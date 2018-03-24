Ядовитую свалку из города Волоколамск предлагают перетащить в город Московский

Игорь Сагенбаев, который называет себя членом экспертного совета комитета Государственной Думы по экономической политике, предлагает перенести свалку из Волоколамска в другой город Подмосковья. Об этом Игорь Сагенбаев написал пространный пост на форуме «Мой Московский».

Краткая суть поста:

«Необходимо полигон ТБО «Ядрово» из Волоколамска перенести на территорию муниципального образования «Поселение город Московский».

В последние дни у всех на слуху безобразные скандалы, которые проходят в городе Волоколамске. Причиной массовых волнений жителей города стало соседство с мусорным полигоном «Ядрово», который расположен в непосредственной близости от многоэтажных жилых домов. Между тем, этот полигон ТБО может стать золотым дном и источником постоянного благосостояния для всех жителей поселения город Московский.

Мы в городе Московский поможем Владимиру Путину и Андрею Воробьеву. Мы заберем себе твердые бытовые отходы с полигона «Ядрово» в Волоколамске. Обязательным условием станет строительство мусороперерабатывающего завода и предварительная рекультивация участка земли, на котором расположиться полигон ТБО для приема всего подмосковного мусора.

В сложившейся ситуации для властей Подмосковья, ТиНАО и всей Новой Москвы будет огромным подспорьем, если кто-то из муниципалитетов самостоятельно предложит свою помощь для размещения нового полигона для вывоза и переработки бытового мусора, накопленного под Волоколамском».

Интересно, что идею Игоря Сагенбаева поддерживает кремлевский политолог Константин Калачев. Вот, что он пишет на своей странице в Фейсбук:

«После звонка на прямую линию Президента был закрыт мусорный полигон в Кучино, и мусор повезли в Волоколамск. Сейчас и там протесты. Уровень народного гнева (абсолютно справедливого) такой, что тот, кто сейчас будет строить мусоросжигающий завод, получит все возможные согласования, преференции и бюджетное финансирование... У кого-то в итоге прибавится и проектов, и денег на их реализацию».

PS. Жителей города Московский, как обычно, никто не спросил...