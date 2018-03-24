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Московский листок

Почему забился в истерике Максим Шевченко?

Опубликовано 24.03.2018 в разделе комментариев 2

Поскольку кремлевский пропагандист Максим Шевченко сорвался на бабскую истерику и откровенную ложь? Он не принял нашего приглашения поговорить в студии. Отвечаем на его исступленные выкрики и ложь попунктно.

Из питерской студии вещает Юрий Нерсесов («АПН Северо-Запад»).

- Где придворный щелкопер Шевченко нагло врет? - Почему у него всегда виноваты русские, а кавказцы и мусульмане – всегда белые и пушистые?

- Выступает ли он сторонником исламизации РФ?

- Почему он замалчивает этническую чистку в Чечне и называет ветеранов Первой Чеченской «ельцинскими бандитами»?

- Какой бред этот мозгокрут несет о восстании в Донбассе?



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Всего комментариев к статье: 2
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Максим Стоялов написал 24.03.2018 01:19
Цирк.
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у Максима Шевченко критические дни,а вы его распросами мучаете
вообще максу написал 24.03.2018 00:16
пора галоперидолом лечиться
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