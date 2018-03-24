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Московский листок

Путин поздравил народ с избранием себя

Опубликовано 24.03.2018 в разделе комментариев 4

путин выборы
Путин поздравил народ с избранием себя

ЦИК РФ подвел официальные итоги выборов президента России - на новый шестилетний срок переизбран Владимир Путин, получивший 76,69% голосов избирателей при явке 67,5%. Представляете?! Такая вот неожиданность. 

После оглашения окончательных итогов голосования Путин выступил со специальным телеобращением к россиянам. Он подчеркнул, что в выборах приняли участие свыше 73 млн граждан страны, более 56 млн из которых поддержали его кандидатуру. "Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны", - сказал Путин, поблагодарив сограждан за оказанное доверие. Хотя кто еще кому больше оказывает?

Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, что поволил за себя проголосовать.

Здорово, наверно, быть Путиным!

Зарплаты который год падают, и нет оснований полагать, что когда-нибудь в обозримом будущем начнут расти. Растут цены, дорожают услуги ЖКХ и бензин, становится платным то, что совсем недавно было еще даром - парковки и проезд по дорогам, медицина и образование. Даже копейку из банкомата - и то теперь с комиссией.

Недавно в случае внутренних проблем говорили, зато, мол, во внешней политике сплошные достижения... Теперь, оказывается, вот-вот нам войну объявят, такие у нас "успехи".

И все равно - наш народ голосует за Путина! Ну прям как в песне... Так еще и в очереди стоит, чтоб проглосовать. На Чукотке, говорят, сквозь пургу и метель прорывались к участкам. В богадельнях, дурдомах и СИЗО уже к обеду было сто процентов - видимо, там самые благодарные президенту граждане.

В общем, больше половины всех избирателей поддержали Путина. Чуть-чуть, но больше половины. Всего 108 миллионов, а 56 за Путина.

Наверно, теперь можно объявить, что в следующий раз голосовать не нужно - и так же все ясно. Ну или упростить задачу - одобряете, чтобы Путин оставался на своем посту следующие 6 лет? Одобряем! И все, достаточно... А то всякие там кандидаты, шумят, хулиганят... Не солидно как-то. А так все ясно - в бюллетене один Путин, а другого не надо. 

Да мы двоих и не прокормим...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
тимур написал 24.03.2018 01:50
Грабь и правь, переназначай сам себя и по наезженной, правь и грабь, других целей ботексная личинка не воспринимает.
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"Ja" dem Fuhrer! "Да" - вождю!
агитка перед референдумом 1934г. в Германии написал 24.03.2018 01:25
А все уже было.
.
"Идут бараны,
Бьют в барабаны,
А в барабанах
шкуры баранов!"
Б.Брехт
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Вовке далеко до Гитлера. Референдум 1934г. по вопросу об объединении государственных постов
президента и главы правительства Германии написал 24.03.2018 01:11
"Должность президента Германии объединяется с должностью государственного канцлера. Вследствие этого прежние права президента Германии переходят к вождю и государственному канцлеру Адольфу Гитлеру. Он самостоятельно назначит заместителя. Соглашаешься ли ты, германский мужчина, и ты, германская женщина, со вводимой этим законом системой управления?"
.
ДА - 89,93 %
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(без названия)
!!!!TOTTOTQ!BOG--TOT!!!&&& написал 24.03.2018 00:43
"И все равно - наш народ голосует за Путина!"
- А за кого еще голосовать? То таки за "опопозицию? Таки в этой опопозиции - таки сплошные ублюдки... То таки да...
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