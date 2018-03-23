Грудинин - что это было и зачем? Дарья Митина рассказывает о том, как Кремль обеспечил реализацию формулы «70 на 70», срывает покровы с тайны выдвижения клубничного нувориша Коммунистической Партией Российской Федерации, объясняет, почему были сфальсифицированы так называемые «праймериз» Левого Фронта и почему Сталин бы поставил к стенке большинство нынешних кандидатов в Президенты, разбирает наиболее смешные примеры манипуляции сознанием избирателя в этой кампании и огорчается тому, что продажность лидеров КПРФ выйдет боком всей стране.



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