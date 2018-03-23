Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Искать там, где потеряли

Опубликовано 23.03.2018 автором Метик Сергей в разделе комментариев 4

москва экономика питер
Искать там, где потеряли

В пору горбачевской перестройки небывалую популярность обрели ранее известные лишь в узком кругу профессионалов ученые-экономисты. Общество жаждало скорых ответов на злободневные вопросы, и экономисты казались именно теми специалистами, которые смогут указать на причины застоя, появления "дефицитов", очередей, падения качества продукции и прочих известных всем проблем "развитого социализма". Следует сказать, что экономическая мысль не подкачала и нанесла сокрушительный удар по общественному сознанию, многомиллионными тиражами обрушившись на головы простодушных советских людей.

 

И с тех пор, пережив все катастрофы и разочарования, вызванные претворением своих экономических рецептов в жизнь, эти ученые ни разу не покраснев, плодят в немыслимом количестве статьи, прожекты, концепции, доктрины, не усомнившись ничуть в правомерности обращения к экономике, как к проблемному объекту. Похоже, ни на что иное эта образованная публика не способна, и "притягивает" исследуемый материал лишь постольку, поскольку ничему другому не обучена. Если бы, диагностировать общественные проблемы доверили, например, дантистам, то, скорее всего, мы бы узнали, что все беды идут от болезней зубов и дёсен, вызванных отсутствием гигиены, правильного ухода и профилактики. Пчеловоды, нарисовали бы иную картину мира, и будь на то классовая воля, сегодня вся страна от южных морей до Полярного круга была бы заполнена пасеками.

 

У "экономистов" не больше прав на навязывание своих мнений, нежели у юристов, пародистов, куплетистов или, скажем, адвентистов седьмого дня. Такие мысли пришли мне в голову после прочтения очередной статьи Сергея Глазьева "Какие инновации обеспечат опережающее развитие российской экономики", в который автор предлагает экономические меры "лечения" экономики, судя по всему, совершенно уверенный в том, что экономика это дело исключительно экономистов. Однако проблемы не только России, но и всего современного мира совсем не экономического рода.

 

Корень всех бед следует искать в способе общественного производства, что есть предмет исследования такой науки как ПОЛИТЭКОНОМИЯ. Марксизмом давно вскрыты все пороки и противоречия капиталистического способа производства, обусловленные сохранением архаичного института т. н. "частной собственности". И пока она не будет устранена, никакого радикального улучшения в экономике ожидать не приходится. Это не значит, что завтра наступит всеобщая нищета и голод, нет, рост производительности труда пока опережает прирост населения и создает какую-то видимость "улучшения" до очередного глобального кризиса, который хорошо еще, если не разрешится военной катастрофой. Но надеяться, что "пронесет", в деле, затрагивающем судьбы человечества, преступно. Ставить шкурные интересы паразитов-"собственников" выше интересов всего общества абсурдно.

 

В политэкономии проблема капитализма выражается сухими словами, как противоречие между уровнем развития производительных сил и отсталыми производственными отношениями. В последней, заключительной монополистической фазе капитализма это противоречие обостряется до предела. В результате человечество несет колоссальные издержки, причем не столько даже за счет сверхпотребления ничтожной кучки миллиардеров и миллионеров, сколько за счет отсутствия планирования, координации производства в масштабах страны и всего человечества.

 

