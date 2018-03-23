Британия фактически уже объявила войну России и предлагает Европе присоединиться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия представляет опасность для всей Европы, сообщает Reuters: «Россия осуществила наглое и безрассудное нападение на Соединенное Королевство. Очевидно, что российская угроза не имеет границ», — заявила Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявила о положительной идентификации учеными лаборатории в "Портон-Даун" химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", говорится в заявлении правительства Британии.

Чтобы еще раз было понятно: речь идет не об отравлении Скрипаля и его дочери - речь о нападении России на Великобританию с использованием запрещенного химического оружия. Именно так квалифицирует происходящее британское правительство.

Теперь смотрим дальше.

Вчера Тереза Мэй также заявила о «положительной идентификации» экспертами вещества из группы «Новичок», который использовался на улицах Солсбери в день отравления бывшего разведчика.

Британский суд вчера же разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализы, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры.

Если бы премьер-министром Англии была Маргарет Тэтчер, то она, конечно, не решилась бы нести такую околесицу - все же до начала политической карьеры она была ученым-химиком. Географ по образованию и банковский служащий по роду занятий до политики, Тереза Мэй говорит околесицу без стеснения.

Никаких "анализов на "Новичок" не существует. Есть специфические ингибиторы холинэстеразы, которые в том числе и являются основным действующим компонентом "Новичка", у них есть химические формулы и системные названия. И если вы выявили эти вещества в подозрительных концентрациях, то, по идее, должны предоставить какие-то результаты анализов - с цифрами и буквами.

В противном случае все выглядит как-то уж очень несерьезно. Скажем, поводом к началу Первой мировой войны был выстрел в эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Был исполнитель по фамилии Принцип, было событие преступления, орудие, жертва. Представим себе, если бы вместо этого прошло сообщение типа "в одном городе произошел выстрел".

Поводом для начала Второй мировой войны был инцидент в Гляйвице - тоже было все достаточно подробно изложено. Никто не написал просто "поляки напали на немцев".

Почему-то сейчас оказалось достаточно сказать, что русские напали на Британию с веществом "Новичок", о котором не известно почти ничего.

Более того, ничего не известно и о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены именно этим веществом - суд дал разрешение на взятие анализа крови только вчера вечером! То есть, строго говоря, результатов анализа ни у Мэй, ни у Макрона с Меркель еще не было, когда они, по сути, объявили войну Российской Федерации!

Да ведь не факт, что эти результаты у них вообще будут. Нам не назван действующий агент, блокирующий рецепторы холинэстеразы - вообще ни слова, ни намека. Мы не знаем вообще, мог ли он сохраняться все эти дни в крови пострадавших, или должен был давным-давно элиминироваться. У нас нет ничего! Но и у них тоже ничего нет.

Есть только кадры из фильма "Скала" с Шоном Коннери, где американские военные с пеной на губах гибнут от вещества, отдаленно напоминающего пресловутый "Новичок". Но мне одному кажется, что для объявления мировой войны этого не совсем достаточно?

Госпожа Мэй страдает сахарным диабетом первого типа, с 2012 года ежедневно ей делют уколы инсулина. Это само по себе накладывает отпечаток на характер, но пропуск или несвоевременое проведение инъекции может приводить к некоторой неадекватности поведения - вплоть до развития диабетической энцефалопатии, сопровождающейся изменениями психики, в том числе эмоциональной лабильностью, перепадами настроения, импульсивностью и так далее.

И она далеко не первый британский министр, отличающийся особенностями поведения.

Кстати, у нее есть еще "ядерная кнопка"...

Анатолий Баранов