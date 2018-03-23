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Московский листок

Невероятное приключение СМИ в России

Опубликовано 23.03.2018 автором в разделе комментариев 1

сми дума слуцкий
Невероятное приключение СМИ в России

Итак, случилось невероятное - у российской прессы вдруг появилось – вы не поверите! - чувство собственного достоинства! Представляете! То есть еще не совсем чувство, а так, предчувствие. Даже не предчувствие, а скорее зародыш. Эмбрион. Крохотная стволовая клетка, которая только-только начала делиться, но на какие части еще не решила.

Это я о робком бойкоте Госдумы из-за хамской реакции депутатов на сексуальные домогательства Леонида Слуцкого, о чем, в смысле о бойкоте, гордо заявили «Дождь», «Коммерсантъ», РБК и некоторые другие СМИ. Особо героические издания даже обещали не просто ограничить вещание из Госдумы, но и вовсе прекратить освещать ее работу. Безумству храбрых поем мы песню, бурные аплодисменты!..

Только вот одно – ребята, а что вы делали в этой Думе раньше, а?! Что вообще вменяемый журналист может ловить в этом жалком органе власти или как он там? Я понимаю, лет двадцать пять назад… Или пятнадцать… Даже десять... Но сейчас?.. О чем информировать читателей?! О дежурных похабных выходках Жириновского?.. О том, что все сто процентов как всегда "за"? А ведь можно было поймать того же депутата Слуцкого на сотнях гаишных штрафов, за что в нормальной стране просто сажают в тюрьму. Так вы даже этого не накопали, это нарыл Навальный без всяких аккредитаций! А вы вообще про что?..

Нет, я понимаю – красивая пресс-карта, буфет и все такое. Но это же полная профессиональная деградация, все равно что заставить нейрохирурга резать чирей на заднице. С кем и о чем там может говорить тысяча аккредитованных журналистов? Тысяча! По три единицы на каждого, извиняюсь, народного избранника!

Я много раз писал о той заднице, в которой находится наша журналистика. Я даже не говорю про политическое холуйство и лакейство, это можно свалить на начальство, редакционную политику, плачущих дома деток и все такое. Но как может журналистский коллектив годами терпеть какую-нибудь убогую Лесю Рябцеву? А замечательная история с позорным НТВ, когда их корреспонденту засветили в морду прямо во время эфира, после чего стукнутый товарищ долго доказывал, что это, мол, был не десантник, потому что порядочный десантник засветить кому-то в морду просто не может.

Я вообще не устаю поражаться до какой степени унижения могут дойти представители профессии, которая во всем мире считается достаточно влиятельной. Стыдно, девушки! И не потому что коллеги, нормальных коллег сегодня я могу пересчитать по пальцам, а потому что есть всего два важнейших института, которые могут что-то изменить в государстве – это пресса и суд.

С судом сделать уже ничего нельзя – судьями у нас становятся безграмотные судебные секретарши, которые кроме беспредела ничего и не видели, а вот на прессу робкая надежда еще есть. Если только исправить тот странный закон природы по которому симпатичные и свободолюбивые журфаковские барышни почему-то сплошь и рядом превращаются в Екатерин Андреевых. Может потому, что очень хотят иметь аккредитацию именно в Думе?

И еще. Сегодня СМИ резонно возмутились реакцией парламентариев на харассмент, на омерзительное барское приставание наделенных властью негодяев к молодым девушкам. И это правильно. Но разве те людоедские законы, которые как по команде принимает та самая Дума, это не тот же харассмент, не насилие, только уже не над отдельными барышнями, а над всей нашей страной? Но это почему-то волнует меньше, может, тема не такая модная.

А насчет бойкота я бы не беспокоился. Ребята побузят, пококетничают немного, а потом одумаются и осветят все как надо. Им не привыкать.

От редакции: Мы тоже хотели поддержать бойкот других СМИ касательно Думы. Но вот же неприятность - мы там и не работаем. Уже третий созыв подряд. Раньше это имело смысл, а сейчас - никакого. 

Мы же зависим от наших читателей. А читателям это - не интересно. Ну и нам тоже.

Если кому-то из депутатов надо что-то высказать независимо, то он и так бежит к нам сам, больше практически некуда. Но и это в последние годы случается все реже и реже - сказывается селекция депутатского корпуса.

Почему не бегут в "официальные" СМИ? Ну если они только спустя годы обнаруживают, что их "натягивают" в буквальном смысле этого слова, о чем говорить... Раньше все нормально было, пока Слуцкий не подкатил?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Проституция
Джугашвили написал 23.03.2018 11:19
СМИ при буржаузной демократии - естественное состояние.
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