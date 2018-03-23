Крупнейший коллекционер квартир в ЛДПР готов защитить честь отца

Сын депутата Госдумы Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщение журналиста телеканала "Настоящее время" Рената Давлетгильдеева о приставаниях к нему лидера ЛДПР. Зампред нижней палаты отметил, что готов без разговоров "дать в морду" журналисту, обвинившему его отца в домогательствах.

Лебедев сказал ТАСС, что расценивает заявление Давлетгильдеева как оскорбление всей фракции ЛДПР. "Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции", - прокомментировал ситуацию сын Жириновского.

Лебедев заверил, что ударил бы журналиста, если бы услышал от него рассказ о домогательствах Жириновского на улице. "Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров", - сказал вице-спикер Госдумы РФ.

В то же время Лебедев сообщил, что в отношении журналиста будут приняты ответные меры в правовой плоскости. В ближайшее время ЛДПР "проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание".

Также Лебедев выразил уверенность, что российский парламент должен принять меры в отношении журналистов, которые стали публично заявлять о домогательствах со стороны политиков. "Ситуация, которая начинает сейчас раскручиваться (вчера Леонид Слуцкий, потом Станислав Говорухин, сегодня Владимир Жириновский), - это уже накат не на ЛДПР и только депутатов, это более серьезно. Мы уверены, что Владимир Вольфович здесь не последний, появится еще кто-нибудь. Пока... парламент не ответит каким-либо образом на такую деятельность со стороны журналистов", - заявил вице-спикер.

Лебедев напомнил, что в случае с обвинениями в домогательствах со стороны журналисток в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого было проведено первое в таком роде разбирательство в думской комиссии по этике с приглашением заявительниц. "Кого-то устроило ее решение, кого-то нет. Потом начались бойкот со стороны ряда СМИ в адрес одного из главных государственных законодательных органов и новые заявления по поводу следующего депутата. Всей этой возне надо положить конец, иначе все это может закончиться очень плачевно", - заключил сын Жириновского.

Напомним, что думская комиссия по этике накануне рассмотрела жалобы журналисток на домогательства со стороны Слуцкого в закрытом режиме. В комиссии не нашли нарушений в поведении депутата от ЛДПР. Вынесенное решение повлекло за собой бойкот со стороны целого ряда СМИ в адрес Госдумы, комитета по этике и Слуцкого.

Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев 22 марта рассказал на своей странице в Facebook, как Жириновский приставал в нему во время небольшого интервью после финала конкурса "Мисс Россия". По его словам, помощники лидера ЛДПР пытались склонить его к поездке в корпоративную сауну ЛДПР, а сам депутат "лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном".

От редакции: Реакция клоунов предсказуема: ведь не только правоохранительные органы, но и думская комиссия по этике давно в курсе ориентации бессменного лидера ЛДПР. "Оскорбление фракции" - ну, в смысле как мафии, ведь это "семья" в том самом смысле. Лебедев же, конечно, преувеличивает свои боксёрские способности - ещё учась в 91-й школе он старался прятаться за спинами одноклассников в часто провоцируемых им конфликтах, а потом, окончив школу, и вовсе приходил в неё только в сопровождении двух абмалов - видимо, из той молодой гэбни, которая перешла в созданную в КГБ "первую некоммунистическую" партию - ЛДПСС она называлась. Кстати, и о Лебедеве органам известно достаточно, чтобы уж точно ему не размахивать кулаками - кто что коллекционирует в этой псевдопартии-подпорке правящего класса, а он - квартиры. Да-да, в Москве у него приличная коллекция, и за рубежами родины - не хуже... И ФСБ, и МВД всё это знают - но молчат, поскольку старейший придворный балаган очень помогает правящему классу грабить недра России и дурачить её народ.

Д.Ч.

Новости по теме:

Жириновский Давлетгильдеева "лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном

Случки Слуцкого Турчак разобрал бы на партактиве "ЕдРа"- а мусорные завалы Воробьёва?