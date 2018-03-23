Страна-гостеприимница "мундиаля" проиграла Бразилии вчистую

Голы забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66).

В матче не принимал участие бразильский нападающий ПСЖ Неймар, который получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции. Из-за тяжелых травм на сбор российской сборной не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений во время сбора в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнялся с Романом Широковым, Игорем Семшовым и Геннадием Литовченко по количеству матчей за сборную России или СССР по футболу, матч против бразильцев стал для Глушакова 57-м за национальную команду.

Для защитника Юрия Жиркова игра стала 81-й за сборную России, он вышел на девятое место по этому показателю. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который провел 120 игр. Вратарь национальной команды Игорь Акинфеев провел за сборную России 104-й матч.

В последний раз российская сборная уступала с разницей в три мяча в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года с командой Уэльса (0:3). Та встреча стала последний во главе команды для Леонида Слуцкого.

От редакции: Если такое - на товарищеских матчах, то что же будет на "мундиале", в который Путин уже вгрохал порядочно денег и вгрохает ещё до лета немало миллиардиков народных? Будет тот же "нулевой" позор, только уже всемирных масштабов - зато президент Эрэфии сделает всем ручкой с трибуны и пожелает сражаться только на травке, а не чтоб летали "томагавки"...

Впрочем, мешать в чём-то нынешней зарвавшейся группировке у власти - ни в коем случае нельзя. Пусть позорятся на весь мир. И как ещё у комментаторов этих мэйлрушных, что выше пытались отвлечь отчаявшихся соотечественников воспоминаниями, поворачиваются языки упоминать СССР! "...по количеству матчей за сборную России или СССР" - да это ИЛИ с очень больших букв! Потому что именно под этим славным именем вырос и прославился на весь мир наш футбол, советский! А им - "или"... малахольная шпана! Сидите, жрите свой попкорн, размахивайте триколорами и славьте Путина с Муткой...

Д.Ч.