количество голосов за Грудинина уменьшилось на 15,7 млн. Интересно, что в итоге у него голосов стало меньше, чем даже тогда, когда проголосовало всего 30% избирателей.

Ну и как вам эта арифметика имени Памфиловой?

Что обязан сделать Грудинин?

Я пишу «обязан», а не «может», потому, что теперь за ним стоят те тысячи людей, кто посылал ему деньги на выборы, те миллионы, кто шёл за него голосовать. И ему сейчас скрутить кувшинное рыло и начать говорить про то, что «всё равно ничего не поможет» (как это приято в КПРФ) - поздно! Это будет прямое предательство тех, кто в него поверил.

И Грудинин обязан:

- обратиться к Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против Памфиловой по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных докуентов».

- обратиться в Верховный Суд с требованием признать выборы незаконными.

А как иначе?

Выдумывать, почему ему не надо это делать, - не надо. Пусть Бастрыкин, Памфилова и судьи Верховного суда выдумывают. У них совести нет, а у Грудинина пока не ясно, есть она или нет.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Бойкот пидорам!
Выборы-выборы написал 22.03.2018 01:18
С самого начала было понятно, что "выборы" - лохотрон. Путин говорил по госканалам часами (причем бесплатно), в то время остальным кандидатам давались лишь минутки, чтобы что-то быстренько протараторить избирателям. Нарушена Конституция, нарушен Закон о выборах, Памфилиха все время врала... И после этого кто-то требует выполнения законов от народа, в то время как сама илитка на них плюет.
Ответить
(без названия)
Об очередном "выборном" лохотроне написал 22.03.2018 00:42
Автор мыслит верно. Эти выборы - очередной обман избирателей. Грудинин высказался по этому поводу. По его мнению, реальная поддержка Путина без фальсификаций не более 47%, а без нечестной информационной пропаганды и того меньше - не более 40%.
Только сомневаюсь, что Грудинин обратится в прокуратуру по фактам грубого нарушения законодательства.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после выборов
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после...
22.03.2018
Игорь Стрелков: апофеоз тупика и VIP спойлеры Путина
Игорь Стрелков: апофеоз тупика и VIP спойлеры Пути...
22.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В масштабах Восточной Европы 800 человек - это серьезная военная сила (0)
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после выборов (0)
Анатолий Баранов: зачем Роману Абрамовичу не одна, а сразу несколько яхт премиум-класса? (0)
Игорь Стрелков: апофеоз тупика и VIP спойлеры Путина (0)
Столичная медицина начала творить чудеса (1)
В честной борьбе Илюхин легко бы выиграл эти выборы у Путина (6)
Уроки ливийской трагедии для бывшего СССР (0)
У них совести нет, а у Грудинина пока не ясно (2)
К засорению Подмосковья московским мусором приложил жирную лапу Чайка (2)
РБК объявил об отзыве всех журналистов из Госдумы из-за решения по домогательствам Слуцкого (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: 70 на 70
Дарья Митина Дарья Митина: Эксклюзифф, фсем фтыкать!
Дарья Митина Дарья Митина: Пришла дoмoй и нашла
Дарья Митина Дарья Митина: Кушайте, рассеяне
Дарья Митина Дарья Митина: Бoлдырев, - челoвек честный, нo cлегка наивный, - аццки рвёт пoкрoвы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss