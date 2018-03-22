Грудинин и Зюганов изобразили цирк убогих

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признает победу Владимира Путина на выборах президента России: "Мы вели параллельный подсчет, заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ",— приводит его слова ТАСС.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин и вовсе попросил у президента содействия в прекращении дел, начатых против него перед состоявшимися 18 марта выборами главы государства. С такой просьбой бывший кандидат от КПРФ обратился к Владимиру Путину во время закрытой встречи переизбранного президента со своими проигравшими соперниками.
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А что я говорил задолго до выборов? Что именно так и будет. И не потому что я такой прозорливый, а просто знаю эту публику как облупленных. Клоуны на содержании. Кстати, 170 миллионов из казны получили и не поморщились.
Я теперь хочу посмотреть в глаза некоторым, которые продолжают голосить о "сплочении вокруг Грудинина", о протестах против фальсификаций - вот в самый тот момент, когда на площади Суворова пытались протестовать, этот самый Грудинин всё признал и просил только его не сажать по возможности.
Какой-то цирк убогих, право слово...
Анатолий Баранов
!!!QQQTOTQ-Q-!&&&& написал 22.03.2018 02:51
про путинскую мафию написал 22.03.2018 02:24
- Правда ли, что в России изменилась поговорка "Здравствуйте, я - ваша тетя!"?
- Да, теперь она звучит "Здравствуйте, я - ваша мафия!"
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Московские следователи обнаружили, что в Красноярском крае нигде нет сливочного масла, зато везде есть мафия.
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Почему ДЭЗы в России превратились в мафию?
- Если наверху - мафия, то как внизу может быть не мафия?
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Зачем Путин всю Россию превратил в мафию?
- Путин - это босс мафии.
Когда все - в мафии, никто не будет кричать "Долой мафию!"
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Что такое мафия?
- Это недоразвитое государство.
А что такое государство?
- Это развитая мафия.
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Что такое президентские выборы в России?
- Это коронация босса российской мафии.
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Что сказал Путин после выборов в США?
- Везде своя мафия.
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Что скажет мафия после выборов в России?
- Наш шнырь всех переиграл.
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Что скажет Трамп после выборов в России?
- Россия - замужем за мафией.
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Что скажет Путин после выборов?
- Мафия бессмертна.
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В каждом государстве - своя мафия, но только в России у мафии - свое государство.
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Почему Путин стал похож на Фантомаса?
- Потому что он хочет стать боссом мировой мафии.
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Раньше Россию называли страной победившего социализма, теперь называют страной победившей мафии.
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Все, к чему прикасался царь Мидас, превращалось в золото, все, за что возьмется Путин, превращается в мафию.
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Старый советский лозунг:
"Спасибо партии родной!"
заменить на современный:
"Спасибо мафии родной!"
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Путин - на пресс-конференции:
- "Я всегда служил России!"
- "Огласите весь список, пожалуйста, а то тут говорят, что это название банды."
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Махровое быдло, которое раньше торчало в подворотне, теперь торчит в Кремле.
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Путин пообещал жить по-новому со старой мафией.
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Путин объявил, что изобрел комара с атомной бомбой для защиты своей мафии, путинская мафия от восторга запрыгала на стульях.
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"Его, повесят на рее (может, ногами вверх - не знаю), но меня повесят, видимо, перед ним, потому что скажут:
- Привел его ты."
Б. Березовский
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После президентского послания "о прорыве" Путину снится, что в Кремле прорвало унитаз.
Его подхватил поток, рядом плывут Медведев, все "питерские", ФСОшники, ФСБэшники, а на берегу народ кричит "Ура!".