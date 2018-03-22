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Московский листок

В масштабах Восточной Европы 800 человек - это серьезная военная сила

Опубликовано 22.03.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев майдан
В масштабах Восточной Европы 800 человек - это серьезная военная сила

Прокмментировал для "Свободной прессы" военный конфликт между Украиной и Венгрией.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, подверг критике планы Минобороны Украины восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье. Как сообщает венгерский портал hirado. hu, речь идет о батальоне численностью от 800 до 1000 человек. 

В свою очередь, в украинском оборонном ведомстве отметили, что усиление контингента связано с необходимостью защиты территориальной целостности страны. Но то, как украинские власти объясняют этот шаг, по словам Сийярто, вызывает беспокойство у его страны.

— Украина в сегодняшнем своем формате — это агрессивное националистическое государство, крайне несамостоятельное в своей внешней политике, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

— У нее постоянные конфликты как внутри, так и снаружи — с одной стороны, это позволяет отвлекать внимание общества от внутренних проблем, которые Киев позитивно решить в принципе не в состоянии. С другой, сегодняшняя Венгрия — это противник той линии внутри Евросоюза, которую навязывают ему США. И в силу этого она противник и для Украины, идущей строго в фарватере американской политики.

— Присутствие этого батальона в 800 человек на что-то повлияет? Чем ответит Венгрия, кроме заявлений?

— В масштабах Восточной Европы 800 человек — это серьезная военная сила, к тому же за спиной у нее вся украинская армия, численность которой наращивается, оснащенность и выучка растут — такой растущей армии непременно нужен противник «по зубам». Каков сегодня военный потенциал Венгрии? Не слишком значительный, но она все же страна НАТО.

— Эти военные могут быть задействованы в контрабандных схемах?

— На Украине вся политика зациклена на бизнесе, в том числе и нелегальном. Там вообще границы между нелегальным и легальным сильно размыты. Нельзя исключить, что речь идет и о контроле над контрабандой, в которой конкурируют местные кланы и так называемые «силовики».

— Есть ли выход из этой ситуации?

— Как я уже сказал выше, тут европейская политика: одни страны ЕС согласны оставаться сателлитами США, другие претендуют на нечто большее. А у Украины и выбора-то никакого нет — Европе она не особо нужна, а Америке требуется просто заноза в ботинке и у России, и у Европы.



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