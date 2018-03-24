Англосаксы гордятся своей подлостью!

Убийство Литвиненко

Продолжу прерванную статью о начатой в Англии антироссийской компании.

В деле Скрипаля англичанка гадит. Но кому?

Я в первой части написал, что Навальный, прекрасно подвёл итоги выборов, но, всё же, лучше бы он в том своём выступлении накануне выборов промолчал про Скрипаля. А то ведь Навальный ещё и убийство Литвиненко вспомнил, считая смерть Литвиненко основным доказательством того, что и Скрипаля убило ФСБ.

Поэтому вынужден напомнить несколько подробностей об отравлении полонием Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Навальный (смотрите его помянутый ролик https://www.youtube.com/watch?v=x1ddm_8l1x0&list=PLMnzjxOFrGPkaFwOSYnUbRHaVgRlaRxa-&index=1&t=0s сами) рассказывает своим слушателям, что непосредственным убийцей Литвиненко был тупой Луговой, который везде «наследил» полонием - в самолёте, в котором он вёз полоний из Москвы, в гостинице, в туалете ресторана, за чайным столиком. Как понятно из рассказа Навального, Навальный под умным словом «наследил» имеет в виду, что Луговой вез полоний в открытом ведре, расплескал его в самолёте, натопал в луже ножищами и потом оставлял следы своих ног в указанных местах. Луговой, одним словом, дурак! Что с него, прости господи, возьмешь? - констатирует юрист Навальный.

Сначала немного о полонии. Это радиоактивный металл, который сам или в соединениях излучает не гамма, а альфа (α) излучение. А поскольку пробег α-частиц в воздухе не превышает 10 см, то у таких радиоактивных веществ есть свойство: «Достаточно поместить чистый α-излучатель в герметичную упаковку со стенками не толще, чем лист бумаги (главное, чтобы радиоактивный препарат из него «не высыпался»), обнаружить его излучение не смогут и более чувствительные устройства, такие, например, как полупроводниковые или сцинтилляционные детекторы. Последние могут помочь зафиксировать альфа-излучение, если они будут находится в непосредственной близости от «открытого» источника радиоактивного загрязнения». http://nuclphys.sinp.msu.ru/polonium/index.html

То есть, для убийцы яд на основе полония полностью безопасен, если убийца запакует этот яд в герметичную упаковку, к примеру, запаяет в полиэтилен. Никаких следов полоний не оставит.

А как же тогда «следят» полонием?

Дело в том, что соединения полония саморазогреваются и переходят в аэрозольное состояние - в состояние мельчайших капелек. И когда жертва выпила соединение полония или его касалась, то дыханием самой жертвы, касанием заражёнными частями тела и одежды, жертва может оставлять следы в местах своего пребывания и на своих собеседниках. Это как заражение гриппом от больного гриппом. То есть «следы» полония начинают оставаться только с момента, когда убийца вскрыл пакет или ампулу с полонием, и дал его съесть или выпить жертве. Таким образом, следы полония показывают не путь полония к жертве, а путь жертв после отравления, а отравление полонием произошло в том месте, до которого следы полония не обнаруживаются.

Теперь о передвижениях Литвиненко 1 ноября 2006 года - в тот день, когда он был отравлен.

Юрист Навальный мог это посмотреть в Википедии, я же добавил и источник, компетентный в отравлениях https://otravlenye.ru/vidy/izlucheniya/posledstviya-otravleniya-poloniem-210.html#__-210.

Итак. Википедия передаёт официальные сообщения Скотланд-Ярда: «В 14 часов Александр Литвиненко пообедал в суши-баре «Itsu[en]» с итальянцем Марио Скарамеллой».

Интересный человек этот Скарамелла: «24 декабря в Неаполе Скарамелла был арестован сотрудниками итальянской прокуратуры, ему инкриминируются: дача ложных показаний по делу о предполагаемой незаконной транспортировке радиоактивного урана в Сан-Марино, разглашение служебной тайны, торговля оружием», - свидетельствует всё та же Википедия.

Итальянец во время обеда с Литвиненко вёл себя странно: «Во время встречи в суши-баре Скарамелла вёл себя нервно, пил только воду и ничего не ел». А вот Литвиненко (по его словам уже в больнице), хорошо поев, сразу же после этого обеда с Скарамеллой почувствовал себя плохо, но, всё же, поехал в офис к Березовскому, и там тоже отметили, что Литвиненко плохо себя чувствует: «Литвиненко вёл себя неадекватно и был взвинчен».

