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Московский листок

Число детей, пострадавших от "сволочных газов" воробьёвской власти близится к 150

Опубликовано 22.03.2018 в разделе комментариев 1

едро силовигархия подмосковье мусор мособлдума волоколамск ядрово
Число детей, пострадавших от "сволочных газов" воробьёвской власти близится к 150

Почти 150 детей в Волоколамске обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие за последние два дня. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук, слова которого приводит ТАСС. Он уточнил, что в среду врачи приняли 77 детей, а в четверг - 68, при этом госпитализация сегодня никому не потребовалась. 

Напомним, массовые обращения к врачам в Волоколамске начались 21 марта после ночного выброса свалочного газа на местном полигоне "Ядрово". Шестеро детей были госпитализированы. Позже троих перевели в московскую детскую больницу имени Филатова, остальных выписали. Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков подчеркнул, что диагнозы детей не были связаны с отравлением или интоксикацией заражающими веществами. 

Первые анализы детей и взрослых не выявили мощной интоксикации в организме, сообщила главный терапевт Московской области Наталья Санина. Она отметила, что лаборатория работает "очень тщательно, независимо. И пока ни в одном анализе, который готовится, не поступила информация, что существует мощная интоксикация у детей и взрослых". 

Ранее пресс-служба областного Минздрава уточняла, что медики не обнаружили в организме детей следов отравления сероводородом и другими летучими газами. "Сероводород одним методом не обнаружен. Исследования на сероводород продолжаются двумя другими методами", - цитирует пресс-службу РИАМО. 

В ведомстве сообщили, что врачи делали анализы на метгемоглобин, который образуется при отравлении бертолетовой солью, нитритами, анилином, динитробензолом и другими ядовитыми веществами; карбоксигемоглобин, образуемый при отравлении угарным газом, и летучие газы - пропан, бутан и другие. 

Между тем, по данным министерства образования Московской области, 21 и 22 марта школы и детские сады "по тем или иным причинам" не посещали 434 ребенка, - более 6 процентов от числа всех учеников школ и детских садов. 

Жителям Волоколамска начали выдавать обещанные путевки в санатории и детские оздоровительные лагеря, передает "Интерфакс". По словам детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, по линии Минздрава выписано уже 30 путевок. 

Она призвала всех заинтересованных жителей Волоколамского района прийти в местное отделение соцзащиты для получения путевок, причем не только для детей, но и для пожилых людей. По данным Мишоновой, предлагается два типа путевок: на 14 и 21 день. Принять жителей Волоколамского района готовы пять лагерей. 

Замминистра социального развития Подмосковья Александр Шустров добавил, что для жителей Волоколамского района зарезервировано восемь оздоровительных учреждений общей вместимостью 880 человек. Шустров отметил, что там готовы принять жителей, "у которых есть медицинские показания в связи с произошедшими событиями". 

"Готовы отправить заявителей хоть сегодня. Главное, чтобы было соответствующее пожелание", - сказал замминистра. Ведомство также увеличило мощность центра соцобслуживания, чтобы и там оказывать помощь жителям, отметил Шустров.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный хмурится:

- Ишь, как шустро забегали эти чиновные тараканы-то! Но вот беда - как бы поспешно они не пытались оказать помощь пострадавшим от капитализма детям, не удастся спрятать их от внимания всей туда, в Волоколамск вглядывающейся России и зарубежья. Ведь проблема утилизации мусора - всероссийская, и таких свалок по вине буржуев, которые наэкономили себе миллиарды на сортировке и переработке, не сотни и не тысячи. И вот если народ осознает этот факт, что ,бла-бла-"инноваторы" сколковские, пиар-технократы и Путина и Медведева, развешивая лапшу массам о "высокотехнологичных рабочих местах" в количестве 25 миллионов не сумели создать даже низкотехнологичных рабочих мест на мусороперерабатывающих заводах, и при этом не только не улучшили условий жизни граждан Путинской России, доставшиеся от Советской власти, а значительно ухудшили их. Кто отвечать будет за это? Воробьёв? Путин? Игорь Чайка? Проблема-то не решается принципиально - даже если вывезти из Волоколамска, как из Припяти, всех жителей. Что, построите саркафаг над Ядрово? Или там Газпром подключится с "экотехнологиями", на которые корпорация давно могла выделить миллиарды - и нынешних проблем не было бы вовсе... Виноват системно весь правящий класс, который превратил весь СССР в свалку, не задумываясь, как перерабатывать отходы своего бешенного потребления. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Святой Пигидий написал 22.03.2018 21:15
Почему молчит наш вошьдь?! Помнится, битву с Балашихинской свалкой он возглавлял лично, за что снискал дополнительную любовь всего нашего народа. Почему наш вошьдь лично не возглавляет Свалко-Волоколамскую битву?! Право, я пребываю в недоумении...
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