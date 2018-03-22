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Московский листок

Доимпортозамещались - в российских сырах молоко не обнаружено

Опубликовано 22.03.2018 в разделе комментариев 11

Доимпортозамещались - в российских сырах молоко не обнаружено

Некоммерческая организация "Росконтроль" провела исследование качества 30 образцов сыра, изготовленного в России и Белоруссии, которые продаются в крупных розничных сетях. Закупки проводились в 9 торговых сетях: Магнит, Пятерочка, Билла, Дикси, Ашан, Карусель, Глобус, Лента, Виктория.

В лабораторию отправили развесной и фасованный сыр ценовой категории от 250 до 590 рублей за килограмм производителей «Ошмянский сыродельный завод», СДМ, «Поставский молочный завод», «Порховский», «Переславский сыродельный завод», «Русское молоко», «Красная цена», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Первым делом», «Молоко Поречья», FRESH FOODS, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», RoyalKaas.

В ходе проверки выяснилось, что 18 из 30 образцов являются фальсификатом, состоящих из растительных жиров, в том числе пальмового масла.

"Экспертиза показала: 60% проверенных сыров являются фальсификатом. Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира", - говорится в заключении экспертов.

Отмечается, что большая половина фальсифицированных образцов изготовлена с использованием модифицированных растительных жиров. При этом содержание транс-изомеров жирных кислот в жировой фазе превышает допустимое с 01.01.2018 значение для пищевых растительных жиров.

По утверждению «Росконтроля», жидкие масла, подвергшиеся гидрогенизации, в частности, приводят к атеросклерозу и многократно повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.

"Для чего это делают? Ответ очевиден — в погоне за легкой наживой. Растительные, в том числе пальмовый или кокосовый, жиры гораздо дешевле молока. Потребитель, покупая товар, часто ориентируется на цену, и для того, чтобы ее снизить, производители с молчаливого согласия торговых сетей идут на откровенный обман", - отмечают эксперты.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
La Terrible написал 22.03.2018 19:50
Всех фальсификаторов - на мыло!
Все говнопроизводства - закрыть навсегда, разрешения и лицензии отобрать. Все активы - конфисковать.
Главных технологов - на фонарные столбы. Сан. врачей - на колы.
И будет тишь, гладь и божья благодать.
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Re:
замкад написал 22.03.2018 19:13
высер не засчитан . ибо всей молочкой у нас давно ведает пепсикола .
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(без названия)
LOL LOL написал 22.03.2018 19:08
А какой еще результат вы ожидали от русских никчемышей? :))))
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Re: Re: YS вмешаюсь
ну Случайный прохожий написал 22.03.2018 19:07
Я так понимаю.что ты мелкий чиновник из некой областной администрации и для тебя пятьсот рублей не деньги и поэтому ты сыр дешевле трех тысяч и не замечаешь.А вот потому,что ты из некой области,думаю ленинградской,прямо от Пригожина,ты и не знаешь,что сыра дешевле 400 рублей НЕТ(если только на распродажах).Да и задача у тебя и твоих хозяев одна-не рассказать людям,чем их власть и "всенародноизбранные"правители травят,а стравить людей между собой.По любому признаку-месту проживания,национальности,футбольных предпочтений,цвету штанов запаху одеколона.Вот вы и пакостите в меру своих тридцати сребренников. Вспомни,чем тебе подобные заканчивали,церцис не обещаю,но осин в России много,в крайнем случае телеграфные столбы сгодятся.
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Re: Re: Это капитализм.
СтарпЁр написал 22.03.2018 18:52
"Нет, это аферизм"
*
Не, это нормальный капиталистический аферизм
***
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Re: Это капитализм.
biruu написал 22.03.2018 18:48
Нет, это аферизм
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Re:
YS написал 22.03.2018 18:47
Я вот тут на днях взял в Ашане,в Москве, сыр,нет СЫР,около 500рублей,брянский
===============================
Богато живешь, если сыр за 500р можешь себе позволить. Хотя понятно, почему богато - потому что из Москвы
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(без названия)
патриот совсем истинный написал 22.03.2018 18:38
Подумаешь в сыре молока нет,а одно пальмовое масло!Я вот тут на днях взял в Ашане,в Москве, сыр,нет СЫР,около 500рублей,брянский,на этикетке написано-исключительно натуральные молочные продукты.Так вот в этом СЫРЕ никакого пальмового масла нет!Молока там тоже нет.Я даже не знаю,что же там есть!Но ТАКОГО продукта мне пробовать точно не доводилось.Я вот думаю,а если Путина и Медведева покормить таким СЫРОМ,они сколько протянут-неделю или может целых две?А какое бы получилось ток шоу-Правители плакали, но ели СЫР!И попробовали бы они его не сожрать!
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(без названия)
kirilis написал 22.03.2018 18:37
Это капитализм.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 22.03.2018 18:19
Тю! "В российских сырах молоко не обнаружено"... можно подумать, что в нашей путлерастской колбасе есть мясо! Ну, не обнаружено... и что? Крым наш? Наш! Лугандон наш? Наш! Сирия наш? Наш, и даже несколько раз! Опять-таки, скрепы, духовность, возможность целовать кости импортных святых... только пятая колонна может думать о качестве еды! А наш народ чем больше потребляет всякого дурьмa... тьфу ты! чем больше наш народ кушает своих патриотических продуктов, тем крепче его любовь к вошьдю, что наглядно показал великий день 18-го марта. Так что, все идет по плану!
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Интересно,
а вот в молоке молоко есть? написал 22.03.2018 18:16
Росконтроль такую проверку еще не делал?
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