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Московский листок

Начнется ли в Волоколамске "вонючая революция"?

Опубликовано 22.03.2018 в разделе комментариев 4

революция волоколамск
Начнется ли в Волоколамске "вонючая революция"?

Резкий запах ощущается за несколько километров при подъезде к Волоколамску, передает корреспондент РИА Новости с места событий. При этом в самом городе запаха не чувствуется, в том числе и у Центральной районной больницы, куда местные жители обращались накануне из-за ухудшения самочувствия.

В среду ночью, на полигоне произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятерых госпитализировали.

После выборОв "Ядорово" стало отравлять детей Волоколамска смелее

Позднее у здания ЦРБ произошла потасовка. Собравшиеся у больницы люди едва не побили главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова.

***

О том, что свалки воняют и вонь эта для здоровья отнюдь не полезна, стало известно не вчера. И не только вонь.

К примеру, в 50-е годы на свалку в районе деревни Братеево сбрасывали и радиоактивные отходы, которые проявились в 90-х, когда на месте бывшей помойки, о которой и думать забыли, начали возводить микрорайон "Братеево-1" - потом одного радиоактивного грунта вывезли больше 800 тонн. До сих пор время от времени можно видеть людей с дозиметрами - в земле еще осталось неизвестное количество радиоактивных отходов. Но дома стоят, люди живут. Не подалеку патриархия соорудила целое подворье, нисколько не заботясь о том, что глагол "просиять" может иметь и буквальное значение.

Все мое голожопое дество прошло в непосредственной близости от свалки в Химках - подванивало основательно, когда ветер был с той стороны. Сейчас на ее месте жилой микрорайон, а рядом огромный террикон уже новой свалки - это возле нее в свое время проламывали головы активистам, выросшим под "аккомпанемент" вони со старой помойки.

Но вот в Волоколамске, кто б мог подумать, привычный запах свалочного газа вызвал социальный конфликт. Может быть, не без искусственного подогрева - на кону выборы губернатора Подмосковья. Но это на самом деле совершенно неважно. 

***

Я во время прошедших выборОв писал, что настроения в обществе далеки от взрывоопасных, но проблем, которые могут взорвать ситуацию, более, чем достаточно. И детонатором может стать любая вещь, совсем необязательно это будут фальсификации на президентских выборах. В том смысле, что фальсификации будут, никто, конечно, не сомневался. Смневались, что они приведут к каким-то заметным общественным брожениям.

Я напомню - выборы 2004 года прошли как обычно, с умеренным количеством вранья и подтасовок. Кстати, на них тогда тоже вместо привычного Зюганова шел Николай Харитонов. И прошли они, и всем было безразлично, каким образом ставший уже привычным Путин продлит себе полномочий на следующий период.

А потом на радостях, что прокатило, правящая партия протащила закон о монетизации льгот, проект которого несколько лет пылился в правительстве, потому как люди поумней, опасаясь последствий, ходу этой инициативе не давали. А тут правительство Касьянова отправили пинком под задницу, и успокоить "безумный принтер" стало некому.

И вот 9 января 2005 года, на столетие "Кровавого воскресенья" начались события, получившие позже название "революции льгот". Одновременно в Ижевске, Ярославле и подмосковном Солнечногорске. В последнем я присутствовал, поначалу ничто не предвещало.

На следующий день произошли события в Химках, когда из-за перекрытия Ленинградского шоссе встал аэропорт Шереметьево. В Солнечногорске, кстати, тоже перекрывали, но там аэропорта не было, никто особо не заметил.

Массовые акции протеста потрясали страну полтора месяца. 

Мало кто помнит, но самым активным регионом было Подмосковье. Где-то прошло по 2-3 массовых митинга, а в Московской области - больше 50-ти! Практически в каждом районном центре, причем счет участвовавших шел на тысячи. 

Погасить протест правительству удалось вливанием денег, в разы превышавшими ожижавшуются от закона о монетизации экономию, и при активной помощи КПРФ и прочей системной оппозиции. Да-да, низовые организации КПРФ организовывали и координировали протесты, а верхушка партии вместе с правительством - гасила.

Позже тех, кто слишком активничал, из партии вычистили как "неотроцкистов". Но люди еще помнят, кто и как на самом деле вел себя в той критической ситуации. 

Урок даром не прошел, и для власти, и для оппозиции.

Сейчас ситуация повторяется - выборА прошли как мало кому интересный рутинный процесс, хотя для самых слабоумных и добавили разочарования - как-будто раньше мало было. Зиц-кандидаты никакими лидерами не стали и навряд ли станут. Легальные партии показали свою вписанность в систему и готовность работать на режим "за мзду малую".

Грудинин и Зюганов изобразили цирк убогих

Но общество, как и в 2005 году, напоминает стог сухого сена в ожидании случайной спички. И сено продолжает сохнуть - кризис никуда не делся. 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Святой Пигидий написал 22.03.2018 11:36
Начнется ли в Волоколамске "вонючая революция"? Нет. Грубо говоря, сегодня есть всего два фактора, оказывающие влияние на телодвижения быдломассы - это ХОЛОДИЛЬНИК и ТЕЛЕВИЗОР. И пока ХОЛОДИЛЬНИК побеждается ТЕЛЕВИЗОРОМ, а кругом ВРАГИ (о чем неустанно говорит ТЕЛЕВИЗОР), наш мудрый вошьдь может и дальше вести нас по пути нескончаемых побед в светлое будущее. Я думаю, что если бы пик благоухания пришелся бы на великий день 18-го марта, то и это нисколько бы не уменьшило число желающих поддержать прямо ("за путена") или косвенно ("за грудинина") нашего вошьдя. Потому что на сегодняшний день нет народа - есть тупое БЫДЛО, обработанное и обрабатываемое нескончаемыми потоками соловьиного помета. Народ сегодня в меньшинстве. Так бывает. Кто видел хронику 30-х годов, показывающую гитлеровскую Германию с ее ликующим при виде фюрера "народом", тому несложно провести аналогию.
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(без названия)
крыщнам написал 22.03.2018 11:27
Когда хард-кор пойдет, тогда и можно принять в бузе активное участие. А хардкор при Путине пойдет обязательно, потому как нормально исправить ситуацию они не в состоянии. Включат станок печатный, до конца проедят фонды (в том числе ПФР), начнут подчистую зажимать все и вся и к этому ко всему, однажды, где-нибудь в условном Южном Бутово на бутылку жопой парнишку какого посадят менты (гипотетически) и .... в общем, понеслось, как на Манежке в 10 году
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Значит в СССР подванивало? Не стыдно в эту блевотину звать людей!!?
Крон Принц Лукрек Васильевич написал 22.03.2018 11:11
Волоколамск. Оторвали башлык. Настучали по репе Воробью....... Подожгут автобус с ОМОНОМ. Введут войска и началась гражданская война. Денег нет. Армия и флот, вор на воре сидит и ворюгой погоняет.
Это неизбежно после очередной победы уголовника Путина. Нет возможности это остановить.
А не надо строить из себя великую Россию.
И зачем русским Ливия, Крым, Сирия?
Красножопые варвары кидают человеконенавистнические идеи, вбрасывают в медийное пространство, им мало сдохший СССР и все тяготы людей. Им не стыдно. Продолжают упорствовать в идиотской гонке в никуда.
Путин это жертва обстоятельств, а краснозадые это лютые враги людей!!
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Москва
Moscow написал 22.03.2018 11:05
Москва, сколь в твоих жилах благовонья. Всем хватит. И в старой, доброй Англии поперхнулись.
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