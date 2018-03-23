Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Возглавил список "лучших" людей Путинской России Кирилл Шамалов

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия классоваяненависть форбс
Возглавил список "лучших" людей Путинской России Кирилл Шамалов

Forbes опубликовал новый рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, где первую строчку занял член правления «Сибура» Кирилл Шамалов. Издание оценило его доход от дивидендов и продажи акций компании в $2,3 млрд.

Издание указывает, что оценивало доход бизнесменов исходя из стоимости проданных активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017-го по 9 февраля текущего года. Налоги, комиссии и расходы на обслуживание кредитов при подсчете не учитывались (Шамалов средства от продажи акций «Сибура» потратил на погашение кредита в Газпромбанке, пишет Forbes). Не принималась в расчет и продажа личного имущества бизнесменов.

На втором месте — Алексей Мордашов с оценкой дохода от дивидендов и продажи акций «Северстали» в $1,56 млрд. За ним следует Владимир Лисин, чьи доходы от дивидендов НЛМК издание оценило в $1,23 млрд.

Далее идут Сулейман Керимов ($980 млн), Михаил Прохоров ($870 млн), Дмитрий Рыболовлев ($860 млн), Олег Дерипаска ($760 млн), Виктор Рашников ($760 млн), Вагит Алекперов ($750 млн) и Алишер Усманов ($660 млн).

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Да, что зять Путина возглавил список - характерно. Пацаны только что победили всем своим классом, всей силовигархией, победили свой народ на выборах. Зачем им столько миллионов и миллиардов? На что тратят? Одному человеку столько зачем? Либеральная, капиталистическая парадигма даёт свой ответ: столько денег это уже не деньги, это оценка талантов и трудоспособности, это капитализация свободы личности. Если не давать столько "зарабатывать" этим лучшим (по таким рейтингам) людям, общество не будет ни к чему стремиться. А тут вот ясно - кто богаче, тот и лучше. И уже они решают, что нужно обществу, а что лишнее. Они - правящий класс. И не важно обществу (неподконтрольно!), на что они такие громадные излишки будут тратить, главное чтоб некий страх возник. Ведь человек с большими деньгами - уже вершитель чужих судеб... Вот взять того же Алекперова - явно талантливейший ум. Сам "создал" столько нефти! И трубопроводы проложил, и геологоразведкой занимался. И всё - один! Никакого наследства не имея, на пустом месте. Просто талантище... А что он до того, как создать "ЛукОйл" (писали имено так в 90-х), работал в Министерстве, министром то есть работал в "нефтегазе" - это так, совпадение. Просто когда делили социалистическую собственность, ему достался самый жирный кусок. И ведь это только один пример. Северсталь тоже не Мордашов строил... А вот однако разбогател как-то. Весь этот список - наглядный пример того кому при Путине хорошо зажилось на Руси. И в это же самое время не где-то там, в районах нефтедобычи (хотя, и там тоже), а под Москвой народ задыхается в миазмах капитализма - те, кто живёт в месяц тысяч на 20-30, как все мы. Прорыв нужен, сказал Путин, обратившись к нации... Будем вам, паразитам, прорыв, - классовый прорыв к возврату социалистической, общенародной собственности будет!..

Материалы по теме:

"Англичанка гадит" и в Волоколамске с Таганрогом?

Путинская Россия в 55 раз более отсталая страна чем Китай

После выборОв "Ядорово" стало отравлять детей Волоколамска смелее

Шохин требует немедленной приватизации остатков социалистической собственности

Национальный Лидер взял гниение и газовыделение на свалке "Ядрово" под личный контроль



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Презревшие равенство обречены на рабство
Sergo написал 23.03.2018 16:14
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин "ку" делать. И эцилопп не имеет права меня бить по ночам... Никогда!
Ответить
Уже не зять, еще не приемник
Считатель Путенов написал 23.03.2018 16:12
"что зять Путина возглавил список - характерно". ----------------------
Тем более, что он вовремя развелся с дочкой Путина&#8470;1 и присягнул #михаливанычу
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На вас отразилось ухудшение отношений между Россией и Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после выборов
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после...
22.03.2018
Грудинин - что это было и зачем?
Грудинин - что это было и зачем?
23.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Oткуда тoлькo Рoссию не пытаются выпихнуть... (4)
Возглавил список "лучших" людей Путинской России Кирилл Шамалов (2)
Будут ли в России митинговать с лозунгом "Свободу Наде Савченко!"? (8)
Ну что, сходили за хлебушком? (0)
ЦБ не разделяет оптимизма Путина по росту ВВП (0)
Национальный Лидер взял гниение и газовыделение на свалке "Ядрово" под личный контроль (3)
Единоросс Дудочкин с разрешения Собянина вырубает Троицкий лес под многоэтажное гаражное строительство (3)
"Англичанка гадит" и в Волоколамске с Таганрогом? (5)
Великобритании удалось идентифицировать тип "Новичка", сообщила евроколлегам Мэй (3)
Невероятное приключение СМИ в России (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Дoрoга лoжка к oбеду
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Находимся ли мы в состоянии войны еще и с Волоколамском и Таганрогом?
Дарья Митина Дарья Митина: Oткуда тoлькo Рoссию не пытаются выпихнуть...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В условиях объявленной войны
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss