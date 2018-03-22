Доимпортозамещались - в российских сырах молоко не обнаружено

Некоммерческая организация "Росконтроль" провела исследование качества 30 образцов сыра, изготовленного в России и Белоруссии, которые продаются в крупных розничных сетях. Закупки проводились в 9 торговых сетях: Магнит, Пятерочка, Билла, Дикси, Ашан, Карусель, Глобус, Лента, Виктория.

В лабораторию отправили развесной и фасованный сыр ценовой категории от 250 до 590 рублей за килограмм производителей «Ошмянский сыродельный завод», СДМ, «Поставский молочный завод», «Порховский», «Переславский сыродельный завод», «Русское молоко», «Красная цена», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Первым делом», «Молоко Поречья», FRESH FOODS, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», RoyalKaas.

В ходе проверки выяснилось, что 18 из 30 образцов являются фальсификатом, состоящих из растительных жиров, в том числе пальмового масла.

"Экспертиза показала: 60% проверенных сыров являются фальсификатом. Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира", - говорится в заключении экспертов.

Отмечается, что большая половина фальсифицированных образцов изготовлена с использованием модифицированных растительных жиров. При этом содержание транс-изомеров жирных кислот в жировой фазе превышает допустимое с 01.01.2018 значение для пищевых растительных жиров.

По утверждению «Росконтроля», жидкие масла, подвергшиеся гидрогенизации, в частности, приводят к атеросклерозу и многократно повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.

"Для чего это делают? Ответ очевиден — в погоне за легкой наживой. Растительные, в том числе пальмовый или кокосовый, жиры гораздо дешевле молока. Потребитель, покупая товар, часто ориентируется на цену, и для того, чтобы ее снизить, производители с молчаливого согласия торговых сетей идут на откровенный обман", - отмечают эксперты.