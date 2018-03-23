Будут ли в России митинговать с лозунгом "Свободу Наде Савченко!"?

Задержанная депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку. Об этом сообщает телеканал «112.Украина», ведущий трансляцию с заседания суда, на котором ей избирают меру пресечения.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Савченко 22 марта, после того как Верховная рада поддержала запрос генпроурора Юрия Луценко о снятии с депутата неприкосновенности и ее аресте. Следствие считает, что Савченко руководила подготовкой к теракту в украинском парламенте с использованием гранат и стрелкового оружия.
Савченко уже заявила о том, что украинские СИЗО хуже российских: «В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага», — сказала Савченко.
- Военные перевороты, конечно, это обычная практика в "банановых республиках", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И конечно содержание с тюрьме "банановой республики" будет хуже, чем в более развитой стране. Но абсурдность обвинений тут экстраординарна даже по меркам экваториальной Африки. Могла ли депутат-одиночка и отставной офицер, занимающийся освободением военнослужащих, совершить то, что им инкриминируют? И главное, зачем? Но где же защитники Савченко из России, кто ездил к ней на суд, митинговал в ее защиту... Или обвинения полубезумного украинского генпрокурора, в свое время отсидевшего за коррупцию, так убедительны? Она ж хотела из минометы обрушить купол Верховной рады...
Оленевод написал 23.03.2018 16:05
Светослав,,,,,,,,,,,,, написал 23.03.2018 15:58
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Светослав,,,,,,,,,,,,, написал 23.03.2018 15:51
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Похоже, налицо второй разгром в районе Хишама:
"Muhammad Jazira
Международная коалиция разбомбила конвой российских военных(наемников) и проасадовских боевиков в районе н.п. Хишам и Мрат в пр. Дейр-эз-Зор. Сообщается о больших потерях среди русско-шиитских банд."
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Попытка наступления была проведена в том же месте, что и 7 февраля, и судя по всему, с тем же результатом. Видимо, нужно ждать подробностей. Разница с предыдущим наступлением -- во времени. Нынешнее было проведено в полдень сегодня.
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По-видимому, выход части курдских сил из Дейр-эз-Зора на север спровоцировал на попытку повторения захвата завода Коноко. Приз, конечно, очень серьезный: довоенные мощности завода -- 5 млрд кубометров попутного газа, в деньгах по текущим экспортным ценам это чуть менее миллиарда долларов. За такие деньги в песках можно зарыть много "ихтамнетов" всех национальностей. В масштабах государства это, конечно, мелочи, но для отдельных олигархов -- вполне приличный куш.
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Тем не менее, похоже, что и в этот раз все повторилось. Видимо, нужно ждать новой порции криков "Вы все врете", "Потерь нет", "Потери есть, но не наши", "Наших погибло буквально пять человек, но к России они не имеют никакого отношения" и так далее. Все уже было.
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"ЕвфратПост" сообщает о "десятках" погибших боевиках про-асадовских сил и российских военных сегодня между Хишамом и Маратом под ударами американской авиации. Уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника.
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Сообщается, что нападавшие отступили.
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Мытарь написал 23.03.2018 15:47
FRANCISKO... написал 23.03.2018 15:23
Записки физиогномиста-2 написал 23.03.2018 15:14
Насколько я понял, это сдали, потому что оно засыпалось. "Использованный человеческий ресурс". Это так ск. обычная практика человеко-ненавистнических феодально-полуфашистских олигархических режимов.
так то... написал 23.03.2018 15:11
и наконец то публично заявит,что не никакой свидомой цеевропы,а есть ублюдочный укронацистский бандеровский бантустан,где скачут и визжат сбившись в стаи, обезьяны с кастрюлями на головах.
Считатель Путенов написал 23.03.2018 15:10
Т.е. сие есть опус дочки той же фабрики, что выпускает Путенов. Т.е. распил бабла. Я не прав?