"Англичанка гадит" и в Волоколамске с Таганрогом?

Вредных веществ в воздухе в районе подмосковного мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе не больше, чем максимально допускают нормы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель МЧС России.

"В течение суток лабораториями МЧС и Роспотребнадзора проводились замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.

На месте круглосуточно работают оперативные группы и две передвижные лаборатории, которые отслеживают состояние воздуха.

По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день — обратились 68 детей, никто не госпитализирован.

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Это довольно-таки странно - полторы сотни детей обращаются в лечебные учреждения, а никакого отравляющего агента не обнаружено. Мне это напоминает историю с повышением концентрации аммиака в московском воздухе, которая фиксировалась в течение примерно полутора лет, а источника этой вони так и не нашли...

Может, "англичанка гадит" в ответ на отравление Скрипалей?

До сих пор, как и в случае с британским отравлением, не назван действующий агент - только там это некий "Новичок", а тут "сволочной газ". Видимо, специалисты не знают системных названий веществ, которые обнаруживают в пробах?

Начнется ли в Волоколамске "вонючая революция"?

Меж тем отравление такого количества людей - это чрезвычайная ситуация, которая требует как минимум ответа на все вопросы: чем? когда? в результате чего? кто виноват?

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Это все странно, действительно странно.

Сначала происходит "бытовое отравление" таллием на оборонном заводе в Таганроге.

В топ новостей вышло массовое отравление таллием работников оборонного завода

На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен.

Потом происходит странное отравление бывшего шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери, и опять не известно, каким образом оно произошло и что за вещество применялось.

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И вот Волоколамск - массовое отравление, при котором не известно тоже практически ничего. Меры принимаются, но неясно, от чего меры?

Вот никому еще не пришло в голову связать вместе все три события, произошедших почти одновременно?

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Впрочем, социальные последствия трех опасных отравлений совершенно разные.

В Таганроге всё так, будто вообще ничего не произошло.

В Лондоне готовятся к мировой войне.

В Волоколамске почти революция.

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Кстати, в этом году выборы губернаторов в Москве и Подмосковье. В сумме примерно четверть избирателей всей страны, не говоря о значимости столичного региона.

Говорили о возможной смене мэра Собянина, так и не объяснившего обществу, откуда во вверенном ему городе аммиачная вонь. Но не из-за этого, конечно. Тем более, что поговорили и перестали - в 12-миллионном городе нет адекватной замены великому управленцу. На выборах ждем группу клоунов как от партий, так и выступающих "а капелла", без аккомпанемента.

В Подмосковье Воробьева уже почти "приговорили". Но на замену ему называли и Ликсутова, и даже Грудинина. Но ни тот, ни другой в связи с Волоколамском своих намерений не обозначили - то есть не приехали, ничего не сказали... Хотя площадь Московской области позволяет широко размахнуться с платными парковками. Ну а "народному кандидату", похоже, не дают покоя заведенные разными органами за время выборов дела. Даже на встрече с Путиным Собчак просила за других людей, а Грудинин все больше беспокоился о своих проблемах...

Кстати, премьер Мэй посетила-таки Солсбери и даже показательно прошла по всем местам возможного отравления Скрипалей.

Паломничества политических лидеров в Волоколамск пока не наблюдается. Про Таганрог и не говорю - говорят, примета плохая, Александр Первый вот съездил и сразу же помер...