После Березовского, около 16 часов, Литвиненко поехал на встречу с прилетевшим в Лондон на футбольный матч ЦСКА - «Арсенал» своим старым приятелем Луговым, который пришёл на встречу со своим попутчиком Ковтуном. Именно на этой встрече, считается, что Луговой подсыпал в чай Литвиненко полоний, и этим отравил Литвиненко. Однако все свидетели видели только то, что они встречались и пили чай в ресторане гостиницы. После чего Литвиненко поехал домой, где его стошнило, он начал сам промывать себе желудок, но, в конце концов, вызвал «скорую» и был помещён в больницу, в которой спустя три недели умер.

Если Литвиненко был отравлен Луговым в ресторане гостиницы, где по легенде полоний был подсыпан в чай, то тогда во всех местах, которые посетил Литвиненко до 16 часов, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЕДОВ ПОЛОНИЯ. Не так ли, юрист Навальный?

А как на самом деле? А на самом деле следы полония были найдены не в том самолёте, в котором Литвиненко и Ковтун прилетели в Лондон. Отнюдь.

А в:

- номере итальянца Скарамеллы;

- на этом итальянце;

- в офисе Березовского;

- в ресторане, в котором Литвиненко пил чай с Луговым и Ковтуном;

- на жене Литвиненко;

- в аэропорту Хитроу, с которого Литвиненко и Ковтун улетали из Англии;

- в самолёте, в котором Луговой вылетал из Лондона в Москву;

- на Ковтуне;

- в гостинице в Германии, в которой жил Ковтун после Лондона.

Кроме того, жена Литвиненко и Ковтун ещё и отравление полонием получили.

Таким образом, следы полония ведут не в Лондон, а ИЗ ЛОНДОНА.

Из номера итальянца, нелегально торгующего радиоактивными материалами и оружием, следы полония ведут в Москву. И это только то, о чём сообщила миру британская полиция, и то, что есть в Википедии.

Кстати, о доступности полония: «Список стран, которые занимаются производством полония-210, весьма широк – в него входит и Северная Корея, и Израиль, и ряд других стран, среди которых Россия». Отметим в этом списке не Россию, а Израиль. И далее: «Полоний также используется в устройствах для снятия статического электричества. В некоторых устройствах такого рода может содержаться полоний с активностью до 500 мкКи (около 0.1 микрограмм). Этого количества теоретически достаточно, чтобы убить 5000 человек. …Так можно приобрести источник 210Po с активностью 0.1 мкКи (микрокюри) за $69. Источник с такой активностью испускает 3700 частиц в секунду. Масса же 210Po в таком источнике около 2·10-11 г»http://nuclphys.sinp.msu.ru/polonium/index.html. Ну и зачем же из России везти этот полоний, если в самом Лондоне за 69 долларов можно приобрести прибор, в котором полония (по массе) на две смертельные дозы? Или прибор (цена не указана), в котором полония на 5000 смертельных доз?

И что - уму юриста эта информация ничего не говорит?

Секретные доказательства вины

А вот этот момент хочу подчеркнуть, поскольку и в правосудие Рашки он уже внедрён.

Хорошо, Навальный гуманитарий и всё сказанное выше о технических вопросах ему не понятно, ну, а юрист он…

Но ведь Навальный был подсудимым и должен был видеть, что его, перед тем, как обвинять в суде, ознакомили со всеми материалами дела. И без этого ознакомления, ни суд, ни приговор невозможны.

В деле с Литвиненко «англичанка» приговорила Рашку быть виновной в смерти Литвиненко - это итог, это приговор. Но возникает естественный вопрос: а «англичанка» перед этим приговором ознакомила Рашку с материалами дела по отравлению Литвиненко?

Ага, разбежалась «англичанка»! Вот сетует помянутый мною выше сайт, специализирующийся на помощи в отравлениях: «Но по непонятным причинам британское правительство отказалось выдавать заключения судмедэкспертизы, результаты вскрытия и другие документы расследования российской стороне». Это как понять?? Что в этом секретного?

