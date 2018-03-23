Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Племянник Путина назначен завхозом Газпрома

Опубликовано 23.03.2018 в разделе комментариев 4

Племянник Путина назначен завхозом Газпрома

Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления ПАО „Газпром“ и избрал его членом правления сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

На новом посту Путин будет курировать материально-техническую и хозяйственную часть.

Его предшественник - заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017 года.

Михаил Путин является двоюродным племянником президента Владимира Путина. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени Орджоникидзе.

Работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ".

В 2007-2018 годы Путин являлся советником председателя правления ПАО "Газпром".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Окончил Ивановский Государственный медицинский институт
вау написал 23.03.2018 22:37
наверно охриненный врач-завхоз,прямо летит по карьере. Вот такие молодые управленцы у руля экономики по всей стране, бабло пилят и ни за что не отвечают. Экономика в полной заднице , купи-продай.
Ответить
вот
и написал 23.03.2018 22:16
приемник
Ответить
7,6% на самом деле(но об этом узнаем лет через 8)
&#9733; написал 23.03.2018 22:11
Судорожные истеричные движения напоминают агонию.
Ответить
так 76%...
kerg написал 23.03.2018 22:03
все можно... руки развязаны
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На вас отразилось ухудшение отношений между Россией и Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после выборов
Встреча Путина с кандидатами в президенты РФ после...
22.03.2018
Грудинин - что это было и зачем?
Грудинин - что это было и зачем?
23.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Племянник Путина назначен завхозом Газпрома (4)
Страна-гостеприимница "мундиаля" проиграла Бразилии вчистую (1)
Африканка тоже гадит! Но в Краснодарском крае (0)
Глава Волоколамского района отправлен в отставку (4)
Oткуда тoлькo Рoссию не пытаются выпихнуть... (14)
Возглавил список "лучших" людей Путинской России Кирилл Шамалов (4)
Будут ли в России митинговать с лозунгом "Свободу Наде Савченко!"? (9)
Ну что, сходили за хлебушком? (1)
ЦБ не разделяет оптимизма Путина по росту ВВП (1)
Национальный Лидер взял гниение и газовыделение на свалке "Ядрово" под личный контроль (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Нам пишутЪ. Из кoмментoв на ютуб-канале. Люблю такoе :)))))
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пошлая обложка моей книги статей в издательстве "Центрполиграф"
Максим Калашников Максим Калашников: Ирина Алкснис:Повезло, что дети в Волоколамске отравились до выборов Путина
Дарья Митина Дарья Митина: OКП встречает гoстей
Максим Калашников Максим Калашников: Почему забился в истерике Максим Шевченко? (И.Стрелков и М.Калашников)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss