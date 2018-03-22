Показания Сейфа аль-Ислама Каддафи помогут обличить Саркози

У сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама имеются "веские доказательства", свидетельствующие об использовании экс-президентом Франции Николя Саркози денег ливийских властей на его выборную кампанию в 2007 году. Об этом Каддафи заявил Africa News.

По словам Сейфа аль-Ислама, у него есть убедительные улики в пользу выдвинутых против Саркози обвинений в мошенничестве и незаконном финансировании избирательной кампании. Сын убитого в 2011 году ливийского лидера отметил, что ни он сам, ни бывший глава ливийской разведки Абдулла Сенусси, у которого имеется запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала предвыборной гонки, пока не выступали в качестве свидетелей по этому делу. Рассказать о финансировании кампании Саркози также может бывший директор Libya Investment Башир Салах, сказал Каддафи.

Сын Каддафи, который, по данным СМИ, стал свидетелем передачи первых партий денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи, возложил ответственность за "хаос, распространение терроризма и незаконной иммиграции" в Ливии на бывшего лидера Франции. Он призвал нынешнего президента Эмманюэля Макрона поддержать демократический процесс в Ливии, "чтобы исправить то, что сделал его предшественник".

Во вторник утром Николя Саркози был вызван на допрос в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в парижском пригороде Нантер, где его поместили под стражу. Переночевать политику разрешили дома, однако в среду утром допросы возобновились и продолжались в общей сложности почти 26 часов. В рамках дела также был допрошен бывший министр внутренних дел Франции Брис Ортефе.

Накануне бывшему президенту предъявили обвинения по статьям о получении взяток, незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях в использовании госсредств. Саркози был выпущен на свободу, но помещен под судебный контроль в статусе подследственного.

Саркози заявил судьям о безосновательности выдвинутых в его адрес обвинений о незаконном финансировании предвыборной кампании Ливией, подчеркнув, что у следствия отсутствуют какие-либо материальные доказательства в подтверждение этой версии. Об этом в четверг сообщает газета Le Figaro.

Как заявил экс-президент, обвинения в его адрес строятся на голословных заявлениях Муаммара Каддафи и его ближайшего окружения, а также на показаниях бизнесмена Зияда Таккедина. Все эти утверждения не соответствуют действительности, отметил Саркози.

"Я обвинен без каких-либо материальных доказательств на основании заявлений господина Каддафи, его сына, его племянника, его кузена, его официального представителя, его бывшего министра и по заявлениям господина Таккедина, о котором известно, что он многократно получал деньги от ливийского государства. Я бы сказал, что он грабил ливийское государства. Относительно господина Таккедина хотел бы вам напомнить, что он не подтверждает ни одной встречи со мной за период с 2005-го по 2011 годы", - подчеркнул Саркози (цитата по ТАСС).

Саркози сообщил, что все расследования показали, что он никогда не был близок с Таккедином и никогда не принимал его в Елисейском дворце. По этой причине заявления бизнесмена не могут являться вескими доказательствами, учитывая его уголовное прошлое и противоречивые высказывания, подытожил экс-президент.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. Тогда сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози, занимавшего пост президента, признать факт получения финансовой помощи от Ливии.

Следствие по делу началось пять лет назад. Как рассказал французско-ливанский бизнесмен Зияд Таккедин, Каддафи предоставил Саркози 50 млн евро. В 2014 году Саркози уже задерживали для дачи показаний по делу о предполагаемом превышении полномочий. Его подозревали во взятках за оказание воздействия на должностных лиц в период с 2007-го по 2012 год, когда он был президентом.

Ранее, в январе британские правоохранители задержали в Лондоне французского бизнесмена Александра Джури в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози. Следователи из Франции подозревают, что Джури является одним из основных фигурантов дела о возможном финансировании кампании Саркози, избранного президентом в 2007 году, из средств свергнутого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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