Для «англичанки» это обыкновенно. Википедия сообщает:

«17 мая 2013 года коронер сэр Роберт Оуэн, возглавлявший подготовку к процедуре дознания (inquest) по делу о гибели Александра Литвиненко в Великобритании, удовлетворил прошение министра иностранных дел Хейга не принимать к рассмотрению секретные материалы, свидетельствующие о том, что убийство Литвиненко было совершено российскими государственными органами… сэр Роберт в своём постановлении отметил, что секретные свидетельства, которыми располагает британское правительство, устанавливают в предварительном порядке (prima facie case) виновность российского государства в гибели Литвиненко. …Роберт Оуэн сообщил, что британские власти отклонили его просьбу о проведении по делу Александра Литвиненко вместо дознания открытого разбирательства, которого добивались его семья и друзья».

Я в начале этой работы напомнил, что глава будущей спецслужбы Великобритании полковник Эдвардс, ещё в начале прошлого века, предоставив Парламенту список вымышленных шпионов, в ответ на требования доказать, что это действительно шпионы, а не вымышленные люди, нагло заявил, что доказательства секретны. И, как видите, за более чем 100 лет ничего не поменялось: «англичанка» приговаривает быть преступниками, кого захочет, даже не рассматривая их дела в суде. Поскольку доказательства «секретны».

А если сослаться на секретность невозможно, то человека просто убивают без суда, чтобы не выносить оправдательный приговор, как убили прямо в Гаагском «трибунале» Милошевича, так его и не оправдав.

Кстати, Навальному лучше бы не вспоминать про аналогию в деле Литвиненко и по другой причине. Это ещё в 2006 году в отравлении полонием можно было видеть только «длинную руку Москвы». Но не сегодня! Ведь уже с 2011 года стало известно, что за два года до убийства Литвиненко, в 2004 году полонием был отравлен Ясир Арафат - главный враг Израиля. Полонием! Правда, ФСБ к этому делу не припутывают, поскольку у Израиля полония и без Рашки хватает.

Так, что и в деле Литвиненко уместно поговорить не только о руке Москвы, но и длинных костлявых руках еврейской мафии. Литвиненко был человеком Березовского, а еврей Березовский в тот момент дрался за деньги с евреями Абрамовичем и Гусинским. А в драке еврейской мафии между собой, ФСБ, с её кадрами (трусливо предавшими СССР) вообще ничего не значит.

В результате прочту уже надоевшую мне самому, но необходимую в данном случае мантру:

- я ненавижу кремлёвский фашистский режим, но при таких фактах обвинять этот режим в отравлении Литвиненко - это потерять к себе уважение.

А ты меня уважаешь?!

В связи с отравлением Скрипаля хорошо видно нескрываемое презрение Запада к Рашке. Такого не было даже во времена холодной войны, даже во времена Советской России 20-30-х годов прошлого века, когда «англичанка» планировала и финансировала против России интервенции, заговоры и убийства её вождей. СССР боялись - это да, но презирать??

Эти предложения из Лондона России «заткнуться», этот отказ принять Лаврова в Лондоне, этот отказ допустить консула в госпиталь к дочери Скрипаля, этот отказ послов США, Китая и ФРГ явиться в МИД России для объяснений по делу Скрипаля…

Да они к лидерам африканских государств относятся с большим уважением!

И поведение Трампа ясно показывает, что ему отвратна сама мысль общаться с артистом, а не настоящим президентом, - с артистом, загримированным под Путина и находящихся под руководством тайных кукловодов. Кукловодов путина Трамп, безусловно, сразу же поздравил с победой их артиста на выборах (кукловоды - это люди США), а победившего на выборах артиста поздравлять отказался. Из Европы только Меркель прислала поздравительную телеграмму, да Макрон из Франции чего-то сказал в телефонном разговоре. Вся остальная Европа путина не поздравила - побрезговала.

Лавров и Захарова прыгают - мы, де, ядерная держава, с нами так нельзя! Заткнись, «ядерная держава»! Ведь уже и о силе НАТО речь не идёт, Великобритания и сама с Россией справится при необходимости, даже если путин лично притащит на верёвке к берегам Англии авианосец «Адмирал Кузнецов».

«Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил расходы России и стран НАТО на вооруженные силы, - сообщает «Интерфакс».

По его словам, военный бюджет России сбалансирован и в 2018 году составит 46 миллиардов долларов, или 2,8 процента ВВП. «При этом в США военный бюджет превысит 700 миллиардов долларов, в Великобритании составит порядка 60 миллиардов долларов, а во Франции и Германии — по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни», — сказал Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина.

