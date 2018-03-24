Путин поздравил народ с избранием себя

ЦИК РФ подвел официальные итоги выборов президента России - на новый шестилетний срок переизбран Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей при явке 67,5%. Представляете?! Такая вот неожиданность.

После оглашения окончательных итогов голосования Путин выступил со специальным телеобращением к россиянам. Он подчеркнул, что в выборах приняли участие свыше 73 млн граждан страны, более 56 млн из которых поддержали его кандидатуру. "Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", - сказал Путин, поблагодарив сограждан за оказанное доверие. Хотя кто еще кому больше оказывает?

Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, что поволил за себя проголосовать.

Здорово, наверно, быть Путиным!

Зарплаты который год падают, и нет оснований полагать, что когда-нибудь в обозримом будущем начнут расти. Растут цены, дорожают услуги ЖКХ и бензин, становится платным то, что совсем недавно было еще даром - парковки и проезд по дорогам, медицина и образование. Даже копейку из банкомата - и то теперь с комиссией.

Недавно в случае внутренних проблем говорили, зато, мол, во внешней политике сплошные достижения... Теперь, оказывается, вот-вот нам войну объявят, такие у нас "успехи".

И все равно - наш народ голосует за Путина! Ну прям как в песне... Так еще и в очереди стоит, чтоб проглосовать. На Чукотке, говорят, сквозь пургу и метель прорывались к участкам. В богадельнях, дурдомах и СИЗО уже к обеду было сто процентов - видимо, там самые благодарные президенту граждане.

В общем, больше половины всех избирателей поддержали Путина. Чуть-чуть, но больше половины. Всего 108 миллионов, а 56 за Путина.

Наверно, теперь можно объявить, что в следующий раз голосовать не нужно - и так же все ясно. Ну или упростить задачу - одобряете, чтобы Путин оставался на своем посту следующие 6 лет? Одобряем! И все, достаточно... А то всякие там кандидаты, шумят, хулиганят... Не солидно как-то. А так все ясно - в бюллетене один Путин, а другого не надо.

Да мы двоих и не прокормим...

Анатолий Баранов