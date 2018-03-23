Возглавил список "лучших" людей Путинской России Кирилл Шамалов

Forbes опубликовал новый рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, где первую строчку занял член правления «Сибура» Кирилл Шамалов. Издание оценило его доход от дивидендов и продажи акций компании в $2,3 млрд.

Издание указывает, что оценивало доход бизнесменов исходя из стоимости проданных активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017-го по 9 февраля текущего года. Налоги, комиссии и расходы на обслуживание кредитов при подсчете не учитывались (Шамалов средства от продажи акций «Сибура» потратил на погашение кредита в Газпромбанке, пишет Forbes). Не принималась в расчет и продажа личного имущества бизнесменов.

На втором месте — Алексей Мордашов с оценкой дохода от дивидендов и продажи акций «Северстали» в $1,56 млрд. За ним следует Владимир Лисин, чьи доходы от дивидендов НЛМК издание оценило в $1,23 млрд.

Далее идут Сулейман Керимов ($980 млн), Михаил Прохоров ($870 млн), Дмитрий Рыболовлев ($860 млн), Олег Дерипаска ($760 млн), Виктор Рашников ($760 млн), Вагит Алекперов ($750 млн) и Алишер Усманов ($660 млн).

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Да, что зять Путина возглавил список - характерно. Пацаны только что победили всем своим классом, всей силовигархией, победили свой народ на выборах. Зачем им столько миллионов и миллиардов? На что тратят? Одному человеку столько зачем? Либеральная, капиталистическая парадигма даёт свой ответ: столько денег это уже не деньги, это оценка талантов и трудоспособности, это капитализация свободы личности. Если не давать столько "зарабатывать" этим лучшим (по таким рейтингам) людям, общество не будет ни к чему стремиться. А тут вот ясно - кто богаче, тот и лучше. И уже они решают, что нужно обществу, а что лишнее. Они - правящий класс. И не важно обществу (неподконтрольно!), на что они такие громадные излишки будут тратить, главное чтоб некий страх возник. Ведь человек с большими деньгами - уже вершитель чужих судеб... Вот взять того же Алекперова - явно талантливейший ум. Сам "создал" столько нефти! И трубопроводы проложил, и геологоразведкой занимался. И всё - один! Никакого наследства не имея, на пустом месте. Просто талантище... А что он до того, как создать "ЛукОйл" (писали имено так в 90-х), работал в Министерстве, министром то есть работал в "нефтегазе" - это так, совпадение. Просто когда делили социалистическую собственность, ему достался самый жирный кусок. И ведь это только один пример. Северсталь тоже не Мордашов строил... А вот однако разбогател как-то. Весь этот список - наглядный пример того кому при Путине хорошо зажилось на Руси. И в это же самое время не где-то там, в районах нефтедобычи (хотя, и там тоже), а под Москвой народ задыхается в миазмах капитализма - те, кто живёт в месяц тысяч на 20-30, как все мы. Прорыв нужен, сказал Путин, обратившись к нации... Будем вам, паразитам, прорыв, - классовый прорыв к возврату социалистической, общенародной собственности будет!..

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