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Московский листок

Крупнейший коллекционер квартир в ЛДПР готов защитить честь отца

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 1

криминал фэсбы лдпр
Крупнейший коллекционер квартир в ЛДПР готов защитить честь отца

Сын депутата Госдумы Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщение журналиста телеканала "Настоящее время" Рената Давлетгильдеева о приставаниях к нему лидера ЛДПР. Зампред нижней палаты отметил, что готов без разговоров "дать в морду" журналисту, обвинившему его отца в домогательствах. 

Лебедев сказал ТАСС, что расценивает заявление Давлетгильдеева как оскорбление всей фракции ЛДПР. "Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции", - прокомментировал ситуацию сын Жириновского. 

Лебедев заверил, что ударил бы журналиста, если бы услышал от него рассказ о домогательствах Жириновского на улице. "Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров", - сказал вице-спикер Госдумы РФ. 

В то же время Лебедев сообщил, что в отношении журналиста будут приняты ответные меры в правовой плоскости. В ближайшее время ЛДПР "проконсультируется, какие юридические шаги предпринять, чтобы человек, оклеветавший лидера партии, понес за это наказание". 

Также Лебедев выразил уверенность, что российский парламент должен принять меры в отношении журналистов, которые стали публично заявлять о домогательствах со стороны политиков. "Ситуация, которая начинает сейчас раскручиваться (вчера Леонид Слуцкий, потом Станислав Говорухин, сегодня Владимир Жириновский), - это уже накат не на ЛДПР и только депутатов, это более серьезно. Мы уверены, что Владимир Вольфович здесь не последний, появится еще кто-нибудь. Пока... парламент не ответит каким-либо образом на такую деятельность со стороны журналистов", - заявил вице-спикер. 

Лебедев напомнил, что в случае с обвинениями в домогательствах со стороны журналисток в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого было проведено первое в таком роде разбирательство в думской комиссии по этике с приглашением заявительниц. "Кого-то устроило ее решение, кого-то нет. Потом начались бойкот со стороны ряда СМИ в адрес одного из главных государственных законодательных органов и новые заявления по поводу следующего депутата. Всей этой возне надо положить конец, иначе все это может закончиться очень плачевно", - заключил сын Жириновского. 

Напомним, что думская комиссия по этике накануне рассмотрела жалобы журналисток на домогательства со стороны Слуцкого в закрытом режиме. В комиссии не нашли нарушений в поведении депутата от ЛДПР. Вынесенное решение повлекло за собой бойкот со стороны целого ряда СМИ в адрес Госдумы, комитета по этике и Слуцкого. 

Журналист телеканала "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев 22 марта рассказал на своей странице в Facebook, как Жириновский приставал в нему во время небольшого интервью после финала конкурса "Мисс Россия". По его словам, помощники лидера ЛДПР пытались склонить его к поездке в корпоративную сауну ЛДПР, а сам депутат "лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном".

От редакции: Реакция клоунов предсказуема: ведь не только правоохранительные органы, но и думская комиссия по этике давно в курсе ориентации бессменного лидера ЛДПР. "Оскорбление фракции" - ну, в смысле как мафии, ведь это "семья" в том самом смысле. Лебедев же, конечно, преувеличивает свои боксёрские способности - ещё учась в 91-й школе он старался прятаться за спинами одноклассников в часто провоцируемых им конфликтах, а потом, окончив школу, и вовсе приходил в неё только в сопровождении двух абмалов - видимо, из той молодой гэбни, которая перешла в созданную в КГБ "первую некоммунистическую" партию - ЛДПСС она называлась. Кстати, и о Лебедеве органам известно достаточно, чтобы уж точно ему не размахивать кулаками - кто что коллекционирует в этой псевдопартии-подпорке правящего класса, а он - квартиры. Да-да, в Москве у него приличная коллекция, и за рубежами родины - не хуже... И ФСБ, и МВД всё это знают - но молчат, поскольку старейший придворный балаган очень помогает правящему классу грабить недра России и дурачить её народ.

Д.Ч.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Святой Пигидий написал 23.03.2018 11:36
Ах, какая прелесть! Я только не понял, отчего возбудилась эта титушка по прозвищу Лебедев. То, что Жирик - педик, известно давно. Возможно, что этот Лебедев действительно является сыном Жирика (у педиков нередко бывают дети, когда педики маскируют женитьбой свою ориентацию). Возможно, этот Лебедев такой же сын Жирика, как Остап Бендер был сыном лейтента Шмидта. Возможно, эта титушка по прозвищу Лебедев сам является педиком, но, в отличие от папы Жирика, более качественно маскируется, выдавая себя за натурала. (Здесь пара слов о составе "фракции" Жирика в кобзонарии: https://www.youtube.com/watch?v=LgsuIeRL0J4 ). И что?! Чего возбуждаться-то? Можно подумать, что там, в кобзонарии, один Жирик такой со своей "фракцией"... ха! Для расширения кругозора:
.
https://www.youtube.com/watch?v=syEhZJhU36w
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