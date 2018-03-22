А жизнь-то налаживается, налоги для трудящихся повысят!

Оплачивать обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению. Источником финансирования реформы могут стать повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% и повышение пенсионного возраста. Такие меры давно предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

Данная тема обсуждалась на одном из первых после выборов президента совещаний в кабмине. Его итоги премьер Дмитрий Медведев не раскрыл, признав, что налоговой системе все же нужна настройка, пишет газета "Ведомости". Уточняется, что в ходе встречи также поднимались вопросы введения налога с продаж, отмены льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова рассказала изданию, что в правительстве обсуждают разные меры, но все это пока только предложения. Решения, по словам Тимаковой, будут приняты позже.

Пока, правда, власти расходятся в трактовке итогов встречи: одни говорят о принятых решениях, другие - о продолжении дискуссии, сообщили два федеральных чиновника и человек, знающий это от участников совещания. Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15-16% и введение такого минимума.

Минфин к совещанию готовил предложения обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики. По словам источников, эти предложения поддержаны не были.

Кроме того, обсуждались возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства, отмечает издание.

Позднее в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична. При этом окончательное решение будет принимать президент, подчеркнул он. "Ставка НДФЛ в 13% - это не фетиш. Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны", - сказал Дворкович в четверг на встрече со студентами РЭУ им.Плеханова.

Напомним, по замыслу ЦСР Алексея Кудрина, новые бюджетные правила позволят увеличить рост экономики до 3% уже в 2019 году. ЦСР, как сообщалось ранее, предлагает к 2024 году увеличить расходы на образование - на 0,8% ВВП, на здравоохранение - на 0,7% и на инфраструктуру - на 0,8% по сравнению с 2017 годом.

В декабре прошлого года Алексей Кудрин заявлял, что его предложения по бюджетному маневру рассматриваются администрацией Кремля. По его словам, подобная мера ускорит рост ВВП на 0,8% в год.

Поддерживают бюджетный маневр помощник президента Андрей Белоусов, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сама идея налогового маневра (снижение страховых взносов и увеличение налога на добавленную стоимость) принадлежит экономическому блоку правительства. Идеологом нового подхода в прошлом году стал, как писали те же "Ведомости", министр экономического развития Максим Орешкин. Он предлагал снизить страховые взносы с 30% до 21%, а НДС - повысить с 18% до 21%.

Минфин, однако, подверг предложение критике. "Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна", - говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов.

От редакции: Ха, ха, ха. А вот почему кудринцы не выдвинули такую прогрессивнейшую инициативу до перевыборов Путина, как вы думаете? Да-с, анператора надо было не беспокоить и народу трудовому подать в самом лучшем виде. Как заступника униженных, как президента всея рассеяне... А воот теперь, когда лохотрон состоялся, вот теперь-то самое время директивно затянуть пояса-с!

Да что вы? Неужели не услышал великий и не поколебимый Путин гОлоса масс, который на днях транслировал ему Леонид наш, товарищ Развозжаев в интервью "Новому Дню"? А ведь он честно предупредил президента - если не повернёте влево, господа, через год (опаньки, а кто-то говорил осенью что через 3 месяца) кровушкой умоетесь, народ восстанет! Гапоновщина? Нет, наивность... Вся эта муть про левый поворот, которая с 2004-го года болтается в эфире оппозиции и в ушах государственников, которую впервые высказал Ходорковский в камере - свежепосаженный (а мы её обсуждали как раз в машине леонида с ильё пономарёвым, который подтвердил авторство МБХ) - ус-та-ре ла. Понимаете? Заездили пластинку. А резьба у силовигархии, у правящего класса - правосторонняя. Вот процесс и пошёл.

Знаете, что такое повышение НДФЛ на два процента сегодня? Это сокращение зарплат всех наёмных работников. А вот капитал - он, то, который не выводится в личное потребление, он останется незыблем, поскольку этим налогом не облагается. Вот что такое классовая теория в её прямом и правильном применении сегодня. Это не просто уступка капиталистам - это явный знак власти, что она верна своему классу как никогда. отдельных улюкаевых посадим - так, чтоб быдло не бурлило, а генеральная линия (улюкаевщина) останется как раз прежней.

Приватизация, оптимизация, дробление социалистической инфраструктуры, наступление на права наёмных работников - ну, и экономия в кризис за счёт трудящихся. Помните, с чего начинался предыдущий срок путина? Со вступления в ВТО и оптимизации поликиник, больниц, вузов - этим, кстати и продолжался до упора... Вам что-то неясно, товарищи? Вы ждёте каких-то божественных знаков, чтобы отвернуться от Путина?

Ну, споёмте, друзья? Про подлинного социалиста Путина, про башни Кремля, про то что голосование за Грудинина устрашило правящий класс?

Нет, глупышки. Всем - за книжки. Сидите, штудируйте "Что делать" ленинскую и "Государство и революцию". Спрашивать буду по параграфам - если позовёте на собрание ЛФ. Ну, а не позовёте - значит, зачитались, это даже лучше...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП