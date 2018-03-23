Будут ли в России митинговать с лозунгом "Свободу Наде Савченко!"?

Задержанная депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку. Об этом сообщает телеканал «112.Украина», ведущий трансляцию с заседания суда, на котором ей избирают меру пресечения.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Савченко 22 марта, после того как Верховная рада поддержала запрос генпроурора Юрия Луценко о снятии с депутата неприкосновенности и ее аресте. Следствие считает, что Савченко руководила подготовкой к теракту в украинском парламенте с использованием гранат и стрелкового оружия.

Савченко уже заявила о том, что украинские СИЗО хуже российских: «В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага», — сказала Савченко.

- Военные перевороты, конечно, это обычная практика в "банановых республиках", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И конечно содержание с тюрьме "банановой республики" будет хуже, чем в более развитой стране. Но абсурдность обвинений тут экстраординарна даже по меркам экваториальной Африки. Могла ли депутат-одиночка и отставной офицер, занимающийся освободением военнослужащих, совершить то, что им инкриминируют? И главное, зачем? Но где же защитники Савченко из России, кто ездил к ней на суд, митинговал в ее защиту... Или обвинения полубезумного украинского генпрокурора, в свое время отсидевшего за коррупцию, так убедительны? Она ж хотела из минометы обрушить купол Верховной рады...