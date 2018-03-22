Надия всея Украины арестована после "выдачи" её Радой

Надежда Савченко не главная цель для генпрокурора Украины Юрия Луценко. Следующим задержанным будет лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Такое мнение в интервью порталу iz.ru высказал украинский политолог Олег Соскин.

Ранее в четверг, 22 марта, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко по решению парламента лишилась депутатской неприкосновенности. Рада также дала согласие на ее привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест. Инициатором задержания Савченко стал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, у следователей есть доказательства того, что Савченко лично занималась подготовкой в парламенте теракта с минометами и гранатами.

«Поскольку у нее состояние нестабильное, Савченко начнет называть сейчас разные фамилии. Как говорится, фабула 37-го года. Только тогда это было в Советском Союзе, а теперь это в Украине. Думаю, что группа Луценко и Парубия, они готовят продуманный масштабный проект, как им достать Медведчука и его группу. Почему Медведчук опасен? Потому что его группа уже очень много контролирует активов и он серьезный конкурент для клановых групп, которые находятся при власти. Думаю, Порошенко отдал его в жертву украинским националистам. И делать это будут, видимо, через Савченко. Медведчук следующий, кого задержат», — считает Соскин.

По его мнению, из-за низкого рейтинга и подорванной психики у Савченко нет политического будущего.

«Савченко — одиночка с очень низким рейтингом. Опросы, которые проводились на предмет ее участия в президентских выборах, показали меньше 1%. Политического будущего у Савченко нет, если объективно смотреть на ее поведение. Она не является политически зрелым рационально мыслящим лидером. Это эмоциональная женщина, вызывающая жалость. Но Верховный совет показал себя с очень некрасивой стороны, практически расправившись с человеком, у которого нестабильная психика после всех перенесенных экстремальных состояний», — сказал Соскин.

Раде показали видеоподтверждение вины Савченко

Ранее 22 марта в ходе заседания ВР Генеральная прокуратура продемонстрировала 20-минутное видео, в котором представила аудио- и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов. На кадрах зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с Донбасса и возможностей смены власти на Украине, передает украинское агентство УНИАН.

В частности, из видеозаписи следует, что Савченко 1 декабря 2017 года на территории воинской части в Хмельницком говорила о том, что не стоит надеяться на то, что Петр Порошенко проиграет президентские выборы, поскольку во втором туре у него будут слабые соперники, и предлагала уничтожить президента Украины и других высокопоставленных лиц физически в зале парламента.

"Юлька (Юлия Тимошенко) не устраивает ни Россию, ни Америку. Она ему (Порошенко) будет не конкурент. Он будет выводить во второй тур слабых игроков - Ляшко, Бойко. Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день. Надо сделать так, чтобы они бежали. Меня меньше интересует правительственный квартал, а больше их дома. Надо сделать так, чтобы им было некуда возвращаться. Далее ваша задача - держать периметр", - сказала Савченко.

Также на видео слышно, что она говорит, что если не удастся уничтожить руководство государства в здании ВРУ, сделать это в их домах. Затем разговор заходит о способе убийства конкретно Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова, когда они будут вместе в ВР. "Это один день в году, когда президент читает свой доклад", - уточняет Савченко на видео.

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