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Московский листок

Африканка тоже гадит! Но в Краснодарском крае

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 0

экология ливия краснодар осадки
Африканка тоже гадит! Но в Краснодарском крае

Жители Краснодарского края 23 марта утром стали сообщать о том, что в некоторых районах прошел коричневый дождь. А туристы, отдыхающие на горнолыжных курортах, делятся друг с другом фотографиями желтого снега, который сейчас покрывает горные вершины. 

Вскоре от сотрудников гидрометеослужбы, которые как раз в этот день в России отмечают профессиональный праздник, пришло объяснение редкому природному явлению. Они связали коричневый дождь с песчаными бурями в Африке в районе Сахары. По их словам, снежный фронт пришел на Кубань со Средиземного моря. Частицы пыли конденсировались, в результате чего прошел окрашенный дождь.

«Он не является химическим и не может нанести вреда. Подтверждает эту версию то, что вчера наблюдались песчаные бури на острове Крит, где песку неоткуда взяться. На нашей территории, пройдя через Черное море, выпадают более легкие фракции в виде пыли, поднявшиеся благодаря потокам существенно выше, — объяснил порталу «Югополис» руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. — Здесь у нас воздушная масса довольно влажная, и, учитывая, что на песчинках пустынной пыли усиливается конденсация, они конденсируют влагу и выпадают в виде подкрашенных осадков». 

«Это последствия дальнего переноса пыли из Северной Африки, а точнее из Ливийской пустыни. Пыльная буря началась около 11 UTC часов в Ливии, затем облако пыли, состоящее из мелких минеральных частиц (обычно менее 10 микрон), пролетело над восточным Средиземноморьем, Турцией и, наконец, утром 23 марта достигло Черного моря и Кавказа. Поскольку перенос совпал с прохождением атмосферного фронта, то вместе с осадками выпало довольно большое количество минеральных частиц», — рассказал заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов.

Как сообщают читатели ФОРУМа.мск, после осадков песок, продолжающий краситься (!) не спешит падать с одежды, песок довольно прочно держится на одежде жителей Краснодара и более похож на какой-то ядохимикат...

Напомним, сразу после переизбрания Путина на РФ обрушилась лавина экологических проблем, чаще всего антропогенного происхождения. Одна из них не выходит из топов новостей на радио и в Сети. В Волоколамске буквально в день выборов - символично! - произошел выброс сероводорода на полигоне «Ядрово». В местную больницу обратились сотни местных жителей, которые жаловались на недомогание, тошноту и рвоту. Среди них было около 50 детей из разных районов города. В Роспотребнадзоре, впрочем, заявили, что никаких выбросов или превышений загрязняющих веществ не обнаружено.

Выяснилось, что конфликт жителей Волоколамска с властями города и руководством местного полигона бытовых отходов продолжается уже несколько месяцев. Горожане безрезультатно жалуются на вредные для здоровья выбросы.

21 марта это привело к стихийному митингу возле одной из больниц города, который посетили губернатор области Подмосковья Андрей Воробьев и глава города Евгений Гаврилов. С ними у жителей произошла стычка, и на место происшествия приехал ОМОН. По словам очевидцев, Гаврилову от волоколамцев досталось больше всего — чиновнику сломали очки и оторвали капюшон. Это произошло после того, как глава района не стал общаться с возмущенными людьми. СКР и прокуратура уже начали проверку по факту сообщений об отравлении людей в Волоколамске. 

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