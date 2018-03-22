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Московский листок

Столичная медицина начала творить чудеса

Опубликовано 22.03.2018 в разделе комментариев 1

Столичная медицина начала творить чудеса

Смертность среди трудоспособного населения в Москве снизилась на 38%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"На 38% снизилась смертность людей в трудоспособном возрасте. Я напомню, что продолжительность жизни, ожидаемая в Москве по итогам 2017 года, это практически 78 лет. Москва просто мировой лидер по темпам прироста продолжительности жизни", — сказал Печатников на пресс-конференции в среду.

Власти Москвы заявили о том, что средний уровень заработной платы столичных врачей по итогам февраля текущего года достиг отметки в 135 тыс. рублей, что соответствует "майским указам" президента, сообщил журналистам тот же Печатников. 

"Средняя зарплата московского врача по итогам января и февраля достигла 135 тыс. рублей, что соответствует указам президента Российской Федерации. Это 200% от среднемесячного дохода по городу", - сказал он. 

Печатников уточнил, что "в эту среднюю зарплату не входят главные врачи, заместители, администраторы - они иногда получают, мягко говоря, гораздо больше".

- Оказывается, чтобы снизить смертность в полтора раза, надо уволить половину врачей, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Закрыть побольше медучреждений. А чтобы люди совсем не умирали, нужно и вовсе весь департамент здравоохранения упразднить... Но вот средняя зарплата лечащего врача в Москве - это действительно чудо! Куда там Иисусу, который накормил несколько тысяч несколькими батонами. Тут на фоне снижения бюджета на здравоохранение рост зарплат просто феерический! Найти бы еще этих врачей с зарплатами по 135 тысяч... Нет, я понимаю, с такой зарплатой грех не проголосовать за Путина. Я теперь понимаю, кто по ночам рассекает по Москве на "Ламборджини" - это врачи едут на ночные дежурства. Ясно, кто покупает и столичную недвижимость, все эти пентхаусы с видом на кремль - доктора с квартальной премии... Ну что ж, в городе бессмертных людей должны жить очень богатые врачи.



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Всего комментариев к статье: 1
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Печатникова понесло,как Остапа.
замкадыш написал 22.03.2018 01:06
Печатникову не самопиариться нужно,а на нарах париться
в мордовских лагерях за развал советской медицины в Москве.
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