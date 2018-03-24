Почему забился в истерике Максим Шевченко?

Поскольку кремлевский пропагандист Максим Шевченко сорвался на бабскую истерику и откровенную ложь? Он не принял нашего приглашения поговорить в студии. Отвечаем на его исступленные выкрики и ложь попунктно.

Из питерской студии вещает Юрий Нерсесов («АПН Северо-Запад»).

- Где придворный щелкопер Шевченко нагло врет? - Почему у него всегда виноваты русские, а кавказцы и мусульмане – всегда белые и пушистые?

- Выступает ли он сторонником исламизации РФ?

- Почему он замалчивает этническую чистку в Чечне и называет ветеранов Первой Чеченской «ельцинскими бандитами»?

- Какой бред этот мозгокрут несет о восстании в Донбассе?