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Московский листок

Памфилова посоветовала рассказавшим о фальсификациях на выборах журналистам уехать домой

Опубликовано 24.03.2018 в разделе комментариев 1

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посоветовала журналисткам агентства Reuters Марии Цветковой и Полине Никольской, рассказавшим о нарушениях на выборах президента России, ехать наблюдать за выборами "в свою страну", сообщает РБК.

На заседании в Центризбиркоме журналистки сообщили о возможности двойного голосования по системе «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать по месту пребывания без посещения избирательных комиссий.

Цветкова заявила, что они с Никольской подали по два заявления для голосования по месту пребывания. «Но мы не голосовали дважды. Мы пришли, проголосовали по специальному заявлению и потом, чтобы проверить, есть ли мы в списках на других участках, мы пришли и проверили. Мы в списках были, нам было предложено проголосовать», — рассказала журналистка.

При этом Цветкова подчеркнула, что голосовать второй раз они с коллегой не стали. Но в то же время отметила, что вместе с коллегой «своими глазами видела», как другие избиратели голосовали более одного раза. Журналистка спросила у членов Центризбиркома, специально ли эту систему ввели перед президентскими выборами.

В ответ Памфилова предложила журналисткам «поехать в вашу страну, поснимать там выборы в каких-нибудь глубинках, а потом сравнить вашу систему, закрытую и непрозрачную, с нашей».

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев обвинил журналисток во лжи и совершении административного правонарушения.

«Вы соврали, написав, что вы не подавали заявление через портал госуслуг, вы умышленно совершили правонарушение; мы проверим, довели ли вы его до конца, голосовали ли вы второй раз», — заявил зампредседателя ЦИК.

О возможности проголосовать несколько раз через систему «Мобильный избиратель» еще до начала выборов заявили сторонники оппозиционера Алексея Навального. Тогда в ЦИКе им заявили, что по системе «Мобильный избиратель» проголосовать можно только один раз вне зависимости от того, сколько заявлений получено.

В день выборов наблюдатель от партии «Яблоко» Павел Мельников заявил, что ему удалось, в качестве эксперимента, получить два заявления по системе «Мобильный избиратель» и дважды проголосовать на выборах вопреки заверениям Центризбиркома. Мельников проголосовал в московском районе Митино и подмосковном Одинцово. В ЦИКе действия Мельникова назвали нарушением и обратились в правоохранительные органы.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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РЛМ написал 24.03.2018 12:00
Ответы Памфиловой из разряда " в огороде - бузина, но в Киеве - дядька".
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