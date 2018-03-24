Почему забился в истерике Максим Шевченко?

Поскольку кремлевский пропагандист Максим Шевченко сорвался на бабскую истерику и откровенную ложь? Он не принял нашего приглашения поговорить в студии. Отвечаем на его исступленные выкрики и ложь попунктно.
Из питерской студии вещает Юрий Нерсесов («АПН Северо-Запад»).
- Где придворный щелкопер Шевченко нагло врет? - Почему у него всегда виноваты русские, а кавказцы и мусульмане – всегда белые и пушистые?
- Выступает ли он сторонником исламизации РФ?
- Почему он замалчивает этническую чистку в Чечне и называет ветеранов Первой Чеченской «ельцинскими бандитами»?
- Какой бред этот мозгокрут несет о восстании в Донбассе?
Максим Стоялов написал 24.03.2018 01:19
вообще максу написал 24.03.2018 00:16