Национальный Лидер взял гниение и газовыделение на свалке "Ядрово" под личный контроль

Кремль находится на постоянной связи с руководством Подмосковья по ситуации с полигоном в Волоколамске, обсуждаются различные варианты решения проблемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг. Его слова цитирует РИА «Новости».

«Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством, и обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы, естественно, президенту докладывается. Вопрос не то что на контроле, над вопросом сейчас работают», — сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли возможность закрытия полигона по аналогии с полигоном «Кучино».

Напомним, в Волоколамске произошел выброс сероводорода на полигоне «Ядрово». В местную больницу обратились сотни местных жителей, которые жаловались на недомогание, тошноту и рвоту. Среди них было около 50 детей из разных районов города. В Роспотребнадзоре, впрочем, заявили, что никаких выбросов или превышений загрязняющих веществ не обнаружено.

Выяснилось, что конфликт жителей Волоколамска с властями города и руководством местного полигона бытовых отходов продолжается уже несколько месяцев. Горожане безрезультатно жалуются на вредные для здоровья выбросы.

21 марта это привело к стихийному митингу возле одной из больниц города, который посетили губернатор области Подмосковья Андрей Воробьев и глава города Евгений Гаврилов. С ними у жителей произошла стычка, и на место происшествия приехал ОМОН. По словам очевидцев, Гаврилову от волоколамцев досталось больше всего — чиновнику сломали очки и оторвали капюшон. Это произошло после того, как глава района не стал общаться с возмущенными людьми. СКР и прокуратура уже начали проверку по факту сообщений об отравлении людей в Волоколамске.

- Весёлые они там, в Кремле, ребята, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - они думают, что инстанция "личного контроля президента" что-то изменит на свалке? Какие это различные варианты? Построить над ней, как над ядерным реактором саркафаг? Вывезти мусор туда, где ещё народ этого дерьма не нюхал?.. А вообще прекрасный финал у "выборов" - только "выбрали", как и завоняло сразу же. Значит, выбрали всё же неправильно - либо вообще неправильно для своего здоровья отнеслись к выборам.

Вот что пишут наши товарищи, например, часто пишущий для ФОРУМа.мск хороший статьи Батыр Мухамедов:

- На выборах 18 марта Путин в Волоколамске получил 70 процентов голосов (напомню, что протестные выступления начались относительно задолго до "выборов" и люди были предельно озлоблены на власть), единственная из кандидатов приехавшая в город и твёрдо ратовавшая за закрытие мусорного полигона Собчак (безотносительно к ее фигуре, "народный" кандидат Грудинин - трус и подлец вообще проигнорировал) набрала 3,6 процента. ЧТО ЭТО??? Тотальное оглупление или циничные махинации политической проститутки Памфиловой?

А вот Степан Сулакшин пишет:

- Выборы незаконны. Президент незаконен. Почему? Потому, что фальсификации колоссальные! Нам очевидно запретят так даже думать. Но само явление криминального государства не запретишь. Миру изолировать опасную страну не запретишь. Наоборот страна попадает под еще большую изоляцию. Называется проголосовали-победили. Ура!

И вот - С.Розенблат, уже о московских раскладах (которые, впрочем, тесно связаны с подмосковными, как показало Ядрово):

- Реставрировать Русаковку у правительства Собянина денег нет. Но есть 1 миллиард рублей на покупку 135 парковочных мест в Сити, для мэрии. Ну, ок. И не забудьте заплатить налоги. По контракту за год некая офшорная кипрская контора "строит" для московского правительства паркинг на 135 мест в Сити. За 1 млрд 50 млн рублей!

...Прибавить к этому 700 миллионов рублей (минимум), потраченных Путиным на предвыборную - просто в тот же воздух, который под Волоколамском воняет и отравляет детей, в организмах жителей области накапливаются вредные вещества, которые они вдыхают ежедневно. Проблемы свалки "Ядрово" можно было бы решить и за меньшие деньги. А ведь оно не одно такое, Ядрово-то. Что, теперь бизнес Чаек - перейдёт непосредствнно к Путину? Неплохо бы весь при нём выросший список Форбс там, на свалке увидеть - может, сам, не раз им ордена вручавший, ВВП и возглавит?

И что, великий Путин (Песков - какая разница?), вы полагаете - такое можно как-то быстренько изменить победить? Ню-ню... Имейте в виду, что пиар ваш животворящий тут будет уже работать только против вас. И одной отставкой Воробьёва и Собянина тут не обойтись - надо готовить запасные аэродромчики...

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