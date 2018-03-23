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Московский листок

Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 0

Глава Волоколамского района отправлен в отставку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

"23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв отправил в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области — Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы Лосино-Петровского городского округа.

Напомним, скандал вокруг полигона "Ядрово" разгорелся в конце февраля. 3 марта жители Волоколамска вышли на митинг с требованием закрыть свалку, в акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. 7 марта для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне введен режим ЧС. 21 марта жители Волоколамска вышли на стихийный митинг возле больницы после отравления 50 детей из-за выброса сероводорода с мусорной свалки.

 



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