"Дождь" и "Эхо Москвы" приостанавливают работу с Госдумой

Телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы" заявили о том, что приостанавливают работу с Госдумой после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Редакция телеканала Дождь, который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским", - заявила главный редактор телеканала Александра Перепелова. По ее словам, после заседания комиссии "стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно". "Только вместе мы можем изменить ситуацию, и будем рады, если нас поддержат коллеги из других СМИ", — добавила Перепелова.

Радиостанция "Эхо Москвы" солидарна с подвергшимися домогательствам журналистками и разочарована решением депутатской комисси по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны», заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Он также подтвердил решение о прекращении взаимодействия редакции со Слуцким.

"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли, какие есть пристрастия у депутатов) и в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина отзывает своих журналистов из Госдумы», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Венидиктов также призвал другие редакции выразить солидарность с позицией РБК, "Коммерсанта" и "Дождя".

Напомним, накануне редакция РБК заявила об отзыве своих журналистов из Госдумы. Позже газета "Коммерсантъ" сообщила о прекращении взаимодействия со Слуцким и комиссией по этике. К отказу от работы со Слуцким присоединились "Лента.ру" и телеканал RTVI.

В среду, 21 марта думская комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого, которого ранее несколько журналисток обвинили в домогательствах. "Комиссия не усматривает нарушения Л. Э. Слуцким поведенческих норм", - говорится в решение комиссии.

В документе отмечается, что комиссия рассмотрела две жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой. "Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - говорится в решении.

В решении также отмечается, что у комиссии нет "должного инструментария" для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в т.ч. аудиозаписей).

"Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в документе.