Военные расходы в дальнейшем будут уменьшаться, отметил Путин и призвал военных опираться на интеллект, дисциплину и организованность».

Опора на интеллект - это круто! Это весь Запад заставит обмочиться, только не понятно - то ли от страха, то ли от хохота.

Этот ваш интеллект уже лет 30 Россию спасает и уже до ручки её доспасал.

Старая сука «англичанка»

Навальный ошибается, когда считает, что политику думать не надо, а надо только «гнать и гнать волну» против своего политического противника. Да, упорство в любом деле необходимо, и упорство Навального в борьбе с Кремлём похвально, и я считаю его на сегодня единственной реальной оппозиционной силой из всей, ещё не продавшейся режиму оппозиции. Но русский народ неспроста ввёл поговорки: «Заставь дурака богу молится, так он и лоб разобьёт» или «Дал бог дурной кобыле хвост, так она себе бока поотбивала». Уж если считаешь вопли Лондона о Скрипале полезными для борьбы с Кремлём, то лучше помолчи - пусть Лондон сам брешет, а ты не измазывайся в британской брехне.

Ведь кто сказал, что подлость и беспринципность отличает только Кремль?

Да во всей мировой истории самые подлые и лживые мерзавцы - это элита англосаксов. Это англосаксы, болтая о человеколюбии, вырезали почти всё коренное население Северной Америки (сравните это с Аляской, колонизируемой Россией, или с Южной Америкой, которую заселяли испанцы и португальцы). Это «англичанка» непрерывно болтала о гуманизме во время Англо-бурской войны, а сама в Южной Африке настроила концлагерей, в которых умертвила голодом и болезнями четверть заключенных женщин и детей буров!

И так было всегда, - эта лживая беспринципность англосаксов удивляла даже такого виртуоза лжи, как Гитлер, о чём он пишет уже в «Майн кампф». А начальник внешней разведки службы безопасности гитлеровской Германии Шелленберг вспоминал, что когда перед верхушкой Рейха встал вопрос о том, кому сдаться (с кем пойти на переговоры) - русским или англо-американцам, - шеф Гестапо Мюллер ему говорил: «Видите ли, говоря с русскими, всегда ясно, как обстоят дела: или они вам снимут голову, или начнут вас обнимать. А эта западная свалка мусора все толкует о Боге и других возвышенных материях, но может заморить голодом целый народ, если придёт к выводу, что это соответствует её интересам».

Мне очень нравится своими иными качествами Черчилль, и я не раз об этом писал! Но я не забывал, что это Черчилль беспринципно лгал в деле Рудольфа Гесса и в деле с караваном PQ-17, ведь это Черчилль начал холодную войну и блокаду СССР, хорошо зная, что СССР наиболее нуждается в помощи как наиболее пострадавшая в войне страна - хотел «заморить голодом целый народ». Это Черчилль не дал объединить обе Германии в нейтральное, хорошо вооружённое и ни от кого не зависящее государство в 1952 году, как это предложил Сталин.

Это «англичанка» энергично участвовала в уничтожении СССР в 1991 году, ведь это Тэтчер цинично назвала СССР «Верхней Вольтой с ракетами» и поставила задачу на территории СССР вместо 300 миллионов населения оставить 15.

Да, у англосаксов множество выдающихся, завидных для нас качеств - этого у них не отнимешь. Но о подлости англосаксов тома можно писать.

Как политик может это не учитывать?

Подумаешь - предателя убили! Да «англичанке» это как два пальца об асфальт! Не хочу удлинять эту работу, поэтому соответствующую цитату свидетельств агента МИ-6 Томлинсона даю в постскриптуме.

Англосаксы гордятся своей подлостью!

Хороший пример этой гордости дан в американском фантастическом фильме «Интерстеллар». Говоря правду о том, что полётов американских астронавтов на Луну в 70-х годах ХХ века не было, американские герои этого фильма не стыдятся этой лжи, а гордятся ею! В фильме утверждается «что полёты «Аполлонов» были имитацией, чтобы разорить Советский Союз. …это блестящий образец пропаганды, чтобы русские обанкротились, вкладывая безумные средства в создание ракет и других бесполезных аппаратов». И ведь в фильме это гордое откровение вложено не в уста каких-нибудь циничных политиков, нет! Это вписано в школьные учебники будущей США! То есть, начиная с детских лет американцы должны гордиться подлостью и случаями обмана США всего мира - во, какие мы, американцы, крутые! А то, что это был обман в первую очередь самих граждан США (это их деньги были растрачены), то это чепуха по сравнению с величие самого подвига брехни о высадке на Луне! Не подвига высадки на Луну, а ПОДВИГА БРЕХНИ!

