Кольцевая линия питерского метро подождёт 2030-го года, но на Марс-то полетим в 2019-м?

Строительство долгожданной кольцевой линии петербургского метро перенесли на срок после 2030 года. Обновленный проект изменений в постановление Смольного от 2011 года об отраслевой схеме развития метрополитена отодвигает возведение и многих станций других линий.

"Президентские выборы прошли, и чиновники от транспорта начали отделять обещания от проектов", - объясняет происходящее "Фонтанка" со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ). По нынешней схеме перегон от "Большого проспекта" до "Лесной" должен появиться в 2023-2028 годах, остальное позже. Однако теперь проект изменений в постановление Смольного от 2011 года об отраслевой схеме развития метрополитена подразумевает, что этот участок отнесен на период 2028-2030 годов.

Если ранее предполагалось, что кольцевая линия может появиться до 2030 года, то теперь ее строительство относят к отдаленному будущему. "Думаю, что и "Большой проспект" - "Лесная" пойдут туда же, в далекое будущее", - пояснил изданию эксперт межрегионального общественного объединения "Город и транспорт" Владимир Валдин. По его словам, неясно, откуда после чемпионата мира по футболу на это возьмутся деньги. К тому же по этому отрезку нет еще ни одного проекта планировки.

Кроме основной части кольца на срок после 2030 года отодвинута и линия от "Двинской" до "Янино", проходящая через предполагаемые в будущем "Площадь Репина", "Михайловскую", "Суворовскую", "Большеохтинскую", "Проспект Энергетиков", "Индустриальный проспект" и "Ул. Коммуны". Под эту же линию же должны быть сделаны пересадки на существующих станциях "Адмиралтейская" и "Чернышевская" и на строящейся "Театральной".

Северная часть продолжения Красносельско-Калининской линии от "Обводного канала" до станции "Ручьи" также перенесена на 2030 год, притом что ранее ее строительство предполагалось закончить к 2028 году.

В отношении 4-й линии от станции "Горный институт" до "Юнтолово" через "Морской фасад", "Новокрестовскую" и "Лахту" далекие планы не поменялись. Пятую линию за "Шуваловский проспект" к "Коломяжской" и третью до "Осиновой Рощи" продлят также не не раньше, чем через 12 лет.

Уже заключены контракты на строительство в 2018 году "Новокрестовской", "Беговую" и трех станций Фрунзенского радиуса, а в 2019 году - перегона от "Спасской" до "Большого проспекта", поэтому в осуществлении этих планов остается некоторая уверенность.

Вестибюль "Театральной" планируют построить между 2020 и 2024 годами, для него еще даже не определили место. Выход будет организован на углу улиц Декабристов и Глинки, поэтому дом быта, сноса которого опасались горожане, теперь, вероятно, вне опасности.

На 2020-2022 годы заложено строительство только одного перегона Красносельско-Калининской линии - от "Юго-Западной" до "Путиловской". Продление коричневой ветки на 32 километра отнесено на 2026-2027 годы. Однако на год раньше обещанного теперь могут проложить окончание линии ("Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна") - в 2027 году. При этом на три года - к 2025-му - отодвинули соединение третьей и пятой линий.

Хорошие новости касаются трассировки линии до "Пулково" - возможно, ее построят до 2028 года, а продлится она до Авиагородока, что позволит улучшить транспортное обеспечение Пушкинского района. До Стрельны метро может пойти после 2030 года.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял , что ежегодное финансирование метростроения должно оставаться на уровне 30 миллиардов рублей. В КРТИ говорили, что тогда можно открывать по одной-две станции в год. Владимир Валдин, однако, полагает, что с новым президентским сроком значение любых схем резко упало: "Теперь можно особенно ничего не обещать, а снова начать лет через пять с половиной", - сказал он.

- Предвыборные обещания, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - причём не только путинские обещания, но и тех, кто обеспечивал ему явку, рассыпаются как карточные домики в этот раз гораздо быстрее, чем раньше, мы ещё не пришли в себя от шока невыполенния "майских указов" 2012-го: не успели мы обнаружить за 6 лет торжества путинизма прибавления 25 миллионов рабочих мест "высокотехнологичных", как нам уже и полёт на Марс обещал Путин через год... а тут и НДФЛ решили вздуть на два процента и на питерское метро полюнуть - видимо, те сотни миллионов, что потратил самовыдвиженец на предвыборную бла-бла-капитализацию своего образа, всё же придётся "отбивать" за счёт многого общественно важного, впрочем, народ не сильно переживает - ему бы чтоб не воняло только, как в Волоколамске и под Кучино, а так - жить можно, пусть дальше врут...