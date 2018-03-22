Русского языка в школах Латвии больше нет как предмета

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, который отменяет обучение на русском языке в школах страны. Об этом сообщает Delfi. За это решение проголосовали 58 депутатов сейма, 18 выступили против. Поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Теперь законопроект должен одобрить президент страны Раймондс Вейонис, который имеет право вернуть его на доработку.

В январе переход школ Латвии на латышский язык одобрило правительство страны. До этого инициативу поддержала правящая коалиция сейма Латвии. Предполагается, что реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021-2022 учебном году. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (с 1-го по 6-й) осуществляется по трем моделям (при этом половина предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-й классы) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й классы) обучение будет вестись исключительно на латышском языке.

От редакции: Тут важно понимать и помнить, что изгнание русского языка - лишь одна из граней десоветизации и декоммунизации. Вспомним и новый алфавит Казахстана. И это процесс глобальный в рамках СССР - выкорчёвывание памятников не только коммунистам, советским солдатам, революционным демократам и декабристам, даже Павке Корчагину, литературному герою, но и надругательство над могилами заслуженных деятелей революционной и советской культуры (Леси Украинки, например) - всё это социальный регресс, победа сепаратизма и мракобесия. И он одинаков в России, где Путин ставит памятники исключительно царям, и в Украине, где даже бюсты Ковпака и Чапаева вандалы-неонацисты убрали с глаз школьников подальше, и в Латвии, боящейся языка своих освободителей от нацизма...

В рамках признаваемых любым буржуазным парвительством РФ границ постсоветских государств - ничего изменить нельзя, тут будет царить социальная энтропия, централизация власти в руках ксенофобствующей элиты. Изменить тенденцию сможет только классово альтернативное движение объединения, пролетарское по сути, интенационалистское по форме, советское по характеру. "Точки роста" такой альтернативы есть даже в Латвии, Эстонии, Украине, Казахстане. Но и им нужна помощь братьев извне...

Д.Ч.

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