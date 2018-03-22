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Московский листок

Правление "Газпрома" усилят племянником Путина

Опубликовано 22.03.2018 в разделе комментариев 0

Правление "Газпрома" усилят племянником Путина

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина Михаил может войти в состав правления "Газпрома", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные газового концерна.

Совет директоров "Газпрома" в настоящее время рассматривает вопрос "О М.Е. Путине".

По данным агентства, в настоящее время в правлении газового концерна только одна вакансия – заместитель председателя правления по хозяйственной части. Ранее эту должность занимал Александр Козлов, и после его смерти в декабре 2017 года "Газпром" не делал объявлений о том, что эта позиция замещена.

Михаил Путин - двоюродный племянник Владимира Путина - родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе, кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3-го класса.

 



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