Племянник Путина назначен завхозом Газпрома

Совет директоров "Газпрома" избрал Михаила Путина заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления ПАО „Газпром“ и избрал его членом правления сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

На новом посту Путин будет курировать материально-техническую и хозяйственную часть.

Его предшественник - заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов скончался в декабре 2017 года.

Михаил Путин является двоюродным племянником президента Владимира Путина. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени Орджоникидзе.

Работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава России, замначальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздрава.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ".

В 2007-2018 годы Путин являлся советником председателя правления ПАО "Газпром".