В понедельник - война с Англией?

Около 20 европейских стран могут выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает газета The Times. Выслать дипломатов могут Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. По данным издания, «беспрецедентный раунд выдворений» начнется в понедельник, 26 марта.

Однако "дело Скрипаля" принимает совершенно неожиданный оборот - Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, так как это решение "испортило ему жизнь". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимира Тимошкова. Повторю - именно ВВС, государственное британское медиа.

Скрипаль не считал себя предателем, так как, по словам Тимошкова, "он принес клятву верности своей социалистической родине, Советскому Союзу, а не России".

Тимошков также рассказал, что Скрипаль отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил "полного прощения" и возможности вернуться на родину (кстати, поскольку Скрипаль жив, со стороны кремля было бы достаточно умно удовлетворить его просьбу).

Юридический казус действительно имеет место, но лишь в том плане, что Скрипаля (кстати, украинца. уроженца Киева) можно было рассматривать не как изменника родины, а как просто британского агента. Что меняет квалификацию преступления, но не его сути - после вербовки в Испании работавший в управлении кадров ГРУ Скрипаль выдал достаточно много российских военных разведчиков.

Однако полученная от ВВС информация ставит под вопрос мотив убийства - с какой стати ГРУ ликвидировать этого шпиона, если он не только в течение 6 лет находился в российской тюрьме, но и собирался снова в Россию - навестить родных.

Впрочем, британская сторона преступлением против самого Скрипаля интересуется в очень малой степени, по принципу "погиб Максим, ну и хрен с ним" - по-прежнему его считают не британским агентом, а агентом-измеником, хотя в прошлом и весьма ценным.

Британскую сторону интересует сам прецедент применения боевого отравляющего вещества на британской территории, которое она квалифицирует как нападение России на Великобританию с использованием запрещенного отравляющего вещества. То есть несчастный Скрипаль рассматривается не как человек и даже не как ценный британский агент, а исключительно как casus belli. Причем не только для Британии, но и для множества ее союзникв по НАТО, которых напрямую эта история не коснулась.

Все это напоминает историю с докладом ЦРУ о разработке Саддамом Хусейном оружия массового поражения, которого на финал в Ираке не оказалось, но страна была разгромлена, а Саддам казнен. Разница с Россией только в том, что здесь оружие массового поражения имеется в достаточном количестве.

***

Возникает ситуация, весьма схожая с началом Крымской войны, когда поводом к вооруженному конфликту, по масштабом напоминающему мировую войну, стал всего лишь вопрос контроля над храмом Рождества Христова в Вифлееме. Не тому парню передали ключи от церкви, и началась война на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке и Курилах, не говоря уже о собственно Крыме.

***

Никто не ответил на вопрос - зачем России было нужно не только ликвидировать Скрипаля, признавшего вину и просившего прощения, но зачем было это делать столь экзотическим способом? По сути, это было прежде всего крайне неудобно, несподручно - не случайно у британских экспертов нет до сих пор ясной версии того, как это вообще было сделано.

В то время как 29 сотрудников оборонного завода в Таганроге примерно в это же время отравлены старым добрым таллием - и что называется, концы в воду.

Практически одновременно с этим событием в Лондоне был задушен Глушков простым собачьим поводком. И, поскольку поводок не является конвенциональным оружием, по этому убийству вообще нет никаких вопросов.

Получается, российские спецслужбы специально избрали такой способ ликвидации совершенно для них не опасного и уже не интересного агента, что поставили Европу на грань войны, а Россию в положение государства-изгоя?

***

Единственным доказательством причастности РФ к отравлению Скрипаля и его дочери оказался сам отравляющий агент, от самый газ (на самом деле арозоль) "Новичок".

Мы ждем сейчас подробного материала от ученого-химика, внимательно исследовавшего этот вопрос именно с точки зрения химического анализа. Но пока можно сказать - странно, что даже не вещество, а целая группа веществ под названием "Новичок" считается чем-то, присущим исключительно российской компетенции.

Группа "Новочок" является технологическим продолжением веществ типа VX - фосфорорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, О-этил-S-β-диизопропиламиноэтилметилфосфоната. Что интересно, впервые эти вещества были синтезированы именно в Великобритании в далеком 1955 году! Прекурсором для VX стало вещество "амитин", разрабатывавшееся как пестицид для сельского хозяйства, но забракованное из-за высокой токсичности.

Теперь обращаемся к пресловутому "Новичку" - по данным Вила Мирзаянова, прекурсоры для его получения являются обычными фосфорорганическими соединениями, которые могут быть изготовлены на химических заводах по производству химических удобрений или пестицидов. Он же приводил и весьма несложные формулы некоторых вариантов этого вещества.

Возникает вопрос, могли ли вещества, использованнные при отравлении Скрипаля, быть синтезированы в Великобритании, если по сведениям разработчика, это можно сделать на любом заводе по производству пестицидов? Как-то даже оскорбительно по отношению к британским специалистам...

Напомню, что огромное большинство ученых, покинувших СССР и Россию - химиков, биохимиков, биологов, осело именно в Великобритании, хотя зарплаты подобных специалистов, скажем, в США в среднем в несколько раз выше. Но в Британии условия для научой деятельности, по крайней мере в этой сфере, определенно являются наилучшими.

Напомню также, что по делу о нашумевшем отравлении в Лондоне Литвиненко, когда "компетентно" утверждалось, что полоний мог быть доставлен в Британию исключительным образом из Арзамаса-16, выяснилось - его можно вполне легально купить в достаточном для отравления количестве на Британских островах за 69 долларов, в устройствах для снятия статического электричества.

Англосаксы гордятся своей подлостью!

Ну а пестициды-то куда дешевле! В принципе важным качеством любого оружия, в том числе и химического, является его дешевое и простое производство. Танки производятся на тракторных заводах, патроны - на табачных фабриках станками по набиванию сигарет, а химическое оружие - на заводах по производству удобрений.

Но кого это все интересует, если все дружно кинулись бить одного, и нужен только повод?

- Хуле очки надел!