У русских выражению «англичанка гадит» уже пара сотен лет, и это ведь не оговор - это наблюдение не на пустом месте взялось.

Да, англосаксы, умны, храбры, изобретательны и Великобританию хорошо иметь союзником, порою просто необходимо иметь её союзником, особенно когда фашисты захватили твою Родину и необходимо от этих фашистов освободиться. Но нужно понимать, что «англичанка» это такой союзник, который в любой момент тебе нагадит, и ещё и гордиться этим будет!

Мне скажут - как же настоящий оппозиционер может отказаться от дела со Скрипалём, если «англичанка» в этом деле катит бочку на Кремль и на ФСБ? Ведь враг моего врага - мой друг! Да - это так, но что - у Кремля и ФСБ реальных «заслуг» перед народом России не осталось?? Британская бочка брехни потребовалась?

Навскидку! В.В. Путин исчез в начале 2000-х. Роль президента исполняют неизвестные лица, загримированные под Путина, а это преступление «Захват власти»! И это преступление - подследственность ФСБ. ФСБ хоть один звук издала, чтобы это преступление пресечь? А ведь доказательств даже в Интернете полно. А «англичанка»? Тоже ноль! А ведь поднять шум по поводу артистов вместо президента, куда более эффективно, чем брехливый вой про убийство какого-то Скрипаля - предателя, которых англичане презирают.

Нет, в случае со Скрипалём политическим «аналитегам» не на Кремль необходимо смотреть, а пробовать понять, зачем «англичанка» подняла вой? Чего она хочет?

Что случилось?

Что касается британских спецслужб, то с ними всё понятно, - им такой вой против Рашки необходим для увеличения государственных ассигнований на свою сладкую жизнь.

Напомню, – 11 сентября 2001 года спецслужбы США в Нью-Йорке и Вашингтоне устроили грандиозный теракт, списав его на мусульман. Этот теракт пролился золотым дождем на генералов спецслужб и армии США, поскольку сразу же после 11 сентября спецслужбы США (к своим обычным 30) получили еще 10 млрд. долларов на усиление борьбы с терроризмом. А спустя год правительство США создало в системе своих спецслужб новую структуру численностью 170 000 человек и с бюджетом 37 млрд. долларов для координации усилий всех разведывательно-охранных ведомств. Одновременно, Конгресс США, добавив 40 млрд. к бюджету Пентагона, разрешил ему войнушку в Афганистане без военной победы с обычной растратой оружия и техники. Представляете, сколько генеральских вакансий открылось! В итоге на тот момент 25 стран с наибольшим военным бюджетом — от России, Китая, стран НАТО и т.д. до Аргентины, с её тремя миллиардами долларов военного бюджета, — тратили на свои вооружённые силы меньше, чем один Пентагон! У «англичанки», как видите, размах несравнимо меньше, но, всё же, и Скрипаль им фунтов стерлингов добавит.

Со спецслужбами всё ясно, но вот что надо Мэй и Джонсону? Они чего прыгают? Это вопрос?

В любом случае, ничего хорошего для народа России в этих воплях со Скрипалём не видно, и менять артистов в роли Путина на реального отвечающего за свою деятельность человека в качестве президента России, «англичанка» явно не собирается.

Даже менять путина на Навального.

Поэтому сегодня это Навальный за счёт своего авторитета поддерживает «англичанку», а не она его.

Иногда ответ может быть спрятан на поверхности - Мэй и Джонсон могут вопить просто из-за собственной дебильности. Ведь в политике застой, говорить не о чём, а тут подвернулась безобидная и безответная Рашка. Как упустить такой случай продемонстрировать гражданам Великобритании в деле их безопасности свой «энтузизизм»? А как же - Россия напала на Великобританию, применив отравляющие вещества!

А могут и по более осмысленным причинам.

У Великобритании, в связи с выходом из ЕС, большие проблемы с деньгами. Так может «англичанка» хочет поживиться деньгами, украденными российскими уродами и спрятанными в Лондоне?

А, может, «англичанка», под соусом убийства Скрипаля, как-то хочет надавить на кукловодов в Кремле с тем, чтобы этим увеличить объём своего грабежа России?

