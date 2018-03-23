Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Страна-гостеприимница "мундиаля" проиграла Бразилии вчистую

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 1

позор футбол мундиаль бразилия
Страна-гостеприимница "мундиаля" проиграла Бразилии вчистую

Голы забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66). 

В матче не принимал участие бразильский нападающий ПСЖ Неймар, который получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции. Из-за тяжелых травм на сбор российской сборной не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений во время сбора в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнялся с Романом Широковым, Игорем Семшовым и Геннадием Литовченко по количеству матчей за сборную России или СССР по футболу, матч против бразильцев стал для Глушакова 57-м за национальную команду.

Для защитника Юрия Жиркова игра стала 81-й за сборную России, он вышел на девятое место по этому показателю. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который провел 120 игр. Вратарь национальной команды Игорь Акинфеев провел за сборную России 104-й матч. 

В последний раз российская сборная уступала с разницей в три мяча в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года с командой Уэльса (0:3). Та встреча стала последний во главе команды для Леонида Слуцкого.

От редакции: Если такое - на товарищеских матчах, то что же будет на "мундиале", в который Путин уже вгрохал порядочно денег и вгрохает ещё до лета немало миллиардиков народных? Будет тот же "нулевой" позор, только уже всемирных масштабов - зато президент Эрэфии сделает всем ручкой с трибуны и пожелает сражаться только на травке, а не чтоб летали "томагавки"...

Впрочем, мешать в чём-то нынешней зарвавшейся группировке у власти - ни в коем случае нельзя. Пусть позорятся на весь мир. И как ещё у комментаторов этих мэйлрушных, что выше пытались отвлечь отчаявшихся соотечественников воспоминаниями, поворачиваются языки упоминать СССР! "...по количеству матчей за сборную России или СССР" - да это ИЛИ с очень больших букв! Потому что именно под этим славным именем вырос и прославился на весь мир наш футбол, советский! А им - "или"... малахольная шпана! Сидите, жрите свой попкорн, размахивайте триколорами и славьте Путина с Муткой... 

Д.Ч.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
символично-"прорыв" в день обьявления итогов "выборов"
дальше-хуже написал 23.03.2018 22:03
4-я,терминальная стадия правления.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На вас отразилось ухудшение отношений между Россией и Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после выборов
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после...
22.03.2018
Грудинин - что это было и зачем?
Грудинин - что это было и зачем?
23.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Племянник Путина назначен завхозом Газпрома (4)
Страна-гостеприимница "мундиаля" проиграла Бразилии вчистую (1)
Африканка тоже гадит! Но в Краснодарском крае (0)
Глава Волоколамского района отправлен в отставку (4)
Oткуда тoлькo Рoссию не пытаются выпихнуть... (14)
Возглавил список "лучших" людей Путинской России Кирилл Шамалов (4)
Будут ли в России митинговать с лозунгом "Свободу Наде Савченко!"? (9)
Ну что, сходили за хлебушком? (1)
ЦБ не разделяет оптимизма Путина по росту ВВП (1)
Национальный Лидер взял гниение и газовыделение на свалке "Ядрово" под личный контроль (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нам пишутЪ. Из кoмментoв на ютуб-канале. Люблю такoе :)))))
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пошлая обложка моей книги статей в издательстве "Центрполиграф"
Максим Калашников Максим Калашников: Ирина Алкснис:Повезло, что дети в Волоколамске отравились до выборов Путина
Дарья Митина Дарья Митина: OКП встречает гoстей
Максим Калашников Максим Калашников: Почему забился в истерике Максим Шевченко? (И.Стрелков и М.Калашников)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss