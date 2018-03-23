Великобритании удалось идентифицировать тип "Новичка", сообщила евроколлегам Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях Европейского Совета в Брюсселе предоставила президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель обновленную информацию о химической атаке в Солсбери, ответственность за которую все три политика возлагают на Россию.

Как говорится в официальном пресс-релизе офиса британского премьера, Мэй заявила о том, что британским специалистам из научного центра королевского Минобороны в Портон-Дауне удалось идентифицировать химическое вещество, "использовавшееся как часть группы нервно-паралитических веществ "Новичок".

Британский премьер подчеркнула, что Россия ранее производила эти вещества. Мэй также указала "на историю России в сфере спонсируемых государством заказных убийств" и позицию Лондона, согласно которой РФ "относится к перебежчикам как к легитимным целям для устранения".

"Великобритания, Германия и Франция вновь сошлись на том, что нет более убедительного объяснения произошедшего, чем ответственность России", - говорится в пресс-релизе. Лидеры европейских стран также сошлись на необходимости "отправить сильное послание от ЕС в ответ на действия России" и "оставаться в тесном контакте в ближайшее время".

Британские власти подозревают Россию в организации химической атаки в Солсбери. Британия объявила, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и выслала 23 дипломата РФ. 17 марта российский МИД заявил о высылке 23 дипломатов в Британию. Помимо этого, российские власти решили упразднить генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после победы на выборах главы государства прокомментировал утверждения Великобритании о том, что именно Москва стоит за химической атакой в Солсбери. По мнению российского лидера, если бы в Солсбери действительно использовалось боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте.

Глава государства отдельно подчеркнул, что у России таких средств нет. "Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей", - заявил он. Обвинения со стороны Великобритании президент назвал откровенным бредом. "Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", - пояснил он.

На днях СМИ писали о том, что правоохранительные органы Великобритании и военные, занимающиеся расследованием химической атаки в Солсбери, намерены конфисковать автомобиль, на котором дочь экс-шпиона Юлия Скрипаль уехала от аэропорта.

По версии СМИ, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля BMW, на котором ездили по Солсбери. По информации ABC News, у британских следователей сложилась довольно четкая картина произошедшего: они полагают, что было использовано отравляющее вещество в виде порошка, который распылили в систему вентиляции автомобиля Скрипаля.

Накануне российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил о том, что британские власти отказываются передавать России информацию о состоянии Сергея Скрипаля из-за его двойного гражданства. "Британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о состоянии его здоровья", - пояснил он.

Напомним, о том, что "российские опровержения все более и более абсурдны", - заявил министр журналистам в Брюсселе, куда прибыл в понедельник, 19 марта, для встречи с коллегами по Евросоюзу и генсеком НАТО. Джонсон намерен проинформировать их о ходе расследования инцидента с химатакой в Солсбери, вызвавшей мировой скандал.

Он добавил, что российские власти пытаются "скрыть иголку правды в стоге сена из лжи и путаницы". По словам Джонсона, "это - классическая российская стратегия <...> они [русские] никого больше не одурачат". Министр отметил, что среди членов ЕС едва ли найдется страна, "которая не была бы в последние годы затронута "пагубной или подрывной российской политикой", передает Reuters.

Британия подозревает Россию в организации химической атаки в английском городе Солсбери 4 марта, в результате которой были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и выслала 23 дипломатов РФ. Сергей Скрипаль и Юлия находятся в больнице в критическом состоянии.

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