Может и так…

Однако есть и ещё версия.

А если это давление не на Кремль, а на своих, западных избирателей?

Ведь это давление было начато в преддверии 19 марта - когда западный избиратель узнал о трогательном единстве народа Рашки с фашистом путиным? А если Мэй и Джонсон убийством Скрипаля накануне выборов вознамерились показать западному избирателю, что это не просто путин - это народ Рашки на территории Англии травит газом кого захочет? «Вы же видели - как бы говорят Мэй и Джонсон - путин Скрипаля с дочерью отравил, в российское быдло бросилось на избирательные участки голосовать за путина!».

Тут ведь так. Если бы накат Мэй и Джонсона был только на путина, то тогда пресса Англии уделяла бы внимание только путину. А в этом деле даже сам Навальный заметил странность - оказывается, на явно угрожающее хвастовство путина своими «вундервафлями» во время послания Совету Федерации, в Англии никто не обратил внимания на его «сарматы». Кому, нахрен, этот путин с его угрозами нужен? И после этих угроз Кремля Западу, главной темой британской прессы была не тема российских «вундервафель», а тема обильного снегопада в Англии. Сугробы - это да, это проблема!

Ну и как тогда понять, что покушение на убийство предателя, которое ещё надо постараться связать с Кремлём и путиным, вызвало невиданный шквал негодования в британской прессе?

И, что интересно, информационные поводы в деле Скрипаля буквально отсасываются из пальца. Вот, к примеру, чтобы установить тип отравляющего вещества, британский суд разрешил взять пробы крови у находящихся, якобы, в коме Скрипаля и его дочери. А как же! Восхищайтесь - суд разрешил! Потерпевшие же сами разрешить это врачам не могли, вот суд вместо них и разрешил!

Вот для каких дебилов эта новость?

А при авариях, когда потерпевший без сознания, а ему нужно вливать кровь (что не возможно без установления группы крови и без отбора её для анализа), британские врачи как - в суд бегут? Мало этого, а почему у того пресловутого полицейского, который, якобы, тоже отравился, пробу крови не взяли?

Как видите, англичанам не дают и не дают забыть о деле Скрипаля, но почему??

Нет, тут целью является не Кремль, тут целью является народ России, показавший своё единство с фашистами Кремля.

Ведь доказательством того, что в России весь народ такие же фашисты, как и путин, можно сплачивать британцев вокруг правительства. Аналогия: в 1940-1945 годах англо-американская авиация (да и советская пробовала) безжалостно бомбила мирных жителей Германии - ведь эти жители поддерживали Гитлера, убивающего англичан! Так чего было жалеть немцев?

Так чего теперь, после убийства Скрипаля, гражданам стран Запада жалеть российское быдло?

Версии, версии, версии…

Но, считаю, что политику от брехни надо вообще держаться подальше, а в таком деле помогать «англичанке» - ну никак не стоит!

P.S. Из книги Р. Томлинсона «Большой провал»:

«Вскоре после моего возвращения из Белграда Ник Фиш, офицер из секции планирования операций и помощник Щеголя, вызвал меня к себе.

– Не хочешь ли поработать над моим планом физической ликвидации Слободана Милошевича? – спросил он меня так небрежно, словно интересовался моим мнением о результатах прошедших в выходные крикетных матчей.

– Э, нет, брось! Я на такие розыгрыши не покупаюсь, – отмахнулся я, полагая, что Фишу просто захотелось меня подразнить.

– А почему бы и нет? – спросил он, явно задетый моей недоверчивостью. – Мы ведь сговорились с янки убрать Саддама в ходе войны в Заливе, а во время Второй мировой наша SOE строила планы устранения Гитлера.

– Да, но оба они были вполне легитимными целями в условиях военного времени, – возразил я. – А с Сербией мы не воюем, да и Милошевич – гражданский лидер. Он не может быть вашей целью.

Но на Фиша мои слова не произвели впечатления.

– Еще как может, и, кстати, такое уже бывало в прошлом. Я обговорил это с нашим Санта-Клаусом там, наверху. – Он пренебрежительно мотнул головой в сторону кабинета Бидда на десятом этаже. Фиш вечно со всеми конфликтовал, даже с седовласым весельчаком – начальником отдела безопасности операций.

