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Московский листок

Анатолий Баранов: зачем Роману Абрамовичу не одна, а сразу несколько яхт премиум-класса?

Опубликовано 22.03.2018 в разделе комментариев 1

олигархи роскошь яхты
Анатолий Баранов: зачем Роману Абрамовичу не одна, а сразу несколько яхт премиум-класса?

Дал комментарий "Свободной прессе" о супер-яхтах и социальном неравенстве.

О проблеме неравенства в России и мире, которая особенно явно видна на примере владельцев роскошных судов, «СП» рассказал главный редактор сайта ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— Океанская яхта — это, конечно, не только элемент «ярмарки тщеславия», в которой волей или неволей участвуют сильные мира сего. Это и невероятная степень свободы, которую могут позволить себе лишь избранные — вы везде и нигде, вы с максимально возможным комфортом перемещаетесь по планете и не зависите вообще ни от кого.

Вам нужно «в Париж по делу срочно», как о чем-то несбыточном писал когда-то Жванецкий? Ваш персональный вертолет поднимает вас с палубы и везет к ближайшему аэропорту, куда уже прибывает ваш персональный самолет. И потом обратный процесс — снова на яхту, к расслабляющему комфорту.

Возможно, когда-нибудь, как в «Звездных войнах» у князей мира сего появятся и собственные планеты, куда их будут доставлять суперкомфортабельные звездолеты, но пока океанская яхта в сочетании с бизнес-джетом — это джентльменский набор, делающий его обладателя настоящим гражданином вселенной. Во что обходится человечеству эта выставка достижений отдельных удачливых представителей рода Homo sapiens, когда миллионы менее успешных испытывают нужду в элементарной жратве и даже пресной воде, задумываться не принято. 

— Тут есть, конечно, вопросы…

— Скажем, зачем Роману Абрамовичу не одна, а сразу несколько яхт премиум-класса? И это касается не только Абрамовича, он просто самый известный наш яхтсмен. Так вот он разве может отдыхать сразу на нескольких яхтах? Или эти суда на самом деле предназначены для каких-то других людей, имена которых не называются?

Да вот же недавний пример с яхтой Дерипаски, на которой отдыхал в весьма непринужденной обстановке и вице-премьер Приходько. Нашей стране, безусловно, нужно успевать за прогрессом, в том числе и за прогрессом в удовлетворении все возрастающих потребностей граждан. Но по карману ли нашей, на самом деле, не столь уж богатой стране такие их потребности?

— На том же «Севмаше» лучше развивать военное судостроение…

— У нас вот уже несколько десятилетий стоит проблема строительства собственного авианосного флота, у нас проблема с числом современных ракетных крейсеров — где-то 5−7 кораблей удовлетворяют современным требованиями, а у США крейсеров УРО больше 70. При этом по оснастке и по примерной стоимости каждая океанская яхта вполне сопоставима с ракетным крейсером. Остается спросить — что важней для нас, комфорт олигархов или безопасность родины?

— Россия в некоторые периоды истории довольно сильно отставала от Запада…

— У нас в последнее время много рассуждают о монархических ценностях — меня это раздражает, но рассуждают. Факт! Так вот, при императоре Николае Втором военно-морской флот прошел полную модернизацию, были построены или куплены десятки боевых кораблей, в том числе весьма современных. А император Николай и его семья плавали на шлюпе «Штандарт», заложенном еще его отцом Александром Третьим, а также на яхте «Полярная звезда», также доставшейся от прежнего царствования. Причем оба корабля находились формально в составе военного флота.

Впрочем, не только формально — «Полярная звезда» с 1930 года и до конца войны выполняла функции плавбазы подводных лодок уже советского флота. А «Штандарт» был в 30-е годы переоборудован в минный заградитель. Не знаю, может быть и яхта «Олимпия» тоже на самом деле замаскированный ракетный крейсер? Но не думаю…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QQQTOTQ-Q!!&&&& написал 22.03.2018 02:49
"Возможно, когда-нибудь, как в &#171;Звездных войнах&#187; у князей мира сего появятся и собственные планеты, куда их будут доставлять суперкомфортабельные звездолеты, но пока океанская яхта в сочетании с бизнес-джетом &#8212; это джентльменский набор, делающий его обладателя настоящим гражданином вселенной."
- Из ублюдка? "Гражданин Вселенной"? То таки да-аа?
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