Современное производство, будучи технологически ЕДИНЫМ, формально раздроблено на множество "свободных" товаропроизводителей, преследующих свою частную выгоду. Это вносит хаос и анархию там, где она уже абсолютно недопустима - в высокотехнологичное производство. Никакие "инновации" делу не помогут. Менять следует сам СПОСОБ производства, а не "лечить" припарками измученного пациента. И ответы искать надо не там, где светло, смотреть надо там, где потеряли - в марксистско-ленинской политэкономии.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Кредо марксистов или
( норд ------ ман ) написал 23.03.2018 01:36
Аляска - один из самых богатых штатов США и единственный штат США, в котором сокращается пропасть между богатыми и бедными. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
.
Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
===============
Вы идиот.
А кто занимается на территории штата Аляска коммерческой деятельностью?
Или Вас этот вопрос не интересует?
Карго-культ в действии.
Ответить
РЕ
( норд ----- ман ) написал 23.03.2018 01:32
У "экономистов" не больше прав на навязывание своих мнений, нежели у юристов, пародистов, куплетистов или, скажем, адвентистов седьмого дня. Такие мысли пришли мне в голову после прочтения очередной статьи Сергея Глазьева "Какие инновации обеспечат опережающее развитие российской экономики", в который автор предлагает экономические меры "лечения" экономики, судя по всему, совершенно уверенный в том, что экономика это дело исключительно экономистов. Однако проблемы не только России, но и всего современного мира совсем не экономического рода.
===============
Марксисты всех мастей не могут этого осознать до сих пор.
Ответить
Г-н Метик очень метко съехидствовал относительно буржуазных экономистов. Никто из них не желает
разобраться, что такое государствое госу написал 23.03.2018 01:19
Государство бывает двух типов.
1. Банда рэкетиров(или мафия), собирающая дань с определенной территории (например, банда варягов Рюрика).
2. Народная самооборона от банд рэкетиров или союз народных ополчений (Швейцария с клятвой Рютли).
.
В государстве, которое является бандой, производительность труда никогда не будет высокой - никто не хочет работать на мафию.
.
А вот для швейцарцев работа - религия. Поэтому у них зарплата - 6 тыс. долларов, а пенсия - 4 тыс. долларов.
А в швейцарских банках - 46 трлн долларов., а в российских - 1 трлн.
.
СЛУШАЙТЕ ДАЛЬШЕ БОЛТУНОВ И ЖУЛИКОВ ГЛАЗЬЕВЫХ
Ответить
Кредо марксистов или
что такое реальный социализм написал 23.03.2018 01:06
Кредо марксистов или что такое реальный социализм
.
Самарин Е.Ф.
. "Аляска - самый социалистический штат Америки." (Из американских газет)
.
В США есть замечательное предприятие - Постоянный фонд Аляски (ПФА). Он был создан в 1976 г. по итогам референдума среди жителей штата.
В фонд направляются ежегодные отчисления (25%) от доходов частных компаний, добывающих нефть на условиях долгосрочной аренды на территории штата в 103 млн акров (почти треть Аляски).
.
Конституция штата гласит, что сам фонд должен оставаться в неприкосновенности, по усмотрению законодателей штата может использоваться лишь тот реальный доход, который приносит инвестирование средств фонда. До сих пор эти деньги шли только на выплату дивидендов жителям Аляски и на реинвестирование в сам фонд.
.
Доходность фонда за последние пять лет была на уровне 5,78%. В состав портфеля входят акции компаний США (35%), американские облигации (25%), ценные бумаги других стран (22%), вложения в недвижимость (10%) и прочие инвестиции (8%).
.
История выплаты дивидендов ПФА жителям Аляски
.
Год Сумма
.
1982 $1,000.00
1983 $386.15
1984 $331.29
1985 $404.00
1986 $556.26
1987 $708.19
1988 $826.93
1989 $873.16
1990 $952.63
1991 $931.34
1992 $915.84
1993 $949.46
1994 $983.90
1995 $990.30
1996 $1,130.68
1997 $1,296.54
1998 $1,540.88
1999 $1,769.84
2000 $1,963.86
2001 $1,850.28
2002 $1,540.76
2003 $1,107.56
2004 $919.84
2005 $845.76
2006 $1,106.96
2007 $1,654.00
2008 $3,269.00
2009 $1,305.00
2010 $1,281.00
2011 $1,174.00
2012 $878.00
2013 $900.00
2014 $1,884.00
2015 $2,072.00
2016 $1,022.00
.
Аляска - один из самых богатых штатов США и единственный штат США, в котором сокращается пропасть между богатыми и бедными. Дивиденды стимулируют развитие местной экономики.
.
Постоянный фонд Аляски - это прообраз будущей социалистической экономики.
.
Что такое социализм?
.
Это тот же капитализм только с тремя обязательными условиями.
1. Государство является главным игроком на фондовом рынке, стремясь скупить акции всех прибыльных предприятий.
Прибыль государственных предприятий выплачивается в виде дивидендов по именным акциям всем гражданам социалистического государства.
2. Чтобы капиталисты не перевернули этот порядок, его охраняет народное ополчение (как в Швейцарии), которое является главной военной силой в государстве.
Если рабочие составляют большинство народного ополчения, устанавливается диктатура пролетариата.
Личная гвардия главы государства, политическая полиция, полицейские войска ликвидируются.
В мирное время Вооруженные Силы социалистического государства состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований (ВВС, ВМФ, РВСН и т.д.), которые находятся под строгим контролем народного ополчения.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные Силы. После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному роспуску, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Прообразом социалистического государства станет Римская республика V-I в. до н. э. в сочетании с швейцарским федерализмом.
.
В таком обществе устранено главное противоречие капитализма - противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим способом присвоения.
.
Это - "общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей."
Ф. Энгельс.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после выборов
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после...
22.03.2018
Грудинин - что это было и зачем?
Грудинин - что это было и зачем?
23.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Искать там, где потеряли (4)
Грудинин - что это было и зачем? (1)
Русского языка в школах Латвии больше нет как предмета (3)
Число детей, пострадавших от "сволочных газов" воробьёвской власти, близится к 150 (6)
Надия всея Украины арестована после "выдачи" её Радой (5)
Доимпортозамещались - в российских сырах молоко не обнаружено (15)
Показания Сейфа аль-Ислама Каддафи помогут обличить Саркози (0)
Кольцевая линия питерского метро подождёт 2030-го года, но на Марс-то полетим в 2019-м? (1)
А жизнь-то налаживается, налоги для трудящихся повысят! (10)
Начнется ли в Волоколамске "вонючая революция"? (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Люблю такoе:))))
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему пoсту
Максим Калашников Максим Калашников: Двигаемся к восстановлению православной монархии с гением ВВП
Максим Калашников Максим Калашников: С.Удальцов, Л.Пайдиев, М.Калашников: Грудинин провал или успех?
Максим Калашников Максим Калашников: Волоколамск и "Ядрово": а что дальше?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss