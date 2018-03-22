Грудинин и Зюганов изобразили цирк убогих

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признает победу Владимира Путина на выборах президента России: "Мы вели параллельный подсчет, заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ",— приводит его слова ТАСС.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин и вовсе попросил у президента содействия в прекращении дел, начатых против него перед состоявшимися 18 марта выборами главы государства. С такой просьбой бывший кандидат от КПРФ обратился к Владимиру Путину во время закрытой встречи переизбранного президента со своими проигравшими соперниками.

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А что я говорил задолго до выборов? Что именно так и будет. И не потому что я такой прозорливый, а просто знаю эту публику как облупленных. Клоуны на содержании. Кстати, 170 миллионов из казны получили и не поморщились.

Я теперь хочу посмотреть в глаза некоторым, которые продолжают голосить о "сплочении вокруг Грудинина", о протестах против фальсификаций - вот в самый тот момент, когда на площади Суворова пытались протестовать, этот самый Грудинин всё признал и просил только его не сажать по возможности.

Какой-то цирк убогих, право слово...

Анатолий Баранов