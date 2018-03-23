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Московский листок

Будут ли в России митинговать с лозунгом "Свободу Наде Савченко!"?

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 8

Будут ли в России митинговать с лозунгом "Свободу Наде Савченко!"?

Задержанная депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку. Об этом сообщает телеканал «112.Украина», ведущий трансляцию с заседания суда, на котором ей избирают меру пресечения.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Савченко 22 марта, после того как Верховная рада поддержала запрос генпроурора Юрия Луценко о снятии с депутата неприкосновенности и ее аресте. Следствие считает, что Савченко руководила подготовкой к теракту в украинском парламенте с использованием гранат и стрелкового оружия.

Савченко уже заявила о том, что украинские СИЗО хуже российских: «В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага», — сказала Савченко.

- Военные перевороты, конечно, это обычная практика в "банановых республиках", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И конечно содержание с тюрьме "банановой республики" будет хуже, чем в более развитой стране. Но абсурдность обвинений тут экстраординарна даже по меркам экваториальной Африки. Могла ли депутат-одиночка и отставной офицер, занимающийся освободением военнослужащих, совершить то, что им инкриминируют? И главное, зачем? Но где же защитники Савченко из России, кто ездил к ней на суд, митинговал в ее защиту... Или обвинения полубезумного украинского генпрокурора, в свое время отсидевшего за коррупцию, так убедительны? Она ж хотела из минометы обрушить купол Верховной рады...



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Оленевод написал 23.03.2018 16:05
Редактор, Вы предлагаете дать карателям лишний повод для убийства?
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Надия всея Украины арестована после "выдачи" ее Радой
Светослав,,,,,,,,,,,,, написал 23.03.2018 15:58
Основная ошибка Савченко в том, шо после освобождения она побежала лизаться с лугандонскими обезьянами -- этим она отвернула от себя фактически всех сторонников и сочувствующих. И осталась от Нади всего лишь Гадя, а ведь могла бы стать общенациональным лидером... По ходу, мозг ей гэбье таки промыло.
.
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Шо, опять?! Американцы снова отмудохали русскiх под Хишамом ))
Светослав,,,,,,,,,,,,, написал 23.03.2018 15:51
Эльмюридка:
.
Похоже, налицо второй разгром в районе Хишама:
"Muhammad Jazira
Международная коалиция разбомбила конвой российских военных(наемников) и проасадовских боевиков в районе н.п. Хишам и Мрат в пр. Дейр-эз-Зор. Сообщается о больших потерях среди русско-шиитских банд."
.
Попытка наступления была проведена в том же месте, что и 7 февраля, и судя по всему, с тем же результатом. Видимо, нужно ждать подробностей. Разница с предыдущим наступлением -- во времени. Нынешнее было проведено в полдень сегодня.
.
По-видимому, выход части курдских сил из Дейр-эз-Зора на север спровоцировал на попытку повторения захвата завода Коноко. Приз, конечно, очень серьезный: довоенные мощности завода -- 5 млрд кубометров попутного газа, в деньгах по текущим экспортным ценам это чуть менее миллиарда долларов. За такие деньги в песках можно зарыть много "ихтамнетов" всех национальностей. В масштабах государства это, конечно, мелочи, но для отдельных олигархов -- вполне приличный куш.
.
Тем не менее, похоже, что и в этот раз все повторилось. Видимо, нужно ждать новой порции криков "Вы все врете", "Потерь нет", "Потери есть, но не наши", "Наших погибло буквально пять человек, но к России они не имеют никакого отношения" и так далее. Все уже было.
.
"ЕвфратПост" сообщает о "десятках" погибших боевиках про-асадовских сил и российских военных сегодня между Хишамом и Маратом под ударами американской авиации. Уничтожены танки, бронетранспортеры и другая техника.
.
Сообщается, что нападавшие отступили.
.
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Могла ли депутат-одиночка и отставной офицер...
Мытарь написал 23.03.2018 15:47
Арбалетов не хватает ...
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(без названия)
FRANCISKO... написал 23.03.2018 15:23
А за что Надежде Савченко присвоили звание Героя Украины?Она вроде как заявила что это звание так просто не дается,оно добывается кровью.И она же заявила что это звание дано ей за то что она сидела в московских тюрьмах.Но дело все в том,что в этих самых московских тюрьмах она содержалась в санаторно-курортных условиях и отнюдь не проливала кровь.Так может ей просто переквалифицировать звание героя,за то что она сидит теперь в украинской тюрьме?Заключенному украинской тюрьмы вполне можно дать звание героя.
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Считатель Путенов
Записки физиогномиста-2 написал 23.03.2018 15:14
"Но где же защитники Савченко из России, кто ездил к ней на суд, митинговал в ее защиту..."---
Насколько я понял, это сдали, потому что оно засыпалось. "Использованный человеческий ресурс". Это так ск. обычная практика человеко-ненавистнических феодально-полуфашистских олигархических режимов.
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в украинском гестапо,кормят пойлом!
так то... написал 23.03.2018 15:11
таки пусть Надюшка сравнит меню и блюда в российском СИЗО,и баланду в застенках украинского гестапо!
и наконец то публично заявит,что не никакой свидомой цеевропы,а есть ублюдочный укронацистский бандеровский бантустан,где скачут и визжат сбившись в стаи, обезьяны с кастрюлями на головах.
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Записки физиогномиста
Считатель Путенов написал 23.03.2018 15:10
На мой взгляд, то что ныне выдается за "Надию" не Надия. Та не совпадает с этой: 1) физиогномически; 2) энергетически; 3) стилистически.
Т.е. сие есть опус дочки той же фабрики, что выпускает Путенов. Т.е. распил бабла. Я не прав?
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