– Он рассказал мне, что мы пытались пришить Ленина в 1911 году, но какой-то алкаш в последний момент все разболтал, и премьер-министр – тогда это был Асквит – наложил на операцию запрет. – Фиш был этим фактом заметно расстроен. – Санта-Клаус держит документы по этому поводу у себя, но под замком. По крайней мере, мне он их не показал. Они, как я понял, все еще более секретны, чем пижама, в которой спит Папа Римский.

Совершала ли когда-нибудь МИ-6 убийства гражданских лиц в мирное время? Этот вопрос некоторые из нас обсуждали между собой на учебе по программе IONЕС, но никто тогда не решился задать его ни одному из инструкторов. То была запретная тема, на которую инструкторы не распространялись, а курсанты воздерживались от вопросов.

…Я не слишком серьезно отнесся к предложению Фиша, но уже несколько дней спустя, когда я снова оказался в его офисе, чтобы согласовать финансовый отчет по белградской поездке, он небрежно бросил передо мной пару листов бумаги.

– Вот, прочти-ка это.

Двухстраничный меморандум был озаглавлен: «Предложения по физической ликвидации сербского президента Слободана Милошевича». Желтая сопроводительная карточка, прикрепленная к нему, означала, что это официальный документ, а не простой черновик. С правой стороны карточки в колонку были указаны те, кому надлежало направить копию: Щеголь, С/СЕЕ, MODA/SO (это был майор SAS, прикомандированный к МИ-6 для координации) и H/SECT, личный секретарь самого Шефа. Для начала я взглянул на дату в левом верхнем углу и, убедившись, что это не первое апреля, сел в гостевое кресло рядом с заваленным бумагами столом Фиша и углубился в чтение. Первую страницу Фиш потратил на доказательства необходимости убийства Милошевича при помощи ссылок на его дестабилизирующую идею построения Великой Сербии, его тайную и противозаконную поддержку Радована Караджича и его план геноцида в отношении албанского населения Косова. Вторая страница содержала собственно схему организации убийства.

Фиш предлагал три варианта, рассуждая о достоинствах и недостатках каждого из них. Первый предусматривал использование нашего спецназа для обучения и снабжения оружием полувоенной группировки сербских диссидентов, чтобы ликвидировать Милошевича их руками. Достоинство этого плана Фиш видел в том, что нам легко было бы откреститься от причастности к нему, а недостаток в том, что такую операцию невозможно проконтролировать. Согласно его второму предложению, группа спецназовцев должна была проникнуть в Сербию и убрать Милошевича с помощью бомбы или выстрела из засады. Этот план, по мнению Фиша, имел высокие шансы быть осуществленным, но, если случится непредвиденное, отрицать свою причастность будет невозможно. Третий вариант заключался в том, чтобы устроить Милошевичу автомобильную аварию со смертельным исходом. Для этого можно было использовать, например, его участие в Международной конференции по проблемам бывших республик Югославии (ICFY), проходившей в Женеве. План Фиша предусматривал использование специального стробоскопического (импульсного) ружья, яркая вспышка которого ослепит и дезориентирует водителя машины Милошевича, когда его кортеж будет находиться в туннеле. Преимущества катастрофы именно в туннеле, писал Фиш, заключались бы в малом количестве случайных свидетелей происшествия. Кроме того, повышалась вероятность гибели участников аварии.

– Ты просто спятил, – пробормотал я, возвращая ему документ. Поражали неслыханные дерзость и жестокость задуманного Фишем. Между тем он самым серьезным образом собирался сделать в МИ-6 карьеру и не стал бы выходить на начальство с подобными предложениями из чистого легкомыслия. – Этого никто не одобрит, – добавил я.

– Много ты знаешь! – бросил в ответ Фиш, глядя на меня снисходительно, как на школьника, который только-только начинает постигать жизнь.

Больше об этом плане я ничего не слышал да, собственно, и не рассчитывал услышать, независимо от того, как на него прореагировали наверху. Ведь список посвященных, скорее всего, сократили бы до Шефа, С/СЕЕ, Р4, и MODA/SO. Даже Фиша, и того исключили бы, по всей вероятности, уже на самой ранней стадии детальной разработки операции. Соответствующие бумаги ушли бы в аппарат министра иностранных дел, чтобы заручиться политической поддержкой, и уже затем MODA/SO и спецназ начали бы непосредственную подготовку к реализации плана. Впрочем, если и была сделана попытка провести эту операцию, то цель ее явно не была достигнута, и Слободан Милошевич продолжал жить и править страной еще немало лет».