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Московский листок

Грудинин - что это было и зачем?

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 1

Дарья Митина рассказывает о том, как Кремль обеспечил реализацию формулы «70 на 70», срывает покровы с тайны выдвижения клубничного нувориша Коммунистической Партией Российской Федерации, объясняет, почему были сфальсифицированы так называемые «праймериз» Левого Фронта и почему Сталин бы поставил к стенке большинство нынешних кандидатов в Президенты, разбирает наиболее смешные примеры манипуляции сознанием избирателя в этой кампании и огорчается тому, что продажность лидеров КПРФ выйдет боком всей стране.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Святой Пигидий написал 23.03.2018 01:04
Честно скажу, что кино я не смотрел (может, завтра гляну), но на вопрос, точнее, на оба вопроса отвечу, поскольку являюсь животноводом-ветеринаром, наблюдающим за разнообразными животными нашего цирка. Итак,
1) "Грудинин - что это было?" - это было обычное на#балово, и не более того;
2) "и зачем?" - видимо, все эти киндер-сюрпризы и прочие эллочки чуровы искренне надеялись, что на#балово у них прокатит на раз-два. Не прокатило. Хотя старались они очень, это нужно признать.
.
Поскольку вопроса "Кто такой Грудинин?" не было, давать характеристику этому кренделю не буду. Но скажу, что номер его дохлый в плане дальнейшего продвижения по службе, поскольку и кукловоды в случае с ним слегка перегнули палку, и (а это главное) он сам по себе оказался экземпляром невыразительным - выглядел довольно слабо. Словом, клоун одноразовый (в отличие, скажем, от Собчачки, которую кукловоды будут раскручивать дальше).
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Грудинин - что это было и зачем?
Грудинин - что это было и зачем?
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