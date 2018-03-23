Единоросс Дудочкин с разрешения Собянина вырубает Троицкий лес под многоэтажное гаражное строительство

В конце февраля был выдан порубочный билет на вырубку участка в Троицком лесу под строительство гаражей. О том, что защитный Троицкий лес разрешено рубить под гаражи и предысторию этой лесной трагедии можно прочитать здесь.

12 марта мы подали в Департамент природопользования и охраны окружающей среды обращение с обоснованным требованием отменить незаконное решение и аннулировать порубочный билет.

15 марта обращение было зарегистрировано. А уже 16-го просыпающийся после зимы лес начали превращать вот в это. Смотрите на фото, сделанные перед перевыборами основателя правящей партии Путина, и запоминайте. Кто-то ещё доверяет власти - как центральной, так и на местах?!

А теперь задумайтесь: такая судьба ждет Троицкий лес на всей его территории в шаговой доступности от наших с вами домов!

Более 10 объектов капитального строительства, из которых гаражи являются самым мелким и, как бы дико это ни звучало, «безобидным», запланировано в Троицком лесу московскими чиновнико-застройщиками и администрацией Троицка во главе с человеком, заслужившим множество громких должностей - руководителем совета муниципальных образований Москвы, членом регионального политсовета партии «Единая Россия», членом совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления - Дудочкиным В.Е.

От редакции: Ждать гуманизма и любви к природе от господ, чьи состояния составляют сотни миллионов и миллиарды - не стоит. Взгляните, что они устроили в "Ядрово" - и поймите, что в Подмосковье (и именно уже при Собянине начавшая складываться, с 2014-го) давно экологическая катастрофа, просто она дремала под снегом. Вспомните и лестные пожары летние - так жить можно? Вкупе с засорением Подмосковья московским мусором вырубка любых лесов, опоясывающих Москву, - является очевидным преступлением. Но капитал именно что готов идти на преступления, когда ему светят сверхприбыли - а строительный бизнес по-прежнмеу сверхприбыльный, ему тут реновация подфортила ещё, отселение москвичей за МКАД... Ну, вот мы и находим следы реновации - вон где! И Собянину, и Воробьёву, видимо, показалось ещё до 18 марта, что на выборах президента так дружно "проголосуют" именно за этот экологический терроризм, раз они так смело начали ещё до выборов творить такое - впрочем, без прямого сговора застройщиков с Собяниным такое было бы невозможно.

У населения по-прежнему единственный способ остановить экологических преступников из "Единой России" - живой щит. Ничего иного наш опыт не подсказывает - вспомните, как нагло, на глазах всей Москвы "врубали" в Химкинский лес платный транспондер. Строго в интересах подпутинского капитала. Кстати, тогдашний дудочкин - управлявший вырубками Семченко потом сел, но по другому делу. Капитал использовал его как одноразовые перчатки - а ведь сколько тогда понагнали ублюдков, которые нападали на палаточный лагерь защитников московской и подмосковной экологии! Вырубили - и не дрогнул ни один мускул лица власти. Это ещё при Громове было. Так что подниматься на борьбу за окружающую среду - самое время. Волоколамск вот терпел-терпел, на ухудшении здоровья жителей Волоколамска сделал хороший капитал Игорь Чайка - а что теперь-то делать? С кем бороться? Куда вывозить смердящие тонны мусора? Поздно - проспали... А вот только если вместе взять вырубающую леса и засоряющую Подмосковье Москву в кольцо митингов - и вспомнить анпиловские марши на Москву, - вот тогда что-то начнёт меняться...

Д.Ч.



