ЦБ не разделяет оптимизма Путина по росту ВВП

"Темпы роста ВВП составят 1,5–2% в 2018-2020 годах, что соответствует потенциальным темпам экономического роста", – говорится в сообщении Банка России.

ЦБ отмечает, что взгляд регулятора на перспективы роста российской экономики в целом не изменился. Отмечается, что Банк России несколько повысил цены на нефть в базовом сценарии прогноза, но это не привело к существенному пересмотру темпов экономического роста в России на среднесрочном горизонте, учитывая уменьшение чувствительности экономики к изменению цен на нефть и сохранение структурных ограничений.

«Годовой темп прироста промышленного производства в январе—феврале вернулся в положительную область. Продолжился рост инвестиционной активности. Увеличение реальных заработных плат и расширение розничного кредитования поддерживают восстановление потребительского спроса», — указывает ЦБ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

По данным МВФ, на 2017 год российский ВВП составлял 1,56 трлн долларов в номинальном выражении. По размеру экономики Россия занимала 11-е место в мире с долей в мировом ВВП в 2%.

В первую пятерку входили США (19,4 трлн долларов), Китай (11,7 трлн долларов), Япония (4,8 трлн долларов), Германия (3,4 трлн) и Великобритания (2,5 трлн).

Таким образом, чтобы "прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира" рост российского ВВП должен составлять 7-8% ежегодно начиная с текущего года, что в 6 раз быстрее, чем экономика выросла в 2017 году (1,5%) и вчетверо превышает текущий прогноз ЦБ.