Искать там, где потеряли

В пору горбачевской перестройки небывалую популярность обрели ранее известные лишь в узком кругу профессионалов ученые-экономисты. Общество жаждало скорых ответов на злободневные вопросы, и экономисты казались именно теми специалистами, которые смогут указать на причины застоя, появления "дефицитов", очередей, падения качества продукции и прочих известных всем проблем "развитого социализма". Следует сказать, что экономическая мысль не подкачала и нанесла сокрушительный удар по общественному сознанию, многомиллионными тиражами обрушившись на головы простодушных советских людей.
И с тех пор, пережив все катастрофы и разочарования, вызванные претворением своих экономических рецептов в жизнь, эти ученые ни разу не покраснев, плодят в немыслимом количестве статьи, прожекты, концепции, доктрины, не усомнившись ничуть в правомерности обращения к экономике, как к проблемному объекту. Похоже, ни на что иное эта образованная публика не способна, и "притягивает" исследуемый материал лишь постольку, поскольку ничему другому не обучена. Если бы, диагностировать общественные проблемы доверили, например, дантистам, то, скорее всего, мы бы узнали, что все беды идут от болезней зубов и дёсен, вызванных отсутствием гигиены, правильного ухода и профилактики. Пчеловоды, нарисовали бы иную картину мира, и будь на то классовая воля, сегодня вся страна от южных морей до Полярного круга была бы заполнена пасеками.
У "экономистов" не больше прав на навязывание своих мнений, нежели у юристов, пародистов, куплетистов или, скажем, адвентистов седьмого дня. Такие мысли пришли мне в голову после прочтения очередной статьи Сергея Глазьева "Какие инновации обеспечат опережающее развитие российской экономики", в который автор предлагает экономические меры "лечения" экономики, судя по всему, совершенно уверенный в том, что экономика это дело исключительно экономистов. Однако проблемы не только России, но и всего современного мира совсем не экономического рода.
Корень всех бед следует искать в способе общественного производства, что есть предмет исследования такой науки как ПОЛИТЭКОНОМИЯ. Марксизмом давно вскрыты все пороки и противоречия капиталистического способа производства, обусловленные сохранением архаичного института т. н. "частной собственности". И пока она не будет устранена, никакого радикального улучшения в экономике ожидать не приходится. Это не значит, что завтра наступит всеобщая нищета и голод, нет, рост производительности труда пока опережает прирост населения и создает какую-то видимость "улучшения" до очередного глобального кризиса, который хорошо еще, если не разрешится военной катастрофой. Но надеяться, что "пронесет", в деле, затрагивающем судьбы человечества, преступно. Ставить шкурные интересы паразитов-"собственников" выше интересов всего общества абсурдно.
В политэкономии проблема капитализма выражается сухими словами, как противоречие между уровнем развития производительных сил и отсталыми производственными отношениями. В последней, заключительной монополистической фазе капитализма это противоречие обостряется до предела. В результате человечество несет колоссальные издержки, причем не столько даже за счет сверхпотребления ничтожной кучки миллиардеров и миллионеров, сколько за счет отсутствия планирования, координации производства в масштабах страны и всего человечества.
Современное производство, будучи технологически ЕДИНЫМ, формально раздроблено на множество "свободных" товаропроизводителей, преследующих свою частную выгоду. Это вносит хаос и анархию там, где она уже абсолютно недопустима - в высокотехнологичное производство. Никакие "инновации" делу не помогут. Менять следует сам СПОСОБ производства, а не "лечить" припарками измученного пациента. И ответы искать надо не там, где светло, смотреть надо там, где потеряли - в марксистско-ленинской политэкономии.
( норд ------ ман ) написал 23.03.2018 01:36
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Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
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Вы идиот.
А кто занимается на территории штата Аляска коммерческой деятельностью?
Или Вас этот вопрос не интересует?
Карго-культ в действии.
( норд ----- ман ) написал 23.03.2018 01:32
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Марксисты всех мастей не могут этого осознать до сих пор.
разобраться, что такое государствое госу написал 23.03.2018 01:19
1. Банда рэкетиров(или мафия), собирающая дань с определенной территории (например, банда варягов Рюрика).
2. Народная самооборона от банд рэкетиров или союз народных ополчений (Швейцария с клятвой Рютли).
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В государстве, которое является бандой, производительность труда никогда не будет высокой - никто не хочет работать на мафию.
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А вот для швейцарцев работа - религия. Поэтому у них зарплата - 6 тыс. долларов, а пенсия - 4 тыс. долларов.
А в швейцарских банках - 46 трлн долларов., а в российских - 1 трлн.
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СЛУШАЙТЕ ДАЛЬШЕ БОЛТУНОВ И ЖУЛИКОВ ГЛАЗЬЕВЫХ
что такое реальный социализм написал 23.03.2018 01:06
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Самарин Е.Ф.
. "Аляска - самый социалистический штат Америки." (Из американских газет)
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В США есть замечательное предприятие - Постоянный фонд Аляски (ПФА). Он был создан в 1976 г. по итогам референдума среди жителей штата.
В фонд направляются ежегодные отчисления (25%) от доходов частных компаний, добывающих нефть на условиях долгосрочной аренды на территории штата в 103 млн акров (почти треть Аляски).
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Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности, по усмотрению законодателей штата может использоваться лишь тот реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. До сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и на реинвестирование в сам фонд.
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Доходность фонда за последние пять лет была на уровне 5,78%. В состав портфеля входят акции компаний США (35%), американские облигации (25%), ценные бумаги других стран (22%), вложения в недвижимость (10%) и прочие инвестиции (8%).
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История выплаты дивидендов ПФА жителям Аляски
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Год Сумма
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1982 $1,000.00
1983 $386.15
1984 $331.29
1985 $404.00
1986 $556.26
1987 $708.19
1988 $826.93
1989 $873.16
1990 $952.63
1991 $931.34
1992 $915.84
1993 $949.46
1994 $983.90
1995 $990.30
1996 $1,130.68
1997 $1,296.54
1998 $1,540.88
1999 $1,769.84
2000 $1,963.86
2001 $1,850.28
2002 $1,540.76
2003 $1,107.56
2004 $919.84
2005 $845.76
2006 $1,106.96
2007 $1,654.00
2008 $3,269.00
2009 $1,305.00
2010 $1,281.00
2011 $1,174.00
2012 $878.00
2013 $900.00
2014 $1,884.00
2015 $2,072.00
2016 $1,022.00
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Аляска - один из самых богатых штатов США и единственный штат США, в котором сокращается пропасть между богатыми и бедными. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
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Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
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Что такое социализм?
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Это тот же капитализм только с тремя обязательными условиями.
1. Государство является главным игроком на фондовом рынке, стремясь скупить акции всех прибыльных предприятий.
Прибыль государственных предприятий выплачивается в виде дивидендов по именным акциям всем гражданам социалистического государства.
2. Чтобы капиталисты не перевернули этот порядок, его охраняет народное ополчение (как в Швейцарии), которое является главной военной силой в государстве.
Если рабочие составляют большинство народного ополчения, устанавливается диктатура пролетариата.
Личная гвардия главы государства, политическая полиция, полицейские войска ликвидируются.
В мирное время Вооруженные Силы социалистического государства состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований (ВВС, ВМФ, РВСН и т.д.), которые находятся под строгим контролем народного ополчения.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные Силы. После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному роспуску, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Прообразом социалистического государства станет Римская республика V-I в. до н. э. в сочетании с швейцарским федерализмом.
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В таком обществе устранено главное противоречие капитализма - противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим способом присвоения.
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Это - "общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей."
Ф. Энгельс.